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Все про:Великобритания (1671) МИД РФ (1090) отравление (884) Россия (68348) Захарова (128) Мэй Тереза (58) Скрипаль (16)

 "Цирковое шоу", - МИД РФ о заявлении Мэй про причастность Москвы к отравлению Скрипаля

В Москве считают "цирковым шоу" и "сказками" заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля

"Это цирковое шоу в британском парламенте", - сказала Захарова журналистам.

"Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - отметила она.

По словам Захаровой "прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - сказала Захарова.

Ранее сегодня премьер Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055142
 
 
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И главный клоун на манеже - Манька Захарова.
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И лавров гниет с копыта,
Весь протухший у корыта.
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Если отравили 8 или 9й версией новичка, тогда формула только у РФ
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Ты посмотри как быстро. Ждем ответку
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Британский список Магнитского быстро успокоит вой в кремле.
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Ну вот бритты и получили ответ,интересно посмотреть продолжение.
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о захарова с туалета вынырнула, вернее с параши...
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Сказки маня наступят позжее, а пока по тебе тоскует задница лошади
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кому цікаво, шо там в мацкве "считает"? зрозуміло, нікому, окрім козломордих.
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Англійці не ватоголові, тому захерову не слухають, не читають і до уваги слова її не беруть. Хіба що вона п'яна заспіває.
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Ну всё, теперь им полный пипец. Маховик ответки раскрутится на всю катушку.
Смерть Хуйла приближается.
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Очевидно, шо принято системное решении о травле рассейского нацистского зверька. Все, Рассейке пистец!
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Тетя Роза с Уважением к ВАМ но этой кокс и бухло не мешает
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О, Захерова вылезла. А шо это она показывает на фотографии? Это у Лаврова такой? Или у САМОГО?
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И что, британский лев такое проглотит?
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На этого "льва" ещё можно и насцать, всё сглотнёт, потому, что жаден "Цирковое шоу", - МИД РФ о заявлении Мэй про причастность Москвы к отравлению Скрипаля - Цензор.НЕТ 8764
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всє расєюшку нінавідят, патамушта хатят заваівать, штобе атабрать ійо багатства
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А не надо было путлеровской марионетке Захарченко вякать о завоевании Лондона!
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"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны" знатно трольнула Мэй
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Пардон. Как-то рука не поднимается ставить лайк под этими бандитскими харями.
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Кто отравил - не важно. Важно, шо куйла назначили "любимой женой". Возможно, чисто гипотетически, шо с Вовчиком начали бороться его же оружием... и это радует.
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Москальские держатели счётов и собственники недвижимости в Великобритании сильно напряглись!)))
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ух ты - тяжелая артиллерия подтянулась... багиня начала чревовещать...
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Ну это мы еще увидим где "цирковое шоу", а где будут тараканьи бега
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Ну понятно, РФ как всегда "это не мы", а Великобритания опять всё проглотит, без серьезных санкций, потому что сами жадны, как ростовщики.
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***
славно выпить водочки, граммов, этак, сто!
можно минералочки, но уже не то.
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Машка, больше экспрессии - постучи туфлей по трибуне.
Покажи задницу - ты же представляешь великую россию !
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Маленькая доця Марийки Захаркиной, как-то спросила маму,- мам, скажи, а бытовой сифилис это очень страшно? та немного подумав ответчает-, нет доця, это не страшно, обидно…
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бытового сифилиса не существует,его придумали для работников политбюро.есть просто сифилис.
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-Бэрримор,А что там за вой в британском болоте?
-Кто-то отравился. Овсянка ,сэр.
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Алкоголичка из МИД Мария Захарова назвала Терезу Мэй клоуном и заявила, что никогда больше не будет танцевать перед британскими послами "калинку-малинку" и петь им "Мурку".
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Так эта конченная шмара кремлевская обозвала Великую Британию-клоунами,британцы я бы за такой базар забрал бы все активы кремлевские вместе с движимым и недвижимым имуществом и депортировал сруцких аборигенов с территории Королевства вместе с их отпрысками и всеми вплоть до третьего поколения!!!
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а что там с дипломатами что с США выгоняли, не слышали?
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Хреново британцы работают, у них люди мрут от отравления..Сколько по счету?
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Как говорится, на Машке и крыша горит.....
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Мэй дрессировщик -раша зверушки и не знают как шоу начнется,сразу с кнута или пряник дадут? "Цирковое шоу", - МИД РФ о заявлении Мэй про причастность Москвы к отравлению Скрипаля - Цензор.НЕТ 5693
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ерефіяни намагаються бути зухвалими аби тримати обличчя. Нах їх з остріва - націоналізуйте все ерефіянське. Вони не визнають міжнародних правил, норм етики, тощо, то і відносно них самих так само треба
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Пить, курить и разговаривать я научилась одновременно - с трёх лет.
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Умирают все оппоненты Кремля, а кто это сделал???
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Вы тоже оппонент?
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Цитата с о статьи сайта ВВС: "Ранее сообщалось, что "Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под заголовком "Отравленная политика" http://www.bbc.com/russian/news-43378001
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Борт ушел за рыбкой, поэтому танцы.

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Цирковое шоу будет, когда все, что есть в ВБ роисянского, вдруг перестанет быть роисянским, включая все, что проходит через лондонскую биржу.
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Весно пришла, скоро потянутся стайки кацапских депортированных дятлов к себе на родину.
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Или стайки россосиянских олигархов на ПМЖ поближе к родным счетам со сменой гражданства на приличное.
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Кремлевские мокши "самые умные в мире" а карлик-х#йло вооще гений и добавить тут больше нечего... "Цирковое шоу", - МИД РФ о заявлении Мэй про причастность Москвы к отравлению Скрипаля - Цензор.НЕТ 4040
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Jasno vet sprosyli u rosiji pro ximiceskoje oruzyje?Dali dva dnia dlia otveta,a dalse pojdut sankciji,aresty ruskix deneg v angliji ix kompaniji i tak daleje.Vybrosit diplomatov poskolku tam gnezdo spionov.Ruskim kompanijam toze mozno uze zabyt pro biznis tam
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Мгновенная заготовка! "Цирковое шоу", - МИД РФ о заявлении Мэй про причастность Москвы к отравлению Скрипаля - Цензор.НЕТ 6174 Знают ведь кремлядьские ГНИДЫ, что после их пакостных делишек, начинает пахнуть подгоревшим.
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та дайте ей уже кто-нибудь аргентинского кокса- а то у нее уже галлюцинации "Цирковое шоу", - МИД РФ о заявлении Мэй про причастность Москвы к отравлению Скрипаля - Цензор.НЕТ 4778
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ух ты... какая гибкость и артистизм... вау! талантища аж прет!
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Ну почему всех травят в Британии?Что с ней не так*?
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кгб нарушило негласное правило спецслужб не преследовать шпионов которых обменяли.
ми6 теперь вполне может начать убирать кгбистов..
а может и пропагандистов типа киселева/соловьева тоже.. как солдат гибридной войны
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ну если правительство Британии по мнению мида рф явлется цирком, то не страшно если расейские активы будут арестованы цыркачями .... Машка как там без кокса, душу ломит? "Цирковое шоу", - МИД РФ о заявлении Мэй про причастность Москвы к отравлению Скрипаля - Цензор.НЕТ 3575
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могу поспорить - отрезать всех этих мандовошек от западных товаров и они(имеется виду именно жэнскии пол) отрявят чаиком хуило и всех его подгондоников за одну неделью - ну не в ватнике и под парфимерие красная площадь ей выступать на камеры.
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Кобыла помоешная...)))
Захерова, в виду отсутствия элементарной склонности к "Думать", упускает один "малюсенький" момент - это, тебе, потаскухе обоссаной, не Беларусь(ия)!
Тут твоих убогих и воняющих прошлогодним минетом воплей типа "Эта не мы, а вы докажите" не хватит...)))
А наказать вас, паскуд ох@евших, не покидая территории Англии, там способов немеряно!
Почти всё с3/14женное, вы, проститутки анальные, туда сволокли - конфисковывай не хочу...)))
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Из всей внешнеполитической деятельности у этого министерства остались только террористическая да криминальная. Ну и конечно комментирование идиотской полуфеней.
Закат империи - с такой деградацией не живут.
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Покушение на Скрипаля и его дочь, это элемент предвыборной кампании путина. Крысы загнанные в угол - нападают, новое оружие - убивает, "предателям" - смерть. Какой "миролюбивый" президент у кацов однако, весь в свой чмошный народец, который ликует и хлопает в ладоши когда главный чмырь вещает о смерти. Сделайте подборку для трампа и немецкого промышленного лобби из этих "посылов", может до них наконец дойдет с чем они имеют дело.
Россияне, те кто еще в здравом уме, опомнитесь, если вы выбираете человека говорящего о войне - вы выбираете войну. Назовите хоть одного европейского политика строящего предвыборную кампанию на подобных лозунгах, их нет. Но они были, до второй мировой...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Цирковое шоу", - МИД РФ о заявлении Мэй про причастность Москвы к отравлению Скрипаля
 
 
 
 
 
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