 Порошенко предложил внести в приложение к преамбуле Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО, - Ирина Луценко

Об этом заявила нардеп Ирина Луценко во время заседания Согласительного совета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Президент Украины поздравил это решение Альянса. Он заявил, что следующим шагом должен быть план действий относительно членства Украины в НАТО", - напомнила Луценко.

По словам парламентария, об этом было сказано в письме Порошенко генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, "где со ссылкой на статью 10 Договора об основании НАТО, было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса".

Она также отметила, что продолжая курс на укрепление безопасности и обороны, президент заявил, что рассматривается возможность внести в приложение к преамбуле Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО. "Теперь окончательное решение должна принять Верховная Рада", - резюмировала Луценко.

Напомним, утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание, что с 2010 года Украина официально не стремится к членству. Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.