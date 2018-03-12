 МИД Британии вызвал посла России в связи с отравлением Скрипаля

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Мой друг (глава МИД Великобритании Борис Джонсон. - Ред.) заявил российскому послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить полную информацию о программе (нервно-паралитического вещества - ИФ) "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия. Также он потребовал, чтобы российское правительство дало ответ до конца завтрашнего дня", - сказала она, выступая в палате общин британского парламента.

Ранее сегодня премьер Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.