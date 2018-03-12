 "Цирковое шоу", - МИД РФ о заявлении Мэй про причастность Москвы к отравлению Скрипаля

Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Это цирковое шоу в британском парламенте", - сказала Захарова журналистам.

"Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - отметила она.

По словам Захаровой "прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - сказала Захарова.

Ранее сегодня премьер Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.