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Все про:Великобритания (1671) отравление (884) США (13399) Скрипаль (16)

 США готовы помочь Великобритании в расследовании отравления Скрипаля, - Белый дом

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в понедельник отказалась давать прямой ответ на вопрос о роли России в нападении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы осуждаем (нападение на Скрипалей. - Ред.) и выражаем сочувствие пострадавшим и их семьям, а также поддержку правительству Соединенного Королевства", - сказала она на брифинге в понедельник.

"Мы поддерживаем нашего ближайшего союзника при этих особых отношениях, которые существуют между нами", - добавила С.Сандерс.

Когда ее попросили уточнить мнение Белого дома о том, стоит ли Россия за нападением на С.Скрипаля, представитель американской администрации ушла от прямого ответа на вопрос.

"Они (британское правительство. - Ред.) все еще расследуют детали этого (инцидента. - Ред.), мы продолжим сотрудничать с ними и поддерживать их в этом процессе", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. ВИДЕО

С.Сандерс добавила, что США готовы "помочь" Великобритании в расследовании, если в этом будет необходимость.

Ранее сегодня премьер Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055160
 
 
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Б-2 уже готовы провести следственный эксперимент над Воронежем?
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Схоже,що путін милиться через керченський міст приїхати в Крим 14.04.2018.Так Госдеп міг би дрон посадити на міст,ну випадок.
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Судя по прогрессу строительства, Хуйлу было бы безопаснее ехать под обстрелом американских дронов, чем по этому мосту.
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Тут уже не до понтів. Тут на перший план виходить зручність пересування. А пересуватися з пачкою памперсів по керченському недомосту без памперсів негігієнічно. США готовы помочь Великобритании в расследовании отравления Скрипаля, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3628
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Американьскі дрони над Кримом - то зараз вже буденність. Літають як хочуть і коли хочуть.
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Те, що співробітників ФСБ зловили на цьому відомо.
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вроде бы, это есть в книге "фсб валит кацапов"
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Я конечно извиняюсь, но это уже какой-то группен-секс намечается.
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Тот неловкий момент, когда США (агент путина трамп) опять уклоняется от поддержки своего союзника... Так и во время 2-й мировой было по началу.... Опять Британия по ходу не сдрейфила первой...
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А наши биатлонистки всё также собираются в Мордор?
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Oleg Youryevich - забыли и забили на них.... Нет их в природе...
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Т.е. империалисты, не готовы признать, что имела место попытка коллективного самоубийства?

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Скоріше за все ця кримінальна справа ще довго буде цікавити багатьох та матимиме наслідки для росії.
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Сейчас Вова крикнет, что "Новичка" у них год назад спи2дили американцы и дальше уже между собой разбирайтесь.. США готовы помочь Великобритании в расследовании отравления Скрипаля, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7618
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Кто еще сомневается что Брексит организовала раша?
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А вот и тяжолая артиллерия подключилась...
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Госдеп США заявил о готовности валить ВагнерНетов в Сирии.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША готовы помочь Великобритании в расследовании отравления Скрипаля, - Белый дом
 
 
 
 
 
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