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 Погибшего на Донбассе воина 36-й бригады Александра Швеца похоронят 14 марта на Кировоградщине. ФОТО

Погибшего в зоне проведения Антитеррористической операции воина 36-й бригады Александра Швеца похоронят 14 марта в Кировоградской области.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении Кировоградского областного совета.

В среду, 14 марта, в городе Александрия Кировоградской области состоится прощание с Александром Васильевичем Швецом, 1971 года, младшим сержантом, наводчиком второго минометного взвода минометной батареи батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб утром 11 марта, во время выполнения боевой задачи в зоне ответственности отдельного тактической группировки "Мариуполь" в результате минно-взрывной травмы. полученной во время подрыва машины, которой он руководил, на неизвестном взрывном устройстве.

Погибшего на Донбассе воина 36-й бригады Александра Швеца похоронят 14 марта на Кировоградщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3055149
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибшего на Донбассе воина 36-й бригады Александра Швеца похоронят 14 марта на Кировоградщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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