 США готовы помочь Великобритании в расследовании отравления Скрипаля, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы осуждаем (нападение на Скрипалей. - Ред.) и выражаем сочувствие пострадавшим и их семьям, а также поддержку правительству Соединенного Королевства", - сказала она на брифинге в понедельник.

"Мы поддерживаем нашего ближайшего союзника при этих особых отношениях, которые существуют между нами", - добавила С.Сандерс.

Когда ее попросили уточнить мнение Белого дома о том, стоит ли Россия за нападением на С.Скрипаля, представитель американской администрации ушла от прямого ответа на вопрос.

"Они (британское правительство. - Ред.) все еще расследуют детали этого (инцидента. - Ред.), мы продолжим сотрудничать с ними и поддерживать их в этом процессе", - заявила она.

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С.Сандерс добавила, что США готовы "помочь" Великобритании в расследовании, если в этом будет необходимость.

Ранее сегодня премьер Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.