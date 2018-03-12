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 Политика Украины
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 РФ и ее подчиненные из ОРДЛО медлят со следующей волной освобождений заложников, - Ирина Геращенко

Украинские парламентарии "используют все шансы, чтобы донести информацию о пленниках Кремля и заложниках на оккупированных территориях нашим международным партнерам".

Об этом написала первый заместитель Председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с высоким представителем ЕС Могерини Анна Гопко и Мария Ионова передали ей письмо от родственников заложников и правозащитных организаций с просьбой провести специальные слушания в Европарламенте на тему политзаключенных с требованием усилить давление на РФ. А уже завтра Мария Ионова вместе с творческой группой фильма "Киборги" улетает в США, где состоится показ фильма. И во время многочисленных встреч с американскими политиками и чиновниками тема войны на Донбассе, в Крыму, заложников будет ключевой", - написала нардеп.

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Она выразила уверенность, что коллеги донесут американским партнерам последнюю информацию, "в том числе и о безосновательных проволочках РФ и ее подчиненных из ОРДЛО в осуществлении следующей волны освобождений". "Мы готовы к освобождению, только бы другая сторона не придумывала поводов и не медлила. Нынешняя неделя является самой важной для международных встреч, мы должны активизировать все усилия, чтобы усилить давление на РФ и ответственность Кремля за организацию незаконных выборов в Крыму", - заявила Геращенко.

РФ и ее подчиненные из ОРДЛО медлят со следующей волной освобождений заложников, - Ирина Геращенко 01

Также читайте: В Раде подготовлен проект постановления с пофамильным перечислением всех украинских политзаключенных Кремля, - Ирина Геращенко

Напомним,  27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившийся в заложниках у боевиков, а 2 марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.

Источник: https://censor.net.ua/n3055156
 
 
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"Украинские парламентарии "используют все шансы, чтобы донести информацию о пленниках Кремля и заложниках на оккупированных территориях нашим международным партнерам" Источник: https://censor.net.ua/n3055156
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Тобто лише парламентарі працюють над звільненням заручників, а Медведчук нічого в цьому напрямку не робить.
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Та понятно! Захераст сказал, что на крайнем обмене подсунули практически одних шпиЁнов СБУ. Ну вот как с вами иметь дела, фожиздобИндеры хунтовские?
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Гарант утверждал, Геращенко поддакивала, что обмен следующий состоится очень быстро. Не нужно утверждать то, что от них не зависит.
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РФ и ее подчиненные из ОРДЛО соснули вялого и медленно загинаются раком.
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Немного не в тему, но на мой взгляд очень сильная статья А.Бабченко о табаке

http://news.eizvestia.com/news_politics/full/1203-stanovitsya-verbovshhikom-etoj-ublyudochnoj-vlasti-na-etu-ublyudochnuyu-vojnu-babchenko-ostro-prokommentiroval-smert-tabakova
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Барыга отдал Хуйлу ФСБшников теперь поцелуйте его в жопу. На остальных лугандонских боевиков Хуйлу насрать. Так что скорее всего обмена не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ и ее подчиненные из ОРДЛО медлят со следующей волной освобождений заложников, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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