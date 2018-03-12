 План передачи Крыма России экс-нардеп Артеменко вручил прямо в руки шпиону США Сатеру, - Buzzfeed

Сатер и поныне продолжает сотрудничать с ФБР и Минюстом США. Об этом говорится в обширном материале популярного американского издания Buzzfeed, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В расследовании по связям Трампа с Россией постоянно всплывает имя Феликса Сатера. В многочисленных статьях его называют бывшим бизнес-партнером Трампа, осужденным биржевых спекулянтом, рожденным в СССР. Он работал в России, пытался пробить для Трампа соглашение в Москве, он даже помог плану мирного урегулирования в Украине, который отвечает интересам Путина. По сути, его называли чуть ли не русским шпионом. На самом деле он шпион, но американский ", - пишет издание.

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Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

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Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он. С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.

В декабре 2017 года ЦИК зарегистрировал нардепом от РПЛ Валерию Заружко вместо лишенного мандата Артеменко.