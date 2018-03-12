 РФ и ее подчиненные из ОРДЛО медлят со следующей волной освобождений заложников, - Ирина Геращенко

Об этом написала первый заместитель Председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с высоким представителем ЕС Могерини Анна Гопко и Мария Ионова передали ей письмо от родственников заложников и правозащитных организаций с просьбой провести специальные слушания в Европарламенте на тему политзаключенных с требованием усилить давление на РФ. А уже завтра Мария Ионова вместе с творческой группой фильма "Киборги" улетает в США, где состоится показ фильма. И во время многочисленных встреч с американскими политиками и чиновниками тема войны на Донбассе, в Крыму, заложников будет ключевой", - написала нардеп.

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Она выразила уверенность, что коллеги донесут американским партнерам последнюю информацию, "в том числе и о безосновательных проволочках РФ и ее подчиненных из ОРДЛО в осуществлении следующей волны освобождений". "Мы готовы к освобождению, только бы другая сторона не придумывала поводов и не медлила. Нынешняя неделя является самой важной для международных встреч, мы должны активизировать все усилия, чтобы усилить давление на РФ и ответственность Кремля за организацию незаконных выборов в Крыму", - заявила Геращенко.

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Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившийся в заложниках у боевиков, а 2 марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.