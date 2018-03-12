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 Спорт, За рубежом
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Все про:Греция (474) ФИФА (190) футбол (2829) Саввиди (1)

 ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах из-за выходки российского олигарха Саввиди

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить Федерацию футбола Греции от участия в международных соревнованиях в связи с инцидентом в матче национального чемпионата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"ФИФА заявила, что Федерация футбола Греции может быть отстранена от участия во всех международных турнирах, если ее национальный руководящий орган не сможет принять надлежащие меры со стороны компетентных органов для искоренения всех видов насилия с целью гарантировать регулярное проведение национальных соревнований", — сообщил корреспондент Би-би-си Ричард Конвэй в своем твиттере.

Также ФИФА осудила поведение российского бизнесмена и президента клуба ПАОК Ивана Саввиди в матче чемпионата Греции с АЕК.

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Ранее сообщалось, что в греческом городе Салоники российский предприниматель, владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди спровоцировал скандал, выйдя на поле с пистолетом.

Источник: https://censor.net.ua/n3055155
 
 
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Ну и правильно. Над безопасностью стадионов надо работать - а греки ленивые
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Так он же гражданин россии! Россию надо отстранять.
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Уберите на фиг из состава Динамо хачериди, а то и нас накажут!
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Кацапи гадять по всьому світу, а відповідатимуть національні Федерації?! ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах из-за выходки российского олигарха Саввиди - Цензор.НЕТ 2804 ІМХО: більш логічним має бути рішення "зібрати всіх цапорилих, відправити їх в орду та не випускати до нормальних людей"! Московіти повинні дивитись на світ тільки через "Клуб телемандрівників" та "Міжнародну панораму"!
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У рашки і герої казкові такі "Іван - дурак", і дітей виховивають що виростають Івани болвани, це ж треба з револьвером вібігти на футбол (
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греція завжди була "жополизкою" параші....згадайте недавні часи, коли вони "послали" ЄС з реформами, але потім раша відмовилася допомогти їм з коштами. і ЄС прийняло рішення таки врятувати грецію від дефолту..Так цей самий "стрєлок" на футбольному полі- громаднин рф...хоч і грек по походженню...і поведінка його- бандюківська, чисто а-ля раша. такі завжди і всюду паскудять..навряд чи воно б наважилося таке утнути в мордорі, засцяло б...
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Цензор.НЕТНовостиСпортФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах из-за выходки российского олигарха Саввиди
 
 
 
 
 
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