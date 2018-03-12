 ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах из-за выходки российского олигарха Саввиди

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"ФИФА заявила, что Федерация футбола Греции может быть отстранена от участия во всех международных турнирах, если ее национальный руководящий орган не сможет принять надлежащие меры со стороны компетентных органов для искоренения всех видов насилия с целью гарантировать регулярное проведение национальных соревнований", — сообщил корреспондент Би-би-си Ричард Конвэй в своем твиттере.



Также ФИФА осудила поведение российского бизнесмена и президента клуба ПАОК Ивана Саввиди в матче чемпионата Греции с АЕК.

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Ранее сообщалось, что в греческом городе Салоники российский предприниматель, владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди спровоцировал скандал, выйдя на поле с пистолетом.