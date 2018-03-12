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Все про:Великобритания (1671) отравление (884) Мэй Тереза (58) Скрипаль (16)

 Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля

Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".

Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, сказала Тереза Мэй, отравление Скрипаля будт считаться противозаконным использованием Российским государстовом силы на территории Великобритании.

Ранее сообщалось, что "Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под заголовком "Отравленная политика".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление Скрипаля: Оппозиция требует от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров

Премьер-министр Великобритании в понедельник 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055137
 
 
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Плешивая кремле@лядь опять спалилась...)))
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Надо было по полной вломить за Литвиненко,не было бы и Скрипаля.
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Отлично!Ждем вторника-второй удар и нокаут!Дай Бог,чтобы второй камушек вызвал лавину и за все наши,грузинские,сирийские,чеченские ... обиды и смерти цивилизованные люди пустили за шкуру российской твари побольше кипяточка!Ждем с нетерпением!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля
 
 
 
 
 
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