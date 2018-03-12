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 Политика Украины
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Все про:Австрия (355) визит (2138) Порошенко (14453) Президент (4030) Александр Ван дер Беллен (1)

 Президент Австрии Ван дер Беллен завтра прибудет в Украину с официальным визитом

Официальный визит Федерального президента Республики Австрия Александра Ван дер Беллена состоится 13-15 марта 2018 года.

Визит состоится по приглашению президента Украины Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. Александра Ван дер Беллена будет сопровождать мощная делегация представителей деловых и бизнес кругов.

"В ходе визита запланированы двусторонние переговоры в узком кругу и в составе официальных делегаций, а также совместное участие президентов в открытии украинского-австрийского бизнес-форума. Программой пребывания также предусмотрено посещение Президентом Австрии Львова. Этот визит станет продолжением политического диалога на высшем уровне, который был начат во время визита Петра Порошенко в Вену 8 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В ближайшее время я посещу Украину", - Волкер

14 марта пройдет официальная церемония встречи глав государств. Оба президента также примут участие в работе украинского-австрийского бизнес-форума.

Напомним, информация о планируемом визите Ван дер Беллена в Украину появилась в австрийских СМИ на прошлой неделе.

Источник: https://censor.net.ua/n3055132
 
 
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Ну давайте картинку де він іде на роботу.))
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тут дома не успіваю роздавати ... по інтернету купляйте....
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Суд г Вена разрешил экстрадицию друга Пети Фирташа до США,так что все интересное впереди,когда олигарх начнёт колоться,и сдаст Петю и К.
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Для Дмитрия Фирташа выдача Соединенным Штатам - худший сценарий. За океаном ему грозит 50 лет тюрьмы и конфискация всего имущества

Данило Галицький 1c1ee858

Суд г Вена разрешил экстрадицию друга Пети Фирташа до США,так что все интересное впереди,когда олигарх начнёт колоться,и сдаст Петю и К.
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Надо гостя борщиком нашим накормить до убоя с перцовкой впридачу - да сразу отправить обратно, пока будет все переваривать. Главное, чтоб в самолете не укачало.
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У новоизбранного молодого канцлера Австрии одним из первых визитов был визит в Москву.
С вопросом - "Так что будет с нашим хабом в Баумгартене с 2020?"

Для визита в Киев приберегли старого и ничего не значащего в политике президента Австрии.
С визитом во Львов))).

Каждому - свое.
Канцлеру- канцлерово, а президенту - президентово.

"Jedem das Seine".
Но в Киеве и таким гостям рады...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Австрии Ван дер Беллен завтра прибудет в Украину с официальным визитом
 
 
 
 
 
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