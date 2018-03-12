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Все про:Великобритания (1671) отравление (884) Мэй Тереза (58) Скрипаль (16)

 Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. ВИДЕО

Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Читайте: В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества

По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".

Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, сказала Тереза Мэй, отравление Скрипаля будт считаться противозаконным использованием Российским государстовом силы на территории Великобритании.



Ранее сообщалось, что "Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под заголовком "Отравленная политика".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление Скрипаля: Оппозиция требует от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров

Премьер-министр Великобритании в понедельник 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055137
 
 
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Так все, шо у вас есть своего "нового", разработано еще в СССР.
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Неужели русню по-взрослому давить начнут, держим кулаки.
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Канэшна. Они же ишшо секретное оружие не использовали. Тайная разработка МИ-6.

Называется ураганная супермегаозабоченность!
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Меркель нервно курит в сторонке- такого от пацана Вовы она не ожидала. Молча содержат сирийцев, которых им Вова притараьанил на саоих автобусах - все проглатывает Меркель
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еще не отгремел скандал с 12 чемоданчиками кокаина/муки в дипломатической почте российского посольства в Аргентине. Организатором схемы по доставке которого называют полковника российских спецслужб Андрея Ковальчука. Конечно, нельзя утверждать, что калабрийско-российский след тянется из Аргентины в Словакию. Хотя кто его знает, может быть, что в клиентах у ндрангеты, пусть может и через третьи руки, были россияне.

Но есть одно но. Итальянская мафия очень тесно сотрудничает с российскими ОПГ. А за спиной последних, как известно, частенько оказываются и российские спецслужбы. Тем более что и сам хозяин Кремля, по сообщениям СМИ, имеет загадочно "опэгэшное" прошлое. Но вернемся на Апеннины. Еще в апреле 2011 г. Роберто Галулло для Il Sole 24 Ore писал о связи российских мафиози с итальянскими, в частности с ндрангетой. По его словам, российские ОПГ вливают свои средства в Италию, инвестируя в различные проекты. По свидетельствам прокуратуры города Режжио (Калабрия), одним из совместных бизнес-проектов был мусоросжигательный завод в Джиоия Тауро. Отмывают россияне через офшоры и деньги, заработанные в результате получения взяток при продаже военной техники, а также получении важных государственных заказов. Результаты операции прокуратурой Тренто в 2007 г., получившей название "Матрешка", показали, что 13 чел. (10 россиян, один украинец и двое итальянцев) взятки российским чиновникам составили почти $81 млн. Частично эти средства отмыты в Италии двумя гражданами РФ и одним итальянским финансовым агентом посредством покупки недвижимости.

Теперь обозначим логическую цепочку: российская мафия давно сотрудничает с ндрангетой - российская мафия спорадически используется российскими спецслужбами - российские спецслужбы прилагают максимум усилий для поиска пути к сердцу европейских политиков, и верхушка в РФ также старательно легализирует свои деньги на Западе, а с худеющей казной ищет где бы заработать. Так что все же нельзя исключать, что россияне по меньшей мере не пытались как-то воспользоваться "наработками" ндрангеты в Словакии.
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и что будет во вторник? В лучшем случае кого-нибудь вышлют, в худшем организуют переворот...Украине надо помогать! Она на перед нем крае обороны...
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поменяют процент или условия и помирятся ...
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Конечно. ВБ именно так всегда и поступала с своими врагами.

Наполеон и Гитлер подтвердят.
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Мэй пургу не гонит, и порожняк тоже, еще получит пиздюлей расеюшка и от Англии по полной!
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Да, 4 года получает таких здюлей, что уже из Крыма и с Донбасса убралась... ну почти...
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Вот и заваруха началась. Хуйло допрыгалось.
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да ты чё ... ... На то оно и хуйло , чтобы совершать идиотские поступки - таких идиотских действий за последние годы было немеряно.
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Ага, особенно в історіі с Літвіненко не било следов.
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Читаем чуть выше .
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Плешивая кремле@лядь опять спалилась...)))
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Надо было по полной вломить за Литвиненко,не было бы и Скрипаля.
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Отлично!Ждем вторника-второй удар и нокаут!Дай Бог,чтобы второй камушек вызвал лавину и за все наши,грузинские,сирийские,чеченские ... обиды и смерти цивилизованные люди пустили за шкуру российской твари побольше кипяточка!Ждем с нетерпением!
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вторник-четверг-суббота - бритты - они методичные и целеустремленные... Мей звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 4509
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Ну я не припомню никого, кого бы они не извели, решив это сделать, кроме Афганистана.
Но там и изводить нечего.
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Ну шо,хуйлуша, кабздэць тебе. А если ты еще этого не понял, казьол ,то я невиновата)))
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наконец-то хоть у кого-то нашлись яйца открыто, без всяких экивоков и озабоченных озабоченцов, назвать парашу парашей.
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Хто буде вмикати дурня, того будуть бити по наглій ботоксній морді.
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Theresa May says it is 'highly likely' Russia was responsible for poisoning of ex-spy.

'highly likely' - це ще не звинувачення. Торі брали багатомільйонні подачки від росіян, і вчорашню пропозицію відмовитися від них і повернути гроші назад відкинули. Спікери на британських телевізійних інформаційних ресурсах, говорячи про російський вклад у Великобританію, називають суми від 800 млрд до одного трильйона доларів.
Розроблений в СССР в 70-х роках нервово-паралітичний засіб "Новічок" знову змусив бритів хвилюватися.
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Было уже очень много обвинений и ни одного серьезного ответного действия. А без серьезных ответных действий, все обвинения- пустые сотрясания воздуха, которые показывают слабость и ничтожность обвинителя. Мей звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 1130 Так что Терезе пора или действовать, или заткнуться.
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Тема написания Скрыпалем досье и компромата на Трампа не раскрыта!
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Уверен, шо в лентесру скоро появится, раз у вас в методичках уже есть.
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Бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль, которого отравили в Великобритании, поддерживал тесные контакты с британцем, который участвовал в подготовке доклада о связи команды президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в стране в 2016 году.

Об этом сообщает DW со ссылкой на британские СМИ.Подробно...
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Исходя из такой логики: Атомная бомба придумана в США. Если росия применит ядерную бомбу, будет виновато США? Мей звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 3488
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в США создана плутониевая бомба ( Нагасаки)
в Германии к 1945 году созданы урановые бомбы (Хиросима)
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бойкотируйте чм-2018 который эта ПИДОрашенская фкальная помойка купила!!!
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Докази є стопудово. Мей не робила б такої сильної заяви безпідставно..
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В задостанова вже байк поламався, ганяти від одніх русафобів до інших, вже сил нема.
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Вставали,вставали с колен пока их раком не поставили!
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На відміну від України Порошенко Великобританія соплі жує: " Великобританія оголосила Кремлю ультиматум : Англійці визначили, що отрута котрою здійснили замах на перебіжчика Скрипаля та його дочку належить російському уряду , і в аптеці не продається. Якщо Москва за 24 години не надасть вичерпних пояснень, послідують негайні жорсткі санкції за тероризм "

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Применение оружия массового поражения это акт войны. Будем посмотреть. Пока же Мэй делала все возможное, чтобы прикрыть расследование по Литвиненко, которое было завершено только благодаря настойчивости его жены Марины. Политиков уровня Тетчер и Рейгана сейчас на Западе нет
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А в Украине вообще политики разве есть?! У Украины оккупировали Крым и Донбасс, убили и ранили десятки тысяч украинских граждан, миллионы граждан живут в оккупации. Может Украина разорвала дипломатические отношения или признала не на словах а по международно признанной процедуре россию агрессором (и это не объявление войны кстати)? Торговый оборот между Украиной и Россией развивается большими темпами. Надеетесь что "большие дяди" за вас все порешают?
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Это просто Отлично, союзников Украины становится всё больше с каждым днём.
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Планета Земля інтенсивно перетворюється в хімічно-радіоактивний гадючник. Ілон Маск може не встигнути переселитися на Марс. Вже в недалекій перспективі пластику у світовому океані буде більше ніж риби.
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Чисто женская логика - чей газ, тот и виноват! а если бы газ был бы из Германии?

Вывод - мочите всех сирийским газом - пускай Асад за всех отдувается...или американским газом - правда, с Трампом будет посложнее...
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слова не девочки, но Тетки! Серьёзная предъява плешивой крысе ))
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Пока что это только сотрасение воздуха. Посмотрим насколько бриты серьёзны.
После истории с "проглоченным" убийством Литвиненко все заявления британских властей вызывают некоторые сомнения.
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Что там смотреть - уже было столько событий, где надо было действовать решительно, а они всё сопли жуют. Сглотнут и на этот раз, ну разве что с грозным и возмущённым видом. Толерастия до добра не доводит...
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целоваться в десны с россией в отличие от украинской власти не будут, и это за несравненно меньшее преступление россии.
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невже тепер усі пострадянські олігархи повтікають з Англій та Америк?)))
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Интересно, и как после такого конкретного обвинения Мэй сборной Англии ехать в Заринрашастан на ЧМ18?
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Последнее 1001-е китайское предупреждение.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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