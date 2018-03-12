 Нафтогаз будет отбирать российский газ в странах ЕС, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

Он отметил: "Эксперты", которые получают деньги от Газпрома, перекручивают мои слова о том, что мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий Газпрому, в случае если Газпром не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не оплатит нам 2,5 млрд долл.

Объясняю: в таком случае мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий Газпрому, в европейских странах, а не в Украине.

Если Газпром добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды в европейских странах, ратифицировавших соответствующую международную конвенцию, принудительным исполнением решения арбитража.

Таким образом мы не собираемся отбирать газ из транзитных потоков в Европу.

Нам лучше накладывать взыскания на газ после того как он попадет на европейские рынки - это более эффективный путь получить средства, которые нам должен уплатить Газпром по решению международного арбитража, и при этом показать Европе, что Украина - надежный транзитер, а Газпром - ненадежный поставщик газа".

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.