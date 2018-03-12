 "Цирковое шоу", - МИД РФ о заявлении Мэй про причастность Москвы к отравлению Скрипаля

Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Это цирковое шоу в британском парламенте", - сказала Захарова журналистам.
"Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - отметила она.
По словам Захаровой "прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".
"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - сказала Захарова.
Ранее сегодня премьер Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
Из него дерьмом несет.
Весь протухший у корыта.
Смерть Хуйла приближается.
славно выпить водочки, граммов, этак, сто!
можно минералочки, но уже не то.
Покажи задницу - ты же представляешь великую россию !
-Кто-то отравился. Овсянка ,сэр.
https://censor.net.ua/news/3054923/luchshe_nikogda_nikogo_v_ugol_ne_zagonyat_putin_vspomnil_istoriyu_o_kryse_v_podezde
(оба ... те еще)
ми6 теперь вполне может начать убирать кгбистов..
а может и пропагандистов типа киселева/соловьева тоже.. как солдат гибридной войны
Захерова, в виду отсутствия элементарной склонности к "Думать", упускает один "малюсенький" момент - это, тебе, потаскухе обоссаной, не Беларусь(ия)!
Тут твоих убогих и воняющих прошлогодним минетом воплей типа "Эта не мы, а вы докажите" не хватит...)))
А наказать вас, паскуд ох@евших, не покидая территории Англии, там способов немеряно!
Почти всё с3/14женное, вы, проститутки анальные, туда сволокли - конфисковывай не хочу...)))
Закат империи - с такой деградацией не живут.
Россияне, те кто еще в здравом уме, опомнитесь, если вы выбираете человека говорящего о войне - вы выбираете войну. Назовите хоть одного европейского политика строящего предвыборную кампанию на подобных лозунгах, их нет. Но они были, до второй мировой...