 Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".
Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.
Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, сказала Тереза Мэй, отравление Скрипаля будт считаться противозаконным использованием Российским государстовом силы на территории Великобритании.
Ранее сообщалось, что "Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под заголовком "Отравленная политика".
Премьер-министр Великобритании в понедельник 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
Называется ураганная супермегаозабоченность!
еще не отгремел скандал с 12 чемоданчиками кокаина/муки в дипломатической почте российского посольства в Аргентине. Организатором схемы по доставке которого называют полковника российских спецслужб Андрея Ковальчука. Конечно, нельзя утверждать, что калабрийско-российский след тянется из Аргентины в Словакию. Хотя кто его знает, может быть, что в клиентах у ндрангеты, пусть может и через третьи руки, были россияне.
Но есть одно но. Итальянская мафия очень тесно сотрудничает с российскими ОПГ. А за спиной последних, как известно, частенько оказываются и российские спецслужбы. Тем более что и сам хозяин Кремля, по сообщениям СМИ, имеет загадочно "опэгэшное" прошлое. Но вернемся на Апеннины. Еще в апреле 2011 г. Роберто Галулло для Il Sole 24 Ore писал о связи российских мафиози с итальянскими, в частности с ндрангетой. По его словам, российские ОПГ вливают свои средства в Италию, инвестируя в различные проекты. По свидетельствам прокуратуры города Режжио (Калабрия), одним из совместных бизнес-проектов был мусоросжигательный завод в Джиоия Тауро. Отмывают россияне через офшоры и деньги, заработанные в результате получения взяток при продаже военной техники, а также получении важных государственных заказов. Результаты операции прокуратурой Тренто в 2007 г., получившей название "Матрешка", показали, что 13 чел. (10 россиян, один украинец и двое итальянцев) взятки российским чиновникам составили почти $81 млн. Частично эти средства отмыты в Италии двумя гражданами РФ и одним итальянским финансовым агентом посредством покупки недвижимости.
Теперь обозначим логическую цепочку: российская мафия давно сотрудничает с ндрангетой - российская мафия спорадически используется российскими спецслужбами - российские спецслужбы прилагают максимум усилий для поиска пути к сердцу европейских политиков, и верхушка в РФ также старательно легализирует свои деньги на Западе, а с худеющей казной ищет где бы заработать. Так что все же нельзя исключать, что россияне по меньшей мере не пытались как-то воспользоваться "наработками" ндрангеты в Словакии.
Наполеон и Гитлер подтвердят.
Но там и изводить нечего.
'highly likely' - це ще не звинувачення. Торі брали багатомільйонні подачки від росіян, і вчорашню пропозицію відмовитися від них і повернути гроші назад відкинули. Спікери на британських телевізійних інформаційних ресурсах, говорячи про російський вклад у Великобританію, називають суми від 800 млрд до одного трильйона доларів.
Розроблений в СССР в 70-х роках нервово-паралітичний засіб "Новічок" знову змусив бритів хвилюватися.
Об этом сообщает DW со ссылкой на британские СМИ.Подробно...
в Германии к 1945 году созданы урановые бомбы (Хиросима)
Вывод - мочите всех сирийским газом - пускай Асад за всех отдувается...или американским газом - правда, с Трампом будет посложнее...
После истории с "проглоченным" убийством Литвиненко все заявления британских властей вызывают некоторые сомнения.