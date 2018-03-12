 Мы должны настойчиво работать, чтобы Украина изменилась в соответствии со стандартами НАТО, - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"На сайте НАТО Украина перешла в другую категорию - перешла в перечень стран-аспирантов. Я принял решение направить письмо Генеральному секретарю НАТО, основываясь на своих договоренностях. И на сегодняшний день Украина включена в список стран-аспирантов", - отметил президент.

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"И дальше мы должны настойчиво работать для того, чтобы Украина изменилась в соответствии со стандартами НАТО. Этому в значительной мере будет способствовать проект Закона о национальной безопасности, зарегистрированный в парламенте, который был одобрен и разработан в тесном сотрудничестве с нашими партнерами по НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что это также имеет прямое и непосредственное отношение к инвестиционному климату. "Потому, что усиливается парламентский контроль за сектором обороны и безопасности, усиливается общественный контроль за сектором обороны и безопасности. И увеличивается уровень доверия к Украине, как к надежному партнеру НАТО", - отметил он.

Напомним, утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание о том, что "с 2010 года Украина официально не стремится к членству". Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.