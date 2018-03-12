 Мы должны настойчиво работать, чтобы Украина изменилась в соответствии со стандартами НАТО, - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"На сайте НАТО Украина перешла в другую категорию - перешла в перечень стран-аспирантов. Я принял решение направить письмо Генеральному секретарю НАТО, основываясь на своих договоренностях. И на сегодняшний день Украина включена в список стран-аспирантов", - отметил президент.
"И дальше мы должны настойчиво работать для того, чтобы Украина изменилась в соответствии со стандартами НАТО. Этому в значительной мере будет способствовать проект Закона о национальной безопасности, зарегистрированный в парламенте, который был одобрен и разработан в тесном сотрудничестве с нашими партнерами по НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.
Президент подчеркнул, что это также имеет прямое и непосредственное отношение к инвестиционному климату. "Потому, что усиливается парламентский контроль за сектором обороны и безопасности, усиливается общественный контроль за сектором обороны и безопасности. И увеличивается уровень доверия к Украине, как к надежному партнеру НАТО", - отметил он.
Напомним, утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание о том, что "с 2010 года Украина официально не стремится к членству". Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.
Но Порошенко теперь будет продавать это как великую победу.
НАТО дало Украине статус "страны-аспиранта". Точнее - просто вписали себе на сайте то, что давно было известно. Поскольку никаких заседаний Альянса по поводу Украины не было.
Что это такое "страна-аспирант"?
Это когда стране не хотят предоставлять План действий для членства в НАТО. Но надо как-то культурно "послать" под видом сотрудничества . Такая себе аналогия Ассоциации с ЕС, которя не дает членства в Евросоюзе.
Порошенко уже радостно заявил, что вслед за "аспирантом" Украина получит и ПДЧ.
Видно, Порошенко плохо помнит недавнюю историю. 2008 год. Саммит НАТО в Бухаресте. Германия и Франция открыто "зарубили" ПДЧ для Украины.
С тех пор в позиции НАТО особо ничего не поменялось. Ну, кроме того, что у нас стало еще больше врагов в Альянсе - Польша , Венгрия, Румыния.
Впрочем, для Порошенко это не важно. Ему надо начать "натовскую" истерию, чтобы, с одной стороны, нарисовать своему электорату "Мрию". С другой - закрепить желание Украины стать членом НАТО в Конституции, прикрыв этим "зраду" с внесением особого статуса Донбасса, как требует Вашингтон в рамках "Большой сделки".
Дмитрий Корнейчук
http://ua24ua.net/nato_daet_status_aspiranta_kogda_nado_kogo_to_kulturno_poslat/
😝
ищи-свищи теперь в Ростове
Мокши фриланс хотя б до пуття гугл-транслейт освоили.
Но барыги будут носиться с этим идиотским словом, як курка с крашанкою.
потом еще придумают - страна-магистр. страна-бакалавр.
Так и до абитуриента скоро дойдут.
При этом старательно разворовывая все, что плохо лежит. а для лохов достаточно типа вумных терминов.
хотя хряк пион еще тот.
Скоро як кум будет манжеты акцептувать
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Вот на кого рассчитана фейковая новость о «предоставлении Украине статуса страны-аспиранта НАТО»? Еще в 2005 году Украина и НАТО начали «Углубленный диалог относительно стремлений Украины к обретению членства в НАТО». Он именно так официально назывался - о стремлении (aspirations) Украины», - написал он.
https://elise.com.ua/2018/03/10/diplomat-nazval-fejkovoj-novost-o-predostavlenii-ukraine-statusa-aspiranta-nato/
Порошенко - бизнесу: Мы с Гройсманом взяток не беремСогласно опросу, проведенному Американской торговой палатой Украины среди компаний - членов палаты, 91% анонимных респондентов столкнулись в 2017 году с коррупцией в Украине.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Об этом заявил председатель Американской торговой палаты Энди Гундер во время встречи представителей бизнеса с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.Глава государства в ответ на заявление Гундера отметил личную непричастность к взяточничеству."Ни я, ни премьер-министр взяток не берем, мы с вами в одной лодке", - ответил президент Порошенко.Компании, которые соглашаются давать взятки, также виновны в коррупции, подчеркнул гарант.Встреча была организована Европейской Бизнес Ассоциацией для того, чтобы топ-менеджеры украинских компаний могли "ознакомиться с последними достижениями президента, а также узнать о реформах в сферах интересов бизнеса", - говорится в пресс-релизе.
Упомянутый Гундером опрос входил в отчет экспертов Совета Европы, посвященный Украине и обнародованный в начале 2018 в Страсбурге. Его результаты, отмечают специалисты, соответствуют показателям 2014 года...