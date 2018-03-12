 ГПУ остановила расследование дела в отношении Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство по М.Саакашвили, тем самым признав необоснованность подозрения Саакашвили. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", - рассказал он в понедельник.

В постановлении начальника отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава Домбровского указывается, что досудебное расследование остановлено в связи с "необходимостью" выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

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Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.