 МИД Британии вызвал посла России в связи с отравлением Скрипаля

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мой друг (глава МИД Великобритании Борис Джонсон. - Ред.) заявил российскому послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить полную информацию о программе (нервно-паралитического вещества - ИФ) "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия. Также он потребовал, чтобы российское правительство дало ответ до конца завтрашнего дня", - сказала она, выступая в палате общин британского парламента.
Ранее сегодня премьер Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России.
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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
Заява Терезы очень резкая,и просто такие обвинения не выдвигают.
Мэй заявила, что атака в Солсбери была совершена с использованием военного нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», произведенного в России, сообщает Independent.
Перспективный бизнес, хуле...)))
Нi хто нiкого не ображав!
У дiдусiв буде другий профiль заробiтку - вони будуть розробляти макогоном кацапським послам дупи, щоб вони на прийомi в МIС Великобританii не репнули аж до кокошника...
Ато позаляпують там усе великорасейським гiвном, а це вам не Сызрань, там у людей абои на стiнах i ноги витирають на входi... - Эвропа!...
Тереза Мэй ещё не закончила выступать, а Мария Захарова уже сорвалась в истерику и назвала британский парламент "цирковым шоу". Цирковое шоу, Маша, это российские выборы. А Мэй назвала отравление 21 британского подданного актом военной агрессии против Великобритании.
2. Елизавета II развалила Советскую империю.
Уважаемые знатоки. Через одну минуту ответьте: "Кто следующий"?
Олег Гордиевский,бывший полковник КГБ дохлого СССра
Асошіейтед Прес цітує Терезу Мей, що британські вчені визначили клас нервово-паралітичного газу, він відомий як росіянський Новичок. Отакі огіркі від кацапів...
Когда уже скажете "безоговорочно" или "бесспорно"? А??????