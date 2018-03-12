 Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по обоснованому подозрению Владимиру Рубану в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства возникла необходимость допросить в качестве свидетеля народного депутата Надежду Савченко для выяснения всех обстоятельств совершения уголовных преступлений и причастных к этому лиц.

12 марта 2018 года в Аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлены повестки на вызов на 11.00 13 марта и 11.00 15 марта 2018".

Сегодня Генеральный прокурор Украины заявил, что народного депутата Надежду Савченко вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в связи с задержанием руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В свою очередь пресс-секретарь политка заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и повестку на допрос от Службы безопасности она не получала.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.