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Все про:Великобритания (1671) отравление (884) посол (1174) Россия (68348) Мэй Тереза (58) Скрипаль (16)

 МИД Британии вызвал посла России в связи с отравлением Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что посол России в стране был вызван в британский МИД в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля

"Мой друг (глава МИД Великобритании Борис Джонсон. - Ред.) заявил российскому послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить полную информацию о программе (нервно-паралитического вещества - ИФ) "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия. Также он потребовал, чтобы российское правительство дало ответ до конца завтрашнего дня", - сказала она, выступая в палате общин британского парламента.

Ранее сегодня премьер Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055150
 
 
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Кстати есть еще один политик выживший после отравления Хуйла...
МИД Британии вызвал посла России в связи с отравлением Скрипаля - Цензор.НЕТ 4244
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ющ это мразь из мразей, народ ему тогда дал возможность изменить Украину, а он настроил себе вил и передал страну Яныку и Юле с подельниками
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Та нет...этот решил посоревноваться в омоложении накачивании ботоксом с хуйлом...и перекачал...хуйло это тоже может ожидать
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Дык послов не всегда вызывают для вручения ноты или объяснений. Иногда им просто указывают на выход.
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Если до завтра россия ни чего внятного не промычит- будут драть британцы по полной.
Заява Терезы очень резкая,и просто такие обвинения не выдвигают.
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Особенно британцы, умеющие всё сказать между слов, не касаясь оговариваемой темы или предмета напрямую. А в этом случае всё сказано прямо, без расшаркиваний и намёков.
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бриты будут мочить по самому больному, по капиталу, И так как у всех олигархов рф там есть активы, хуйло думаю сегодня напряглось
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100%. А рашка так и будет про "ихтамнет", "причемтутмы", и вообще этот газ можно в любом военторге купить
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бов относится к группе веществ под названием "Новичок".
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Так этих Новичков на рассее создано 9 разновидностей и в промышленных масштабах и все имеют отстроченную токсичность,уже были случаи,смазали трубку телефонную банкира Кивилиди,так умер банкир,умерла его секретарша,умер следователь,криминалист и патологоанатом..
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок», заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Мэй заявила, что атака в Солсбери была совершена с использованием военного нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», произведенного в России, сообщает Independent.
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Запасаемся попкорном, зрелище избиения Путинской Рашки обещает быть интересным. Очень надеюсь что кроме санкций будет объявлен бойкот ЧМ по футболу😄
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кремлевский сурикат отомстит Англии.... взорвет Воронеж и ударная волна пойдет на Лондон
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на повестке один вопрос : вы шо творите , придурки ?
МИД Британии вызвал посла России в связи с отравлением Скрипаля - Цензор.НЕТ 2133
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Скоро у каждого посольства РыФы в Европе будут стоять предприимчивые бабушки, которые увидев выходящего посла будут орать "Вазелин, лубриканты, анальные презервативы"...
Перспективный бизнес, хуле...)))
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Ви образили підприємливих дідусів, бо вони теж хочуть стояти біля амбасади😱
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Та нi, шо ви таке кажете?!
Нi хто нiкого не ображав!
У дiдусiв буде другий профiль заробiтку - вони будуть розробляти макогоном кацапським послам дупи, щоб вони на прийомi в МIС Великобританii не репнули аж до кокошника...
Ато позаляпують там усе великорасейським гiвном, а це вам не Сызрань, там у людей абои на стiнах i ноги витирають на входi... - Эвропа!...
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Це добре, що у дідусів є такий потрібний для них заробіток👮
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машка калинку вам станцует...никакие вызовы послов мокшании не работают...хиба через стикс в аид.
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Британці безпідставно не казали б. Проведена величезна робота по виявленню мокшанського сліду..Докази є стопудово.
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Так маха уже ответила в традиционном парашном стиле.
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 22 мин.22 минуты назад

Тереза Мэй ещё не закончила выступать, а Мария Захарова уже сорвалась в истерику и назвала британский парламент "цирковым шоу". Цирковое шоу, Маша, это российские выборы. А Мэй назвала отравление 21 британского подданного актом военной агрессии против Великобритании.
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А учитывая, что у США с Британским королевством отношения ближе чем с Израилем, то очччень интересное шоу нам предстоит увидеть, хотя основные действа будут под ковром...но мёртвые бульдоги вылетать тоже будут !
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1. Георг V развалил империю Романовых. Причём, отказал двоюродному брату Николаю II и семье в убежище.
2. Елизавета II развалила Советскую империю.
Уважаемые знатоки. Через одну минуту ответьте: "Кто следующий"?
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Кайзер Вильгельм тоже их братан,их матери было родными сестрами.
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Великобританія завжди була злим генієм для кацапів, чи то комуністичних, чи то вялікоімпєрскіх. І у всіх випадках, коли кацапи набирали хід ( війна з Османською імперією, коли кацапи майже взяли Константинополь, чи похід більшовиків у Індію через Середню Азію та інші кацапські потуги, кому цікаво - інтернет в допомогу), англійці каців тормозили як це було, наприклад, у Кримській війні. У англійців - хватка бульдога. Коли вони впрягаються, то це настільки серйозно, що серйозніше не буває. Тому я кацам саме тепер не позаздрю. Свого часу, коли вся Європа була захоплена Гітлером, а совьєти були гітлерівськими союзниками, фашистам протистояли лише одні англійці, бо США у війну вступило дещо згодом. І англійський бульдог не дався німецькій вівчарці. Думаю, і ведмедю кацапському не дасться.
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Когда-то выгнали 49 дипломатом.Похоже,что сейчас выгонят всех дипломатов,бизнесменов,их жен и детей и аннулируют всем им визы!
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Кстати предвоенная переписка Кайзера Вильгельма и сЦаря Николашки в 1914 году есть в инете в открытом доступе
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Англия нападёт на Россию. Запасаемся терпением до вторника. Интересно будет посмотреть чем закончится война двух членов Совбеза. Хотя один предатель не стоит миллионов жертв.
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Первая Мировая началась знаешь из чего?из за убийства Эрцгерцога Франца Ферлинада.
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Один Скрипаль стоит всех эрцгерцогов с супругами. гы.
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я насчитал 700 офицеров ГРУ,КГБ,ФСБ,СВР и прочего гоффна предателей.Не многовато ли для рюсскага быдла? МИД Британии вызвал посла России в связи с отравлением Скрипаля - Цензор.НЕТ 8501
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Гораздо больше.ГРУ,КГБ,СВР. это советские структуры. и соответственно там советское быдло разных национальностей.
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Родченков, который вскрыл кацапскую гниль и показал всему миру суть этого насквозь лживого народца, то же "предатель" или честный и ответственный человек?
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Честный? Этот парень обвинялся в РФ в организации допинга среди спортсменов. Между прочим апелляционные суды по его делу продолжаются. Большинство медалей вернули.спортсменов оправдали. Чего не скажешь по делу Джонс, Армстронга и др. которых годами отмазывали от допинга.
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Обвинялся в рф - значит, как минимум, порядочный человек. Тебе совсем не стыдно, что ты принадлежишь к стаду наглых безпринципных, воровитых людишек, рассчитывающих только на силу и безнаказанность? Тогда посмотри о путенской подлости и лживости в этом фильме https://www.youtube.com/watch?v=Qx1xWGH0e2Y&t=5s
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Какая сила? Европейский апелляционный суд отменил большинство обвинений комиссии Макларена и оправдал спортсменов,вернул медали. Всё в рамках права против лжи.
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Почту за честь предать СССр и РАБссию.
Олег Гордиевский,бывший полковник КГБ дохлого СССра
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Пісня така була "Отруіла,отруіла я до смерті, молодого,чи не зовсім, скрипаля.
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Так уже расейянское министерство гоп-стоп заявило, мол, я-не я, кобыла не моя, а ты попробуй докажи.
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Ядерная война уже была на территории РАБссии в 1841-43 годах.Утонула в глине на 70 % территорий
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Ещё раньше была ядерная война. Говорят что " И ядрам пролетать мешала гора кровавых тел".
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ты прав.в 1780 году РАБссию разбомбили и начался Первый Потоп.
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1780? Это времена Рымника,Кагула и Измаила. Потоп начался для турок.
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Зайди в Ютьюб там все есть о 1780 подробно из нескольких источников.
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А что там залил Суворов с Потёмкиным на Ютуб из Измаила?
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Нічого не закінчено і в кінці твоєї росії не буде.
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"Миротворец" кацапский? Гора кацапских тел никого не огорчит).
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Да ладно. Назад через Неман и Березину вернулся один потрёпанный корпус Миротворцев. Не знаю как они воевали,но лихо носили медвежьи шапки.
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Почитай лучше правду в монографии Понасенкова об отечественной войне 1812 года. Или ты кроме пропаганды ничего не читаешь?
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Мемуары (молчу на тему точности и тенденциозности перевода) всегда носят личную оценку, которая всегда субъективна. Монография - это системное, многогранное, предельно объективное, критическое изучение материала, основанное на массивной библиографии, в т.ч. и мемуарах
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И главное. Все отечественные войны и особенно 1812 года, кацапстан выиграл благодаря забритым в солдаты украинцам. Теперь мы будем на другой стороне баррикад. Да и белорусы вас не прикроют 100%. Казахи - тем более. Остались только малын порабощенные народишки северного кавказа и сибири
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Альтернативная история?В русской императорской армии служил только русские. после реформы 1874 года создавались национальные части. в основном-кавалерия.
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Об истории говорить с ..., который разговаривает пропагандистскими штампами, вроде "альтернативная" бессмысленно. Запомни, кацап. Русских в России абсолютное меньшинство, горстка. Совсем немного руськой крови в Залесье, немного у пытавшихся сохранить свою свободу в Поморье, Сибири и Дальнем Востоке малороссов и козаков украинцев, которых РИ ассимилировала превратив в аморфных расеян. Весь центр - мокшанский (мерь, мурома, башкиры, удмурты, мордва и т.д.). Вы уродливая смесь из двух сотен угро-финнских и сибирских автохтонов, которые влезли в шкуру руського народа. Но гены у вас чухонские. Все рашисты хорошо знают, что именно в Украине и находится основной геном руського человека, у которого мокша украла имя, историю, Веру и даже память вместе с историей.
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наверное англосаксы выгонят нах в зад, в мордовию посланников хуйленка.
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Чемпионат мира па хвутболу в ГУЛАГе Плешивого Педофила отменяется.
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Хуйцло перешло все рамки дозволенного. Теперь плешивому недомерку разорвут очко от уха до уха.
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Он еще портативную ядерную мину не взорвал, вот как взорвет, тогда перейдет МИД Британии вызвал посла России в связи с отравлением Скрипаля - Цензор.НЕТ 4179


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Очко ему порвут раньше. Теперь без сомнений))
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LONDON (AP): May said British scientists have determined that Skripal and his daughter were poisoned with Novichok, a class of nerve agent developed by the Soviet Union near the end of the Cold War. She said it was "highly likely" the substance came from Russia.

Асошіейтед Прес цітує Терезу Мей, що британські вчені визначили клас нервово-паралітичного газу, він відомий як росіянський Новичок. Отакі огіркі від кацапів...
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Очень удручающе звучит слововосочетание "вероятнее всего".
Когда уже скажете "безоговорочно" или "бесспорно"? А??????
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В медицинской науке, в принципе не бывает определений "безоговорочно" или "бесспорно". Максимум - это "очевидно", но для этого должна быть статистически доказанная база. А вот для суда и юристпруденции, этого может оказаться вполне достаточно. И тем более, для подобных заявлений
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Британии вызвал посла России в связи с отравлением Скрипаля
 
 
 
 
 
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