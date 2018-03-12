 Президент Австрии Ван дер Беллен завтра прибудет в Украину с официальным визитом

Визит состоится по приглашению президента Украины Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. Александра Ван дер Беллена будет сопровождать мощная делегация представителей деловых и бизнес кругов.
"В ходе визита запланированы двусторонние переговоры в узком кругу и в составе официальных делегаций, а также совместное участие президентов в открытии украинского-австрийского бизнес-форума. Программой пребывания также предусмотрено посещение Президентом Австрии Львова. Этот визит станет продолжением политического диалога на высшем уровне, который был начат во время визита Петра Порошенко в Вену 8 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.
14 марта пройдет официальная церемония встречи глав государств. Оба президента также примут участие в работе украинского-австрийского бизнес-форума.
Напомним, информация о планируемом визите Ван дер Беллена в Украину появилась в австрийских СМИ на прошлой неделе.
Данило Галицький 1c1ee858
Суд г Вена разрешил экстрадицию друга Пети Фирташа до США,так что все интересное впереди,когда олигарх начнёт колоться,и сдаст Петю и К.
С вопросом - "Так что будет с нашим хабом в Баумгартене с 2020?"
Для визита в Киев приберегли старого и ничего не значащего в политике президента Австрии.
С визитом во Львов))).
Каждому - свое.
Канцлеру- канцлерово, а президенту - президентово.
"Jedem das Seine".
Но в Киеве и таким гостям рады...