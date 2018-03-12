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Все про:кино (1075) кинопрокат (63) мультфильм (43) Ильенко Филипп (7)

 Мультфильм "Похищенная принцесса" собрал 21 млн грн за уик-энд, - глава Госкино Ильенко

Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" за первый уик-энд собрал 21 489 581 грн. и 285 784 зрителей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что для сравнения, мультфильм Коко, который победил в категории лучший мультфильм премии Оскар 2018, за первый уик-энд собрал 10 234 409 грн. и 134 726 зрителей.

"И да, я в курсе, что уик-энд был "длинный", но это, все равно, невероятно крутой результат для украинского фильма на собственном рынке!" – резюмировал Ильенко.

Предыдущий рекорд установила картина Ахтема Сеитаблаева "Киборги". За первые выходные в прокате фильм собрал 8,1 млн грн, его посмотрели более 106 тыс. зрителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году в украинских кинотеатрах на фильмы украинского производства зрители купили 1,5 млн билетов, - Порошенко

Мультфильм "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" вышел на экраны 7 марта. Анимационное фэнтези снимали по мотивам сказки Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Режиссером ленты стал Олег Маламуж. Госкино профинансировало 20% стоимости производства мультфильма, общий бюджет которого составил 95 млн грн.

Мультфильм Похищенная принцесса собрал 21 млн грн за уик-энд, - глава Госкино Ильенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055153
 
 
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Хочешь зраду?
Зайди в раздел, где обсуждают условия проживания солдат на полигоне "Широкий Лан".
Если успех мультфильма более важен, чем условия жизни солдат, которые защищают в том числе и твою задницу, то с тобой не о чем говорить.
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Свиня завжди болото знайде. Бо іншого не прагне.,
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он не миротворец он черт с кацапии. солдаты всу у него свиньи. он ждет путина. такие первыми встречают орду хлебом солью.
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І це в зубожілій, замерзаючій і голодаючий країні...
Щось тут не те.
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Космічні агентства України та Канади домовилися про спільний проект будівництва стартового майданчика для українських ракет на території одного з канадських космодромів. Про це повідомив радник голови Державного космічного агентства Едуард Кузнєцов, пише «Новое время».
У свою чергу Україна планує модернізувати космічні носії «Циклон-4». Бюджет проекту складає $500 млн.
Нагадаємо, що раніше Державне космічне агентство України запропонувало побудувати космодром в Австралії. Об'єкт може стати найбільшим пусковим майданчиком для Азії, який буде обслуговувати комерційні запуски для регіональних партнерів Австралії, таких як Японія, Сінгапур, Південна Корея та Індонезія.
Кузнєцов також уточнив, що з Австралією поки що немає домовленості щодо будівництва космодрому. Українській уряд дійсно запропонував проект в 2016 році, але відповіді від австралійців поки не надходило.
Раніше канадське медіа CBC News повідомляло, що тамтешня компанія Maritime Launch Services оголосила про плани побудувати космодром, з якого запускатимуть українські ракети «Циклон-4М».
zaxid.net
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В Африке ещё надо космодром построить. Что бы уж на всех материках было...
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Анимационное фэнтези снимали по мотивам сказки Александра Пушкина "Руслан и Людмила". И как это понимать? Хохол останется хохлом, хоть ты пусти его в Европу.
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А тупой кацап, останется тупым кацапом.
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Кацапу образливо, що мультик про ракету на ядерному двигуні, зняти за вологими фантазіями пуцькіна і показаний в якості передвиборного ватоголовим за перший вік-енд виручки не приніс. Мультфильм "Похищенная принцесса" собрал 21 млн грн за уик-энд, - глава Госкино Ильенко - Цензор.НЕТ 2863
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Если бы можно было отловить, то не вопрос.
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Если бы ты быдло интернетовское хоть на улицу ходило, а так дрочи дома мудило.
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что понимать? кстати, те строки фейкового стихотворения приписывали же Т. Шевченко а не А. Пушкину, разве нет?) надо отметить, этот фейк как и все российские, откровенное унылое говно, что злобное что примитивное, рифмаплётство, как обычно,
или что вы хотели спросить? что А. Пушкин, потомок Абрама Петровича Ганнібала написал то стихотворение, да, написал, он много чего написал
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а Ю. Лермонтов говорят "Род Лермонтовых происходил из Шотландии" вот наверное почему он был к власти такой.. Страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ..
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Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног....(с)Пушкин
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Что не так, мохнатый? Разрыв шаблонов, да. Биндеры симают мультики по русскому пистелю и даже ходят на них в кино. Ты просто федерастичные каналлы выключи.
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Про Савченко, только комедию абсурда можно снять.
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Была б красивая морда - была б эротика, а так - порно.
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Зрада! Чому Пушкіна екранізували, своїх авторів немає?
У вати мабуть шаблон розірве...
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ета ані спіциальна, штаб замаскіравать "гінацид рускага ізика"!
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В Киеве билеь стоил от 80 гр , что то мало собрал, или говорят, о отчислении ??? Америка говорит о общем результате !!!! попокорн и вся хрень туда идет тоже
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8 марта сходил в лавину в Киеве пипец плный народу тусил там ,,,, не значит что все на мультфильм но все кинотеатры по городу в онлайн выкупа были забиты это факт
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Кстати его продали в 30 стран мира. Мимика героев под английскую речь снималась.
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Тю, я думала,шо там про Марусічку... Знов розчарування(((
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видела на ютубе эпизоды мне такие мультики не нравятся( вот Кунг фу Панду уже не первый раз пересматриваю, а Шрек тоже чего-то не очень, на раз
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Ставлю лайк. А шакалы и свинорусы пусть о зраде воют.
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Имена героев доставляют : Хомяк Винницкий, Троещинские бандиты, коварный карлик Черномор, самоотверженная Синичка Юлька Межигорская... Мультфільм "Викрадена принцеса" зібрав 21 млн грн за вікенд, - глава Держкіно Іллєнко - Цензор.НЕТ 9997
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Молодцы. После успеха главное полностью избавится от присутствия государства в проектах.
Тогда возможно появится успешная крупная компания.
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Мульт хороший, но тут еще совпало, что он - для семейного просмотра и к тому же - вынужденные каникулы у школьников..
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесМультфильм "Похищенная принцесса" собрал 21 млн грн за уик-энд, - глава Госкино Ильенко
 
 
 
 
 
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