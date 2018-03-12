Сатер и поныне продолжает сотрудничать с ФБР и Минюстом США. Об этом говорится в обширном материале популярного американского издания Buzzfeed, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"В расследовании по связям Трампа с Россией постоянно всплывает имя Феликса Сатера. В многочисленных статьях его называют бывшим бизнес-партнером Трампа, осужденным биржевых спекулянтом, рожденным в СССР. Он работал в России, пытался пробить для Трампа соглашение в Москве, он даже помог плану мирного урегулирования в Украине, который отвечает интересам Путина. По сути, его называли чуть ли не русским шпионом. На самом деле он шпион, но американский ", - пишет издание.
Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он. С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
В декабре 2017 года ЦИК зарегистрировал нардепом от РПЛ Валерию Заружко вместо лишенного мандата Артеменко.
його завдання: "мочити бариґу"
Так і план цей всучили "аренди на 100 років Криму" пуйловський консерві Артеменку.
Участники созданной Банком России ассоциации «Финтех» (АФТ), в которую входят крупнейшие российские банки, платежные системы и операторы связи, разработают систему управления персональными и пользовательскими данными клиентов российских банков. Об этом говорится в сообщении ассоциации.
Ключевой идеей проекта, который получит название «Цифровой профиль», станет создание единого технологического идентификатора физического лица, позволяющего банкам и госструктурам агрегировать и использовать получаемую из различных источников информацию о нем.
Доступ к большому объему верифицированных данных о физических лицах из проверенных источников позволит банкам повысить качество принимаемых решений и предложений для клиентов. Иными словами, «Цифровой профиль» позволит участникам финансового рынка предоставлять клиентам наиболее адекватные их потребностям услуги.
«Реализация проекта позволит упростить процедуры передачи гражданами своих персональных данных организациям, а также унифицировать порядок их обмена для повышения качества и удобства предоставляемых сервисов. Так, вместо заполнения бумажного бланка или электронной формы достаточно будет дистанционно предоставить согласие на передачу и обработку необходимых данных из организации, где они хранятся, в организацию, где человек получает услугу», - пояснила управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова, чьи слова приводятся в сообщении.
Ключевыми задачами проекта являются создание доверенной среды для участников рынка и владельцев данных (в том числе пользовательских и персональных), и снятие правовых барьеров для безопасного обмена ими.
«Создание доверенной среды для безопасного обмена данными с использованием технологического ID позволит минимизировать риски мошенничества и фальсификации клиентских данных», - подчеркнул руководитель отдела предотвращения мошенничества Тинькофф банк (входит в АФТ) Артем Харченко. Реализация проекта «Цифровой профиль» позволит клиентам, бизнесу и государственным структурам взаимодействовать друг с другом c большей эффективностью и оперативностью, отметил он.
Ассоциация «Финтех» учреждена 2016 году. В состав ассоциации входят: Банк России, Сбербанк, банк ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Банк «Открытие», Национальная система платежных карт, КИВИ банк, Банк АК БАРС, РНКО «Платежный центр», Тинькофф банк, Райффайзенбанк, ассоциированные члены: АО «БинБанк Диджитал», СКБ-Банк, Совкомбанк, ПАО «МТС», «МБ Инновации», «Ростелеком», ООО «Регион Финансовые услуги». Целью работы ассоциации является разработка и внедрение новых технологических решений в целях обеспечения развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики Российской Федерации.