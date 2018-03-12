 Мультфильм "Похищенная принцесса" собрал 21 млн грн за уик-энд, - глава Госкино Ильенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что для сравнения, мультфильм Коко, который победил в категории лучший мультфильм премии Оскар 2018, за первый уик-энд собрал 10 234 409 грн. и 134 726 зрителей.



"И да, я в курсе, что уик-энд был "длинный", но это, все равно, невероятно крутой результат для украинского фильма на собственном рынке!" – резюмировал Ильенко.

Предыдущий рекорд установила картина Ахтема Сеитаблаева "Киборги". За первые выходные в прокате фильм собрал 8,1 млн грн, его посмотрели более 106 тыс. зрителей.

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Мультфильм "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" вышел на экраны 7 марта. Анимационное фэнтези снимали по мотивам сказки Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Режиссером ленты стал Олег Маламуж. Госкино профинансировало 20% стоимости производства мультфильма, общий бюджет которого составил 95 млн грн.