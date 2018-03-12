 Погибшего на Донбассе воина 36-й бригады Александра Швеца похоронят 14 марта на Кировоградщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении Кировоградского областного совета.

В среду, 14 марта, в городе Александрия Кировоградской области состоится прощание с Александром Васильевичем Швецом, 1971 года, младшим сержантом, наводчиком второго минометного взвода минометной батареи батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб утром 11 марта, во время выполнения боевой задачи в зоне ответственности отдельного тактической группировки "Мариуполь" в результате минно-взрывной травмы. полученной во время подрыва машины, которой он руководил, на неизвестном взрывном устройстве.