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Все про:Донецк (5913) ОБСЕ (3064) обстрел (6633) СЦКК (365)

 Российские наемники обстреляли автомобиль работников Донецкой фильтровальной станции, - украинская сторона СЦКК

Сегодня во время брифинга с СММ ОБСЕ, украинская сторона СЦКК проинформировала представителей Миссии о фактах нарушения боевиками военных формирований РФ всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности, об их причастности к обстрелу автомобиля, перевозившего сменный персонал в Донецкую фильтровальную станцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Это подтверждает трасологическая оценка местности нарушения режима прекращения огня. Согласно ее выводам, обстрел автомобиля со стороны ВС Украины является абсолютно невозможным.

Как и другие критические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса, ДФС находятся под особым вниманием Вооруженных Сил Украины. Главная задача - не допустить здесь каких-либо нарушений режима прекращения огня, даже когда ВС Украины вынуждены открывать огонь. Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВС Украины, в то время как со стороны военных формирований РФ такие гарантии систематически нарушаются, что свидетельствует об их абсолютной незаинтересованности в обеспечении экологической безопасности региона и в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса".

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Источник: https://censor.net.ua/n3055152
 
 
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И правильно сделали. Нех ремонтировать фильтровальную станцию Пускай лугандоны пьют канализацию без фильтра с мякишем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли автомобиль работников Донецкой фильтровальной станции, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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