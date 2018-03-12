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 Политика Украины
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 Сегодня Савченко отсутствовала на заседании комитета ПАСЕ, а на завтра ее нет в списке приглашенных - Арьев

Народный депутат Украины, глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что депутат Савченко сегодня отсутствовала на заседании комитета.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Арьев отметил: "Все мероприятия в ПАСЕ на этой неделе - в Париже. Заседание комитетов. На Политкоме Савченко сегодня не было. На Мониторинговый завтра она не приглашена (этот комитет проходит всегда in camera и без специального приглашения туда попасть невозможно). Из украинских вопросов в мониторинговый приглашены только Ахтем Чийгоз и Александра Романцова на обсуждение темы защиты кримьких татар".

Сегодня Савченко отсутствовала на заседании комитета ПАСЕ, а на завтра ее нет в списке приглашенных - Арьев 01

Сегодня Генеральный прокурор Украины заявил, что народного депутата Надежду Савченко вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в связи с задержанием руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В свою очередь пресс-секретарь политка заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и повестку на допрос от Службы безопасности она не получала.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055136
 
 
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по привычке, голодает где нибудь втихаря под одеялом))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня Савченко отсутствовала на заседании комитета ПАСЕ, а на завтра ее нет в списке приглашенных - Арьев
 
 
 
 
 
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