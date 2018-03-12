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 Политика Украины
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 ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий

Генеральная прокуратура 6 марта остановила расследование дела по подозрению экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в совершении преступления, связанного с деятельностью преступной организации и содействию участникам такой организации (ч. 1 ст. 15, ч. 3. ст. 28, ч. 1 ст. 265 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство по М.Саакашвили, тем самым признав необоснованность подозрения Саакашвили. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", - рассказал он в понедельник.

В постановлении начальника отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава Домбровского указывается, что досудебное расследование остановлено в связи с "необходимостью" выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили с Курченко никогда не разговаривал, экспертиза сфабрикована, - адвокат экс-президента Грузии Чорнолуцкий

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3055134
 
 
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Это многоходовочка такая. луценко всех переиграл. Сначала возбуждается дело по заведомо пустым обвинениям, гыги и олешки льют помет ведрами. Потом Михо выпроваживают из страны, дело прекращается. Все шито-крыто,концы в воду.
12.03.2018 19:44
Вы просто плохо смотрели,Мирослав ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 8135
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Ти погано навіть російську розумієш? Приостанавливается- это не "прекращается".
Не выдавай желаемого за действительность.
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Успокойтесь,Мирослав. Тот факт,шо Пэдра Вас назначил любимой женой не есть поводом хамить незнакомым людям. ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 9852
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Я спокійний, Максику. І я не Мирослав- вивчи хоч якусь мову.
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Удивительно Вы похожи на того профессионального люзоблюда. И хамите так же,как оно,чисто по-руснявому. Ну,а язык моего повседневного пользования - английский,реже - испанский. Псевдославянским рус.эсперанто я пользуюсь шоб было понятно всяким олешкам на цензоре ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 5020
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То не лізь у тонкощі української юриспуденції та політики, якщо навіть мовою не володієш.
"Ваше дело сидеть и слушать!" (С)
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и отсос порохоботам, на шоколадку не заработаете, только сосалку
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якби порошенко зробив хоч 10% того що зробив Саакашвілі в Грузії. я був би занього. а так вибачайте...... мені підхуйловник непотрібен.
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А ну давай расскажи что сделал хинкальщик-наркоман в Грузии? Может там Илон Маск ракеты строит или Свив Джобс окрыл фабрику по созданию Еплов? Ну может хотяб Самсунг или Нокия на худой конец зашла? Ну может адидас или Пума? Нет турки пару отелей построили ну и всё!
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та нічого не зробив.... просто зрівняй зар.плати лікарів у Грузії і в нас. а ще можеш зрівняти розтаможку машин..... а ще... тобі гуглить і гуглить..... ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 4859
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Так в Грузии медицина платная. Там даже скорую если вызвать то нада заплатить! Но даже у нас врачи не плохо живут потому что конкурс в медицинский на самую малость меньше чем в юридический!
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зате в нас медицина гібридна... у Грузії зарплата у лікаря від 5000 долярів.
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ну і ти подивись.

В Грузии, где после Революции роз провели медицинскую реформу, врачи получают до 15 тысяч долларов, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Он рассказал, что недавно побывал в Тбилиси, где встречался с двумя бывшими министрами здравоохранения, начальником таможни времен президентства Михаила Саакашвили и экс-заместителем министра финансов. У бывших министров здравоохранения журналист спросил о медреформе и состоянии больниц.
"Они ответили мне: "У нас все очень хорошо, все больницы - новые". Я уточнил: "Что значит новые?" - "Ну вот вообще новые. В горах еще лучше, чем в Тбилиси. Построили либо новые, либо старые разломали и сделали капитальный ремонт. У нас прошла прекрасная медицинская реформа, у нас страховая медицина". Затем я задал еще один вопрос: "А сколько в небогатой Грузии получают врачи?" Они говорят: "Крепкий врач - пять-семь тысяч". - "Лари?" - уточнил я. - "Долларов". - "А хороший хирург?" - "Зависит от операции, но 10-15 тысяч долларов", - рассказал Гордон.
Он отметил, что удивился этим суммам, после чего бывшие министры пригласили его посетить больницу.
"Мы поехали в обычную тбилисскую больницу... Я бывал в разных больницах - в Германии, США, Израиле, других странах - и то, что я увидел в Тбилиси, - это XXI век. Страховая медицина, все компьютеризировано, новейшая аппаратура, прекрасные врачи, которые много зарабатывают... Один из хирургов рассказал нам, что получает 12 тысяч долларов в месяц. И абсолютно вбелую!" - сообщил Гордон.ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 9938

Фото из районной больницы в Тбилиси, которую посещал Гордон. Фото: Maxim Radutskiy / Facebook

Бывшие министры рассказали ему, что в процессе проведения реформы главное сопротивление оказывали заведующие отделений и руководители больниц.
"Нас Саакашвили собрал утром, - рассказывает тогдашний министр, - и говорит: "Начинаем медицинскую реформу". А силовикам сказал: "Главврачам передать решение о медицинской реформе. Если днем они оказывают сопротивление - в тюрьму". И теперь грузины нормально лечатся, у них прекрасное медицинское обслуживание", - подчеркнул журналист.
ВИДЕО

Видео: 112 Украина / YouTube

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что с 2006 года медреформа в Грузии направлена на полный переход сектора здравоохранения на частное оказание услуг, либеральное регулирование и минимальный контроль. В докладе, опубликованном ВОЗ в октябре 2017 года, сказано, что за последнее десятилетие Грузия добилась прогресса в улучшении показателей здоровья населения.
В Украине медреформа стартует 1 января 2018 года. Как ожидают в Минздраве, в следующем году месячная зарплата семейного врача будет составлять до 18 тысяч гривен (около 650 долларов).
Теги: Дмитрий Гордон, Грузия, медицина, реформа здравоохранения

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Маск и американские "Стивы Джобсы" пытаются изменить судьбу человечества. Только с этой позиции возможны все эти прорывные технологии. С позиции олигархического вымогательства и коррупции в Украине ни одна из прорывных технологий не выглядит привлекательной, потому что она уничтожает олигархов и коррупцию.
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Ну не вдавайся в филосовские рассуждения назови мне хоть одну фирму с мировым именем котарая инвестировала в Грузию. Макдональсы, Кока-Колы, Редисоны и прочие фирмы которые инвестируют даже в Камерун не катят!
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Грузины так и не поняли украинской ментальности. У нас революция не назначается на какое-то число, она всегда происходит спонтанно. Вот и пришлось Саакашвили полгода гарцевать по киевским крышам, каждый раз перенося свержение барыги "на завтра". ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 7830
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нинішній президент Грузії признав- що Саакашвілі переміг корупцію в країні. це так тобі щоб ти пєті розказав.....
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это обявила прокуратура или ляпнул честнеиших из всех адвокатиков.
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Так ему выгодно, за его услуги хинкальщик-наркоман платит 1000 баксов в день без накладных расходов. Сказка а не дело!
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Обвиняли в перевороте, потом сказали - это не Саакашвили, а его ближайшее окружение, затем заявили о связи Михо с Курченко, мол брал деньги на митинги от беглого олигарха, проведение которых угрожало стабильности страны и безопасности украинцев, после - выслали из Украины, а теперь за границу шлют запросы, чтобы провести процессуальные действия. Да это же клоуны.
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Клоуны, одолеваемые бесконечным приступом шизофрении.
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Не здивуюсь як що завтра Рубан буде невинуватий))) Саме головне блохерам нагнать пургу)))
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А ви не думаєте, що Мішу просто поставили раком, запропонувавши на вибір два квитки? Один у Грузію, а інший у Польщу. У грузію безплатний, а за квиток у Польщу треба заплатити, зливши своїх спонсорів.
Інформація мабуть була достатньо цінною. ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 3361
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сейчас рыбу по крупнее ловят,а с михой главное то ,что его вышвырнули и забыли всем миром ))))и теперь даже в Польшу не приглашают
ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 4016
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Опять зрада! Польские барыги непускают!? Так пусть Михуил Трампу позвонит. Они ведь по словам хинкальщика-наркомана кореша!
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привіт! ти на сутках? чи просто прізвище Саакашвілі побачила?
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Когда у генитального усох мозг от алкоголя и в сопутку отсутствует юридическое образование такое допускается с условием на смех курам... ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 1792
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...Порошенко встретился с "порохоботами" в свитере за 19 тысяч гривенГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 4925
Порошенко встретился с "порохоботами" в свитере за 19 тысяч гривен9 марта, в пятницу - президент Петр Порошенко провел встречу с блогерами, которые поддерживают его и его политику. Так называемые "поророхоботы" - авторы пропрезидентского полка и очень активные пользователи социальных сетей провели несколько часов за одним столом с гарантом. Об этом стало известно из поста одного из самых ярых поклонников президента - Мирослава Олешко. Он выложил совместное селфи с Петром Алексеевичем. Позже факт встречи подтвердили и остальные ее участники. Блогеры наполнили социальные сети потоками восхвалений и водопадами лести. "Страна" же в это время рассмотрела что носит президент Порошенко в повседневной жизни. И оказалось, что это вещи отнюдь не отечественного производителя. https://antikor.com.ua/articles/226028-poroshenko_vstretilsja_s_porohobotami_v_svitere_za_19_tysjach_griven
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А де поросячи вуха у харанта? Відсутні?
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ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 9745Iaroslav Drobotun‏ @yadrobotun 5 ч.5 часов назад
Агов, тєрпіли! Я тут вам ще одне "покращення" приніс. З вересня ми майже у Тайожному союзі! Вводиться обов'язкова реєстрація усіх SIM-карт мобільного зв'язку (нині 90% анонімні). Овоч не зміг в 2014, Лоліта виконав в 2018. Виховує електорат, свого живота не жаліючи, під окупанта.

ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 6257
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Давай кацапня, більше пафосу і картинок, а я вас тут мочкуватиму з задоволенням. Бггг.
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"Налей, прошу, стакан мне водки,
С утра нутро всё булькатит,
С похмелья вышел без одёжки,
На воздухе душа кипит.

По Полной Лей! Пью без остатка,
Без закуси, одним глотком,
Занюхаю твоей рубашкой,
Мне с пьяну море нипочём.

Я вверх взлечу горячим парнем,
Пройдусь по грому босяком,
На пару с белочкой шарахнем
И в псих больницу попадём!!!!!!!!!!!!!!"
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Грузинера поставили раком. Йому запропонували вибір, або він їде в Грузію, або зливає своїх спонсорів і їде у Польщу.
Він, звичайно обрав останнє. ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 5482
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Саакашвили профессиональный юрист-международник, в отличие от луценка-бездаря необразованного
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собирать четыреста человек и вещать от имени многомиллионного народа Украины это по крайней мере смешно

-
Не 400, а минимум 4000, ты ноликом ошибся, порохобот)))

-
так..це вже ближча цифра до мільйона ))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий
 
 
 
 
 
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