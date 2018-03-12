 Российские наемники обстреляли автомобиль работников Донецкой фильтровальной станции, - украинская сторона СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Это подтверждает трасологическая оценка местности нарушения режима прекращения огня. Согласно ее выводам, обстрел автомобиля со стороны ВС Украины является абсолютно невозможным.

Как и другие критические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса, ДФС находятся под особым вниманием Вооруженных Сил Украины. Главная задача - не допустить здесь каких-либо нарушений режима прекращения огня, даже когда ВС Украины вынуждены открывать огонь. Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВС Украины, в то время как со стороны военных формирований РФ такие гарантии систематически нарушаются, что свидетельствует об их абсолютной незаинтересованности в обеспечении экологической безопасности региона и в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса".

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