 Президент Австрии Ван дер Беллен завтра прибудет в Украину с официальным визитом

Визит состоится по приглашению президента Украины Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. Александра Ван дер Беллена будет сопровождать мощная делегация представителей деловых и бизнес кругов.

"В ходе визита запланированы двусторонние переговоры в узком кругу и в составе официальных делегаций, а также совместное участие президентов в открытии украинского-австрийского бизнес-форума. Программой пребывания также предусмотрено посещение Президентом Австрии Львова. Этот визит станет продолжением политического диалога на высшем уровне, который был начат во время визита Петра Порошенко в Вену 8 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

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14 марта пройдет официальная церемония встречи глав государств. Оба президента также примут участие в работе украинского-австрийского бизнес-форума.

Напомним, информация о планируемом визите Ван дер Беллена в Украину появилась в австрийских СМИ на прошлой неделе.