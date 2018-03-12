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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1056) НАТО (5685) Порошенко (14453) Президент (4030)

 Мы должны настойчиво работать, чтобы Украина изменилась в соответствии со стандартами НАТО, - Порошенко

У Украины ежедневно есть положительные сдвиги и достижения во внедрении реформ как с точки зрения экономики или энергетики, так и с точки зрения безопасности.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"На сайте НАТО Украина перешла в другую категорию - перешла в перечень стран-аспирантов. Я принял решение направить письмо Генеральному секретарю НАТО, основываясь на своих договоренностях. И на сегодняшний день Украина включена в список стран-аспирантов", - отметил президент.

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"И дальше мы должны настойчиво работать для того, чтобы Украина изменилась в соответствии со стандартами НАТО. Этому в значительной мере будет способствовать проект Закона о национальной безопасности, зарегистрированный в парламенте, который был одобрен и разработан в тесном сотрудничестве с нашими партнерами по НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что это также имеет прямое и непосредственное отношение к инвестиционному климату. "Потому, что усиливается парламентский контроль за сектором обороны и безопасности, усиливается общественный контроль за сектором обороны и безопасности. И увеличивается уровень доверия к Украине, как к надежному партнеру НАТО", - отметил он.

Напомним, утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание о том, что "с 2010 года Украина официально не стремится к членству". Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.

Источник: https://censor.net.ua/n3055139
 
 
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Раньше это накзывалось 144 ришучи реформы. А теперь - усего лишь положительные сдвиги Мы должны настойчиво работать, чтобы Украина изменилась в соответствии со стандартами НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1186
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та шо там работать...пэршим у нато вступыть косюк.
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Да петя,ты уже так наработал ,что Украина уже соответствует стандартам Гондураса и Зимбабве ,да и то не сегодняшним а тем,что были 30 лет назад ...
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Російські офіцери втратили свою честь коли почали стріляти в українців.
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кацапа, то что у тебя в жопе, называется чуть по другому
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Дмитрий Корнейчук: НАТО дает статус аспиранта, когда надо кого-то культурно послать.
Но Порошенко теперь будет продавать это как великую победу.
НАТО дало Украине статус "страны-аспиранта". Точнее - просто вписали себе на сайте то, что давно было известно. Поскольку никаких заседаний Альянса по поводу Украины не было.
Что это такое "страна-аспирант"?
Это когда стране не хотят предоставлять План действий для членства в НАТО. Но надо как-то культурно "послать" под видом сотрудничества . Такая себе аналогия Ассоциации с ЕС, которя не дает членства в Евросоюзе.
Порошенко уже радостно заявил, что вслед за "аспирантом" Украина получит и ПДЧ.
Видно, Порошенко плохо помнит недавнюю историю. 2008 год. Саммит НАТО в Бухаресте. Германия и Франция открыто "зарубили" ПДЧ для Украины.
С тех пор в позиции НАТО особо ничего не поменялось. Ну, кроме того, что у нас стало еще больше врагов в Альянсе - Польша , Венгрия, Румыния.
Впрочем, для Порошенко это не важно. Ему надо начать "натовскую" истерию, чтобы, с одной стороны, нарисовать своему электорату "Мрию". С другой - закрепить желание Украины стать членом НАТО в Конституции, прикрыв этим "зраду" с внесением особого статуса Донбасса, как требует Вашингтон в рамках "Большой сделки".
Дмитрий Корнейчук
http://ua24ua.net/nato_daet_status_aspiranta_kogda_nado_kogo_to_kulturno_poslat/

😝
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Сути дела это не меняет. НАТО не имеет никаких обязательств по отношению к "АСПИРАНТАМ"
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Россия - это спорная территория между Украиной и Китаем
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За четыре года только сдвиги,и то в другую сторону,шаг вперёд и два назад,реформы как у Соломона Пляра танцы.
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вы должны настойчиву идти на йух, и тогда Украина станет нормальной страной, которую в НАТО возьмут без всяких условий.
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праффесары у нас уже были
ищи-свищи теперь в Ростове Мы должны настойчиво работать, чтобы Украина изменилась в соответствии со стандартами НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7375
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Если б cтецькы вчылы б у школи английский, а не облизывали фольгу от шоколада, то знали бы, что эспирейшн переводится всего лишь как стремление. То есть НАТО сказали мол эти вот эти и еще эти имеют стремление вступить. И всьо! Ничего более. Не знаю чего Какао-боб с прихвостнями радуется и так давно обусловленному статусу
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"Вы ставите нереальные задачи!"
Мокши фриланс хотя б до пуття гугл-транслейт освоили.
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Офшоренко панамський ти чому з Олежеком не "поділився" а всі 15 мільярдів вкрадених гривень забрав собі? https://www.youtube.com/watch?v=nwaTZrkcIwo
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Страна-аспирант, это ж надо такое удумать.
Но барыги будут носиться с этим идиотским словом, як курка с крашанкою.
потом еще придумают - страна-магистр. страна-бакалавр.
Так и до абитуриента скоро дойдут.
При этом старательно разворовывая все, что плохо лежит. а для лохов достаточно типа вумных терминов.
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чого возмущаемся?))бурсы колледжами давно обзывать можно.
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обязательно надо выносить свою тупость и пыху на широкий загал?
хотя хряк пион еще тот.
Скоро як кум будет манжеты акцептувать
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Троллики з трольчихами опять перевозбудились , от слова НАТО и Порошенко ! Честно скажу , меня это радует 😀👍
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Именно! В предвыборной макулатуре Офшорника ничего нет о вступлении в НАТО
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Пэтя, пупок не надорви. Вместе с базарным бабой.
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Дипломат назвал «фейковой» новость о предоставлении Украине статуса «аспиранта» НАТО
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Вот на кого рассчитана фейковая новость о «предоставлении Украине статуса страны-аспиранта НАТО»? Еще в 2005 году Украина и НАТО начали «Углубленный диалог относительно стремлений Украины к обретению членства в НАТО». Он именно так официально назывался - о стремлении (aspirations) Украины», - написал он.
https://elise.com.ua/2018/03/10/diplomat-nazval-fejkovoj-novost-o-predostavlenii-ukraine-statusa-aspiranta-nato/
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😁 клоун бля. Какое НАТО - твои воины живут в грязи в болотной жиже как свиньи а ты про нато?!! Одним словом главнокомандующий...
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Педоре,нас би в НАТО давно взяли як би не твоя продажна шкура яка займає зайняте тобою обманом президентське крісло
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...Порошенко - бизнесу: Мы с Гройсманом взяток не беремМы должны настойчиво работать, чтобы Украина изменилась в соответствии со стандартами НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7598
Порошенко - бизнесу: Мы с Гройсманом взяток не беремСогласно опросу, проведенному Американской торговой палатой Украины среди компаний - членов палаты, 91% анонимных респондентов столкнулись в 2017 году с коррупцией в Украине.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Об этом заявил председатель Американской торговой палаты Энди Гундер во время встречи представителей бизнеса с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.Глава государства в ответ на заявление Гундера отметил личную непричастность к взяточничеству."Ни я, ни премьер-министр взяток не берем, мы с вами в одной лодке", - ответил президент Порошенко.Компании, которые соглашаются давать взятки, также виновны в коррупции, подчеркнул гарант.Встреча была организована Европейской Бизнес Ассоциацией для того, чтобы топ-менеджеры украинских компаний могли "ознакомиться с последними достижениями президента, а также узнать о реформах в сферах интересов бизнеса", - говорится в пресс-релизе.
Упомянутый Гундером опрос входил в отчет экспертов Совета Европы, посвященный Украине и обнародованный в начале 2018 в Страсбурге. Его результаты, отмечают специалисты, соответствуют показателям 2014 года...
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похоже порошенко заподозрил, что у путина золотогозапасу нетути
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы должны настойчиво работать, чтобы Украина изменилась в соответствии со стандартами НАТО, - Порошенко
 
 
 
 
 
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