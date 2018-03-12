 Мультфильм "Похищенная принцесса" собрал 21 млн грн за уик-энд, - глава Госкино Ильенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что для сравнения, мультфильм Коко, который победил в категории лучший мультфильм премии Оскар 2018, за первый уик-энд собрал 10 234 409 грн. и 134 726 зрителей.
"И да, я в курсе, что уик-энд был "длинный", но это, все равно, невероятно крутой результат для украинского фильма на собственном рынке!" – резюмировал Ильенко.
Предыдущий рекорд установила картина Ахтема Сеитаблаева "Киборги". За первые выходные в прокате фильм собрал 8,1 млн грн, его посмотрели более 106 тыс. зрителей.
Мультфильм "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" вышел на экраны 7 марта. Анимационное фэнтези снимали по мотивам сказки Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Режиссером ленты стал Олег Маламуж. Госкино профинансировало 20% стоимости производства мультфильма, общий бюджет которого составил 95 млн грн.
Зайди в раздел, где обсуждают условия проживания солдат на полигоне "Широкий Лан".
Если успех мультфильма более важен, чем условия жизни солдат, которые защищают в том числе и твою задницу, то с тобой не о чем говорить.
Щось тут не те.
У свою чергу Україна планує модернізувати космічні носії «Циклон-4». Бюджет проекту складає $500 млн.
Нагадаємо, що раніше Державне космічне агентство України запропонувало побудувати космодром в Австралії. Об'єкт може стати найбільшим пусковим майданчиком для Азії, який буде обслуговувати комерційні запуски для регіональних партнерів Австралії, таких як Японія, Сінгапур, Південна Корея та Індонезія.
Кузнєцов також уточнив, що з Австралією поки що немає домовленості щодо будівництва космодрому. Українській уряд дійсно запропонував проект в 2016 році, але відповіді від австралійців поки не надходило.
Раніше канадське медіа CBC News повідомляло, що тамтешня компанія Maritime Launch Services оголосила про плани побудувати космодром, з якого запускатимуть українські ракети «Циклон-4М».
zaxid.net
или что вы хотели спросить? что А. Пушкин, потомок Абрама Петровича Ганнібала написал то стихотворение, да, написал, он много чего написал
С такой мордой?
У вати мабуть шаблон розірве...
https://www.youtube.com/watch?v=Q_U9V2Yfkd4
Тогда возможно появится успешная крупная компания.