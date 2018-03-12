 Сегодня Савченко отсутствовала на заседании комитета ПАСЕ, а на завтра ее нет в списке приглашенных - Арьев

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Арьев отметил: "Все мероприятия в ПАСЕ на этой неделе - в Париже. Заседание комитетов. На Политкоме Савченко сегодня не было. На Мониторинговый завтра она не приглашена (этот комитет проходит всегда in camera и без специального приглашения туда попасть невозможно). Из украинских вопросов в мониторинговый приглашены только Ахтем Чийгоз и Александра Романцова на обсуждение темы защиты кримьких татар".

Сегодня Генеральный прокурор Украины заявил, что народного депутата Надежду Савченко вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в связи с задержанием руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В свою очередь пресс-секретарь политка заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и повестку на допрос от Службы безопасности она не получала.