 Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.
В тексте отмечается: "СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по обоснованому подозрению Владимиру Рубану в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства возникла необходимость допросить в качестве свидетеля народного депутата Надежду Савченко для выяснения всех обстоятельств совершения уголовных преступлений и причастных к этому лиц.
12 марта 2018 года в Аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлены повестки на вызов на 11.00 13 марта и 11.00 15 марта 2018".
Сегодня Генеральный прокурор Украины заявил, что народного депутата Надежду Савченко вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в связи с задержанием руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
В свою очередь пресс-секретарь политка заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и повестку на допрос от Службы безопасности она не получала.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Пока и Савченко сойдет за аперитив.
19 июл. 2016 г. -як Ігор Насалик розмовляє з самопроголошеним "міністром доходів та зборівДНР" Олександром Тимофєєвим.
Но сомневаюсь, что она взяла бы ее сейчас...
Тут говорят что Гадя не нашла себе работу на улице Красных Фонарей и отправилась в рашку горе заливать.
Она вроде в ПАСЕ сейчас (Страсбург), без финансов долго не протянет, городок дорогой...
Провалившийся агент, в живом виде, нужен только контрразведке.
ДОЖИЛИСЬ.
Гадя зассала допроса в Украине,за то ржала как лошадь на допросах в Московии.Вопрос,Почему?
Вышли и не вернулись три клоуна, отзываются на: Лушпайка, Егорка и Поросюк
Так что мимо ты как обычно пальмовый.
Не видать тебе сегодня соевой плитки петюнька - тютюнька. даже просроченой.
Ищет милиция.
Ищут фотографы в нашей столице.
Ищут давно,
Безуспешно пока
Гадю какую-то лет сорока.
Среднего роста.
Плечистая, крепкая.
Ходит в футболке несвежей и кепке.
Знак "ОРДиЛО" на груди у неё.
Больше не знают о ней ничего...
Короче, повестку на допрос вручить так и не сумели.....