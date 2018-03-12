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Все про:ВР (21716) допрос (1062) Савченко (2568) СБУ (12225) Рубан Владимир (68)

 Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ

СБУ передала повестки на допрос народному депутату Надежде Савченко в Аппарат Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по обоснованому подозрению Владимиру Рубану в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства возникла необходимость допросить в качестве свидетеля народного депутата Надежду Савченко для выяснения всех обстоятельств совершения уголовных преступлений и причастных к этому лиц.

12 марта 2018 года в Аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлены повестки на вызов на 11.00 13 марта и 11.00 15 марта 2018".

Сегодня Генеральный прокурор Украины заявил, что народного депутата Надежду Савченко вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в связи с задержанием руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В свою очередь пресс-секретарь политка заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и повестку на допрос от Службы безопасности она не получала.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055159
 
 
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Гадя Пуля уже давно на лыжне-как в стране чужой..
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Бросай курить, ставай на льіжи, здоровьем будешь не обижен?
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Надюха вирішила, що пора їхати худнути на росісю! Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 9735
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Понятно, СБУ с присущим ему рвением борзого пса при ноге хозяина начал раскручивать "террористическую агентурную сеть" Рубана. Пока никого найти не удалось, иначе бы голосили все СМИ папы Пороха.
Пока и Савченко сойдет за аперитив.
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Интересно Гадя в Лукьяновке так-же будет голодать как и в Матроской тишине? Если так то я беспокоюсь за Гадийку. Она может просто не выйти на волю. Тупо в дверь не пролезет!
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Теперь ты по настоящему голодать будешь! И щиро гукати "Слава Україні !" Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 5453
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Судячи з усього, що шавченка демонструє останнім часом, повістку треба надіслати мінімум - у кацапське посольство, максимум - в головне управління фсб кацапстану. Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 6387
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.. и ещё одного свинорылого президента?
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на счет лолиты то более правильно будет не посадки а подвески.
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По-ходу кокс, что до россосии не доехал, Мише крапалём отсыпали.
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Не, от кокса просто штырит здорово, а это - цветные видения. Похоже на мецкалин.
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Его уже на конференции на западе не пускают, так что в пролете ваш миха)))
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Савченко теж користувалася повагою сепарів. Як і Рубан вона вільно перебувала на окупованих територіях, що як мінімум викликає підозру.
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Насралик кофея в кафешке с лугандонами гонял ( за петин роттердам добазаривался ( с сепарами,агентами хуйла , оккупантами и просто нехорошими людьми ) и ничего,до сих пор вип персона Кабмина ---- что на это Али скажет? Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 4873
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Мені про це невідомо, бо я там не був поруч😁 Але напишіть про це в СБУ.
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Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 3315
19 июл. 2016 г. -як Ігор Насалик розмовляє з самопроголошеним "міністром доходів та зборівДНР" Олександром Тимофєєвим.
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Якщо це так, то його теж треба як мінімум допитати. Маю надію, що ви підтвердили в СБУ достовірність цього фото.
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У неё куратор крутой. Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 9067 Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 3515
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За одно Йуле передайте повестку, чтобы два раза не ходить.
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Юля прагматик, Гадю взяла ради рейтинга.
Но сомневаюсь, что она взяла бы ее сейчас...

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С хуйлом контракт, гадю в список, орден от ФСБ Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 5915
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Заберіть іі з подіума хай собі живе своім життям.
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Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу..
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Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 5801Киевский 🇺🇦‏ @Ale4kko 18 хв.18 хвилин томуБільше
Тут говорят что Гадя не нашла себе работу на улице Красных Фонарей и отправилась в рашку горе заливать.
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Просто перестать платить зарплату.
Она вроде в ПАСЕ сейчас (Страсбург), без финансов долго не протянет, городок дорогой...

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Мертвечук с Йулей поддержат деньгами.
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Разве что чайком с цианистым калием.
Провалившийся агент, в живом виде, нужен только контрразведке.

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Люди,помирайте до 15 марта,может родственники успеют вас похоронить,иначе придется гнить сверху земли и доводить родственников до банкротства за разрешение вас закопать в землю.
ДОЖИЛИСЬ.
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Хуйло вам ватанам запаретило жить после 15?
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Видимо Вы не следите за принятием законов в ВР Украины.
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Поделились бы ссылочкой. И мы бы последили.
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Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 1611Дмитрий‏ @dmitriypaut 5 год.5 годин томуБільше
Гадя зассала допроса в Украине,за то ржала как лошадь на допросах в Московии.Вопрос,Почему?
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Внимание розыск!!!
Вышли и не вернулись три клоуна, отзываются на: Лушпайка, Егорка и Поросюк Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 7532
Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 7338
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Я не знаю а почем ватное масло для народа не подскажешь?
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ватного масла в природе не существует. Есть хлопковое, но оно очень дорогое. Его используют в высокотехнологичных смазках и в производстве взрывчатых веществ, как ингибитор ( замедлитель).
Так что мимо ты как обычно пальмовый.
Не видать тебе сегодня соевой плитки петюнька - тютюнька. даже просроченой.
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Так Гаді досі звання герой України, ось вспливе ще у Мацкві ця "героїня" героіня на героїні як в пісні.
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Звания герой Украины как и других наград может лишить только суд. А Гадя у нас недоторкана! Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ - Цензор.НЕТ 2708
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як не верть - з усіх боків "дупа" і пидступитися не можна, ото такі закони приймають.
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Ну недоторканисть депутатов это мировая практика вот только украинцы почему-то повелись на эту хероиню. Если бы не кипишь украинский досихпор она сидела бы в Москве!
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ну комусь піару треба було у свою партію у перший номер запхнути на трибуну ВР її портрет повісити "Гаді - волю!"
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Когда выгодно-присвоят Героя Украины, Если не выгодно-выгонят из ПАСЕ и посадят под замок. Возможно скоро опять станем свидетелями очередной голодовки.
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В кацапстане гадя на судах веселилась во всю... Почему же украинского дапроса так ссыт.
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Тому, що українські харчі дуже смачні і їй не вийде голодувати😥
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Ищут пожарные.
Ищет милиция.
Ищут фотографы в нашей столице.
Ищут давно,
Безуспешно пока
Гадю какую-то лет сорока.
Среднего роста.
Плечистая, крепкая.
Ходит в футболке несвежей и кепке.
Знак "ОРДиЛО" на груди у неё.
Больше не знают о ней ничего...
Короче, повестку на допрос вручить так и не сумели.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПовестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ
 
 
 
 
 
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