 ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство по М.Саакашвили, тем самым признав необоснованность подозрения Саакашвили. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", - рассказал он в понедельник.
В постановлении начальника отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава Домбровского указывается, что досудебное расследование остановлено в связи с "необходимостью" выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".
Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.
При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.
12.03.2018 19:44
Вы просто плохо смотрели,Мирослав
Не выдавай желаемого за действительность.
"Ваше дело сидеть и слушать!" (С)
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В Грузии, где после Революции роз провели медицинскую реформу, врачи получают до 15 тысяч долларов, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Он рассказал, что недавно побывал в Тбилиси, где встречался с двумя бывшими министрами здравоохранения, начальником таможни времен президентства Михаила Саакашвили и экс-заместителем министра финансов. У бывших министров здравоохранения журналист спросил о медреформе и состоянии больниц.
"Они ответили мне: "У нас все очень хорошо, все больницы - новые". Я уточнил: "Что значит новые?" - "Ну вот вообще новые. В горах еще лучше, чем в Тбилиси. Построили либо новые, либо старые разломали и сделали капитальный ремонт. У нас прошла прекрасная медицинская реформа, у нас страховая медицина". Затем я задал еще один вопрос: "А сколько в небогатой Грузии получают врачи?" Они говорят: "Крепкий врач - пять-семь тысяч". - "Лари?" - уточнил я. - "Долларов". - "А хороший хирург?" - "Зависит от операции, но 10-15 тысяч долларов", - рассказал Гордон.
Он отметил, что удивился этим суммам, после чего бывшие министры пригласили его посетить больницу.
"Мы поехали в обычную тбилисскую больницу... Я бывал в разных больницах - в Германии, США, Израиле, других странах - и то, что я увидел в Тбилиси, - это XXI век. Страховая медицина, все компьютеризировано, новейшая аппаратура, прекрасные врачи, которые много зарабатывают... Один из хирургов рассказал нам, что получает 12 тысяч долларов в месяц. И абсолютно вбелую!" - сообщил Гордон.
Фото из районной больницы в Тбилиси, которую посещал Гордон. Фото: Maxim Radutskiy / Facebook
Бывшие министры рассказали ему, что в процессе проведения реформы главное сопротивление оказывали заведующие отделений и руководители больниц.
"Нас Саакашвили собрал утром, - рассказывает тогдашний министр, - и говорит: "Начинаем медицинскую реформу". А силовикам сказал: "Главврачам передать решение о медицинской реформе. Если днем они оказывают сопротивление - в тюрьму". И теперь грузины нормально лечатся, у них прекрасное медицинское обслуживание", - подчеркнул журналист.
ВИДЕО
Видео: 112 Украина / YouTube
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что с 2006 года медреформа в Грузии направлена на полный переход сектора здравоохранения на частное оказание услуг, либеральное регулирование и минимальный контроль. В докладе, опубликованном ВОЗ в октябре 2017 года, сказано, что за последнее десятилетие Грузия добилась прогресса в улучшении показателей здоровья населения.
В Украине медреформа стартует 1 января 2018 года. Как ожидают в Минздраве, в следующем году месячная зарплата семейного врача будет составлять до 18 тысяч гривен (около 650 долларов).
Теги: Дмитрий Гордон, Грузия, медицина, реформа здравоохранения
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Інформація мабуть була достатньо цінною.
Порошенко встретился с "порохоботами" в свитере за 19 тысяч гривен9 марта, в пятницу - президент Петр Порошенко провел встречу с блогерами, которые поддерживают его и его политику. Так называемые "поророхоботы" - авторы пропрезидентского полка и очень активные пользователи социальных сетей провели несколько часов за одним столом с гарантом. Об этом стало известно из поста одного из самых ярых поклонников президента - Мирослава Олешко. Он выложил совместное селфи с Петром Алексеевичем. Позже факт встречи подтвердили и остальные ее участники. Блогеры наполнили социальные сети потоками восхвалений и водопадами лести. "Страна" же в это время рассмотрела что носит президент Порошенко в повседневной жизни. И оказалось, что это вещи отнюдь не отечественного производителя. https://antikor.com.ua/articles/226028-poroshenko_vstretilsja_s_porohobotami_v_svitere_za_19_tysjach_griven
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Агов, тєрпіли! Я тут вам ще одне "покращення" приніс. З вересня ми майже у Тайожному союзі! Вводиться обов'язкова реєстрація усіх SIM-карт мобільного зв'язку (нині 90% анонімні). Овоч не зміг в 2014, Лоліта виконав в 2018. Виховує електорат, свого живота не жаліючи, під окупанта.
С утра нутро всё булькатит,
С похмелья вышел без одёжки,
На воздухе душа кипит.
По Полной Лей! Пью без остатка,
Без закуси, одним глотком,
Занюхаю твоей рубашкой,
Мне с пьяну море нипочём.
Я вверх взлечу горячим парнем,
Пройдусь по грому босяком,
На пару с белочкой шарахнем
И в псих больницу попадём!!!!!!!!!!!!!!"
Він, звичайно обрав останнє.
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Не 400, а минимум 4000, ты ноликом ошибся, порохобот)))
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так..це вже ближча цифра до мільйона ))))