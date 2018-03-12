EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  126  10
Все про:Конституция (1911) НАТО (5685) Порошенко (14453) Президент (4030) Евросоюз (11750) Луценко Ирина (300)

 Порошенко предложил внести в приложение к преамбуле Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО, - Ирина Луценко

Продолжая курс на укрепление безопасности и обороны, рассматривается возможность внести в Основной Закон интеграционные намерения украинского государства.

Об этом заявила нардеп Ирина Луценко во время заседания Согласительного совета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Президент Украины поздравил это решение Альянса. Он заявил, что следующим шагом должен быть план действий относительно членства Украины в НАТО", - напомнила Луценко.

По словам парламентария, об этом было сказано в письме Порошенко генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, "где со ссылкой на статью 10 Договора об основании НАТО, было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса".

Она также отметила, что продолжая курс на укрепление безопасности и обороны, президент заявил, что рассматривается возможность внести в приложение к преамбуле Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО. "Теперь окончательное решение должна принять Верховная Рада", - резюмировала Луценко.

Напомним, утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание, что с 2010 года Украина официально не стремится к членству. Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.

Источник: https://censor.net.ua/n3055147
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
ми тоже прикрутили. Аваков. Ми тоже вас раком поставим. АТОвці. Порошенко предложил внести в приложение к преамбуле Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 4242

Може пора паханчиків банди і #хуєпетросармянососів на гіляки?! Чи будемо терпіти #ПЕТРОГЕНОЦИД ??? Куди підор губошльп попяра підорсьлка дивиться - це безпека #БАНДОУКРАЇНИ?! Може губошльопіка - на гіляку теж????

https://www.facebook.com/ykurnat.web/videos/1633263610101237/
 показать весь комментарий
 
 
Ну и клоун ,а НАТО ,как на это смотрит ,ты бы лучше ввёл преамбулу ,где было бы записано ,что в Украине ВСЕ люди должны жить,как люди а не как нищие скоты ....
 показать весь комментарий
 
 
А вот это нахрена я не понимаю.

Потом каждый следующий будет туда стремления вписывать, шоб историкам было проще понять, кто куда хотел?
 показать весь комментарий
 
 
Белка она не спрашивает нахрена ,прыгнула пете на плечо и нашептала на ушко ... Порошенко предложил внести в приложение к преамбуле Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 8531
 показать весь комментарий
 
 
Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
 показать весь комментарий
 
 
з-нову мені сон перебили фото жєнщіни 3 тисячоліття
 показать весь комментарий
 
пєца,ты штыки сначала рахуй с луценчихой...чы рабинович с бригадой уже готови пидтрыматы?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко предложил внести в приложение к преамбуле Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
 вверх