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Все про:Крым (19626) Россия (68348) США (13399) шпионаж (665) Артеменко_Андрей (77)

 План передачи Крыма России экс-нардеп Артеменко вручил прямо в руки шпиону США Сатеру, - Buzzfeed

Феликс Сатер, с которым взаимодействовал Андрей Артеменко, много лет работает с американской разведкой и помог правительству США отслеживать террористов и преступников.

Сатер и поныне продолжает сотрудничать с ФБР и Минюстом США. Об этом говорится в обширном материале популярного американского издания Buzzfeed, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В расследовании по связям Трампа с Россией постоянно всплывает имя Феликса Сатера. В многочисленных статьях его называют бывшим бизнес-партнером Трампа, осужденным биржевых спекулянтом, рожденным в СССР. Он работал в России, пытался пробить для Трампа соглашение в Москве, он даже помог плану мирного урегулирования в Украине, который отвечает интересам Путина. По сути, его называли чуть ли не русским шпионом. На самом деле он шпион, но американский ", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший админсуд признал законным лишение украинского гражданства экс-нардепа Артеменко

Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

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Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он. С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.

В декабре 2017 года ЦИК зарегистрировал нардепом от РПЛ Валерию Заружко вместо лишенного мандата Артеменко.

Источник: https://censor.net.ua/n3055151
 
 
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А чого цей Артеменко досі не висить на Хрещатику, підвішаний за я... ? Він також "торговий партнер" гаранта ?
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те не цікаво
його завдання: "мочити бариґу"
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ну а шЛяжко чий "партнер", точніше "шістка"? Бариги! Тож мочити баригу треба іще сильніше, бо він агент Хуйла. Про засновника СДПУ(о) та ПР ніхто не забув, і не надійтесь, пропагандони.
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Информации для сколько- нибудь серьёзного обсуждения нет. А остальное мне не интересно.
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аха, и если напишет что сельдфельдмаршал захарченко и генералисимус всего крыма аксенов - агенты Вашингтона и специально подсунули проблемы рассеюшке - будет же те, кто поверит, кстати, то что так могут обявить - не изключенно.
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Настоящий жыдовин- знает точно, скока и шо стоит. При этом, обычно- провоцирует. На что- срать я хотел. Понял, жыдяра?!
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А чого ти дивуєшся, Андрію? Українці зробили Крим конхфеткою, на яку відпочиваючі там росіяни дивились з заздрістю. Свого вони створити не здатні, а тільки вкрасти. Тепер вони шантажують весь Світ ядерною зимою і тупо забирають чуже. Але хто заважав українцям бути сильними і захищатись? Янек практично здав Крим ще у 2010му. Про це казав ще Налівайченко на допиті, як свідок. Ти за кого голосував у другому турі 2010го, противсіх? От ти, Андрію, Крим і здав!
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Журналіст російский Евген Кисельов стверджує що його вигнали з каналу Інтер по особистому дорученні пуйла. Ось кому належить цей канал в реалі.
Так і план цей всучили "аренди на 100 років Криму" пуйловський консерві Артеменку.
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Хуйло хоче імідж змінити. Тепер будуть з кацапоканалів сльози лити. Залякати не вдалось значить будуть на жалість надавлювати.
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будуть бити ностальгієй по совку ковбаса 2.20 руб, водка 3,60 руб) дамбасяне вже повелися на замануху у 2014. А ще простіше це сіяти деструктив, тобто усе хаяти і нічого не пропонувати тільки ностальгію по дідивоівале.
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Там круто взялись за справу в стилі повної чіпізації кацапів прямо в черепну коробку.

Участники созданной Банком России ассоциации «Финтех» (АФТ), в которую входят крупнейшие российские банки, платежные системы и операторы связи, разработают систему управления персональными и пользовательскими данными клиентов российских банков. Об этом говорится в сообщении ассоциации.
Ключевой идеей проекта, который получит название «Цифровой профиль», станет создание единого технологического идентификатора физического лица, позволяющего банкам и госструктурам агрегировать и использовать получаемую из различных источников информацию о нем.
Доступ к большому объему верифицированных данных о физических лицах из проверенных источников позволит банкам повысить качество принимаемых решений и предложений для клиентов. Иными словами, «Цифровой профиль» позволит участникам финансового рынка предоставлять клиентам наиболее адекватные их потребностям услуги.
«Реализация проекта позволит упростить процедуры передачи гражданами своих персональных данных организациям, а также унифицировать порядок их обмена для повышения качества и удобства предоставляемых сервисов. Так, вместо заполнения бумажного бланка или электронной формы достаточно будет дистанционно предоставить согласие на передачу и обработку необходимых данных из организации, где они хранятся, в организацию, где человек получает услугу», - пояснила управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова, чьи слова приводятся в сообщении.
Ключевыми задачами проекта являются создание доверенной среды для участников рынка и владельцев данных (в том числе пользовательских и персональных), и снятие правовых барьеров для безопасного обмена ими.
«Создание доверенной среды для безопасного обмена данными с использованием технологического ID позволит минимизировать риски мошенничества и фальсификации клиентских данных», - подчеркнул руководитель отдела предотвращения мошенничества Тинькофф банк (входит в АФТ) Артем Харченко. Реализация проекта «Цифровой профиль» позволит клиентам, бизнесу и государственным структурам взаимодействовать друг с другом c большей эффективностью и оперативностью, отметил он.
Ассоциация «Финтех» учреждена 2016 году. В состав ассоциации входят: Банк России, Сбербанк, банк ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Банк «Открытие», Национальная система платежных карт, КИВИ банк, Банк АК БАРС, РНКО «Платежный центр», Тинькофф банк, Райффайзенбанк, ассоциированные члены: АО «БинБанк Диджитал», СКБ-Банк, Совкомбанк, ПАО «МТС», «МБ Инновации», «Ростелеком», ООО «Регион Финансовые услуги». Целью работы ассоциации является разработка и внедрение новых технологических решений в целях обеспечения развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики Российской Федерации.
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Это надо ж - прямое попадание - прямо в руки вручил план шпиону, не промахнулся, мать его... Веселится и ликует весь народ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПлан передачи Крыма России экс-нардеп Артеменко вручил прямо в руки шпиону США Сатеру, - Buzzfeed
 
 
 
 
 
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