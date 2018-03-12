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 Политика Украины
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Все про:арбитраж (111) Газ (8758) Газпром (2731) Нафтогаз (2454) Стокгольм (129) Витренко Юрий (13)

 Нафтогаз будет отбирать российский газ в странах ЕС, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" намерен обратить взыскание по решению Стокгольмского арбитража на российский газ в странах ЕС при неуплате "Газпромом" причитающейся суммы.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке  сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

Он отметил: "Эксперты", которые получают деньги от Газпрома, перекручивают мои слова о том, что мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий Газпрому, в случае если Газпром не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не оплатит нам 2,5 млрд долл.

Объясняю: в таком случае мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий Газпрому, в европейских странах, а не в Украине.

Если Газпром добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды в европейских странах, ратифицировавших соответствующую международную конвенцию, принудительным исполнением решения арбитража.

Таким образом мы не собираемся отбирать газ из транзитных потоков в Европу.

Нам лучше накладывать взыскания на газ после того как он попадет на европейские рынки - это более эффективный путь получить средства, которые нам должен уплатить Газпром по решению международного арбитража, и при этом показать Европе, что Украина - надежный транзитер, а Газпром - ненадежный поставщик газа".

Также читайте: "Газпром" уже должен "Нафтогазу" 2,5 млн долл. процентов за невыполнение решения Стокгольмского арбитража, - Витренко

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3055143
 
 
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В смысле ... ОТЖИМАТЬ ? ... Посмотрим ...
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Отбирать газ в ЕС, смело )
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смело можна лише назвати цього проффесіонала клоуном
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Витренко патриот оказывается,не в мамашу ведь.
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А вот у патриота Петра Лексеича навпакы. Дети в футболках "расия" любят позировать Нафтогаз будет отбирать российский газ в странах ЕС, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 9364
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Пнх, ватний мутант
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А зачем оглашать такое действо?Действовать надо без шума и пыли,
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Кацапи стають на вуха, що сміливий "Нафтогаз" сміє забирати власність газпрому кацапського у європейських країнах. Кацапські тролі не розуміють, що рішення суду виконується у всіх країнах ЄС, бо всі вони поважають право. Тому всі підуть на зустріч Україні, якщо вона звернеться до них з проханням посприяти стягненню боргу. Це - норма і тут навіть немає ніякої політики - виключно правові відносини. Нафтогаз будет отбирать российский газ в странах ЕС, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 7083
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если он (газ) там есть-то почему бы нет? Нафтогаз будет отбирать российский газ в странах ЕС, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 9677европейцы ведь будут выполнять требования стокгольмского суда
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мы будем обращаться в суды в европейских странах

Так это еще на годы, пока основной суд, пока апелляции и тп
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Некая небольшая швейцарская компания, которой Россия что-то там задолжала и она выиграла дело в суде, ещё лет 10-15 назад ( причем там сумма смешная по меркам этого дела, миллионы). Так вот она до сих пор так и не получила возмещения ущерба. Но в рамках решений судов по этому делу арестовывались, в частности, крупнейший российский парусник "Крузенштерн" и однажды даже вся военная экспозиция России в Ле-Бурже. И только стараниями французского МИДа ( а французы всегда на подсосе у России) скандал удавалось замять и собственность вернуть в Россию.
Так что у нас есть шанс если не вернуть деньги, то хотя бы знатно повеселиться.
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если ты имеешь ввиду швейцарскую фирму "Нога" она давно все выбила с паРаши все долги
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Шо за хрєнь!!!???
Хто цей Вітренко?
Це підстава
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Нерухомість та й об'єкти-так!
Але ж не газ.... шо за .......!!!!
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Сынок Наталии Михайловны, великого украинского политика и государственного деятеля
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Смелое решение. Посмотрим , как к этому отнесутся страны ЕС. Думаю , что строительство Северного потока-2 и Турецкого потока будет происходить ускоренными темпами с помощью стран ЕС.
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С учетом надежности Роиси, как поставщика, прям аж конечно. А в свете отравления в Англии так совсем ополумеют от усердия.
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Ага, разбежались уже. Это надо быть дебилом, чтобы вложить в руки психу заряженный пистолет и приставить к своему виску...
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слово думаю тебе явно не идет. С твоей рашей на одном гектаре никто не сядет
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"Яке прикре самогубство" ( це про Нафтогаз).
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ГНИДА кацапская, на своей шкуре почувствуешь, как газпром превращается в ПУКпром. Кровью будешь харькать, МРАЗИНА!
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ЕС будет выполнять судебные решения, а вот что твой хуйло думает по этому поводу?
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Интересно, зарплата какая у этого Витренко-джуниора?
Ясно, что не 2 млн, как у шефа. Но хоть вшивый миллиончик ценный работник имеет?
Чи то коммерческая тайна, насколько оно обдирает громадян?
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ну...шо международни партнеры розришылы озвучыть...тэ и сказав...
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Газпром оказался в очень уязвимом положении. Как говорят англичане - "Нельзя бросаться камнями, если живешь в стеклянном доме"
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Ну,это для кацапья-взрыв остатков мозга(пердаки давно разрушены). Ну как так?!?! Платить,мол. Украине!!! Украине,Карл!!!! Ааааааааа!!!!!...А 500 тонн баков-кап,кап,кап каждый день просрочки. Но шовинизм-"рюскомиризм" дороже.... Это просто аномалия какая-то,а не народец.😄
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