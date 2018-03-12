EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, За рубежом
  2685  29
Все про:Россия (68348) США (13399) Университет (128) студенты (429)

 Стэнфордский университет приостановил отправку своих студентов на стажировку в Россию

Стэнфордский университет прислушался к рекомендациям Госдепартамента США и принял решение приостановить отправку студентов младших курсов на стажировку в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает издание The Stanford Daily.

Так, правила Стэнфорда запрещают отправлять студентов младших курсов на стажировку в страны, которым Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень опасности, объясняет решение председатель университетского центра программ обучения за рубежом Рамон Сальдивар.

При этом, запрет не распространяется на студентов старших курсов, преподавателей и работников вуза.

Как отметили в Стэнфордском университете, Россия - не первая страна, в которую ограничен въезд для студентов. Так, в 2016 году студентов запретили отправлять в Стамбул из-за нестабильной и угрожающей ситуации.

В России студенты младших курсов Стэнфордского университета проходили стажировку, в частности, в Центре Карнеги.

Также читайте: Российским студентам угрожают выселением из общежитий за неявку на выборы президента. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3055131
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А поставку овсянки в россию прекратили?
 показать весь комментарий
 
Тепер амерські студенти не вмітимуть плести лапті. Пічалька.
 показать весь комментарий
 
 
Умер еще один подписан "хутин введи!" - О. Табаков. Почему-то не скорбится

 показать весь комментарий
 
 
Сдох сабака!!
К херу александрова добавился еще один зритель Стэнфордский университет приостановил отправку своих студентов на стажировку в Россию - Цензор.НЕТ 6937
 показать весь комментарий
 
 
При всём уважении к таланту - вынужден согласиться, увы. Впрочем, немало их вымазалось, противно... и жалко.
 показать весь комментарий
 
 
Это тот , что в Химках деревянными членами торговал? (Шырли-мырли)
 показать весь комментарий
 
мырыканськых студентов младших курсов на стажировку в мокшанию?
цикавэ фимилийо дыбила,якэ цэ прыдумав.
 показать весь комментарий
 
В Африку же ездят чтоб зверушек ..пощупать.. скальпелями Стэнфордский университет приостановил отправку своих студентов на стажировку в Россию - Цензор.НЕТ 2828
 показать весь комментарий
 
Депутат від БПП, який взяв на поруки Труханова, розбагатів на 2 млрд грн
12.03.2018, 18:2916 Views

0
SHARES
ShareTweet
Стэнфордский университет приостановил отправку своих студентов на стажировку в Россию - Цензор.НЕТ 611
Share


Народний депутат від Блоку Петра Порошенка, голова "Інтернет партії України" Дмитро Голубов за 2017 рік розбагатів на майже 2 мільярди гривень біткоїнами.

Відповідні дані він вказав у щорічній декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі, передає УП.
Серед грошових активів депутата значиться криптовалюта сумарною вартістю в 2 051 830 256 гривень. У 2016 році ця сума становила 125 204 361 гривень.
Минулого року у Голубова з'явились біткоїни вартістю в понад 325,6 тисяч гривень.
Крім того, подорожчали ті, якими нардеп володіє ще з 2012 року. Вартість таких біткоїнів зросла на понад 1,6 мільйони порівняно з 2016 роком.
 показать весь комментарий
 
 
це стосується лизоблюдів порошенківських.
 показать весь комментарий
 
 
Сорен, біткоїн так підняв теж Порох? Стенфордський університет призупинив відправку своїх студентів на стажування в Росію - Цензор.НЕТ 9651
 показать весь комментарий
 
 
не знаю. в мене моя валюта це ГРИВНЯ. навть євриками не розжився.
 показать весь комментарий
 
а що ж робити.. я Гривнями зарплату отримую.... а ще дочці теба дати ....євриками...
 показать весь комментарий
 
Что можна стажировать в русских деревнях,ну просто смешно,только для прикола.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль... Студенты факультета зоологии Стэнфорда не увидят обезьян с гранатами...
 показать весь комментарий
 
 
Ти диви, американці їздили до мордви на стажування, була країна як країна і тут педикульозу Крима забаглось.
 показать весь комментарий
 
Олександр Аронець
Вчора о 10:03 · Kyiv ·

Тут Rostyslav Martynyuk файно підмітив.
Серед 15 придворних порохобля... блогерів, які були на зустрічі з Главою держави, 12 написали свої "звіти" московською мовою і лише троє українською. Не було б і цих трьох, але місцеві тубільці-українці нє паймут! А так, 12 проти 3 - є баланс!)
Так і живьом в мірє і паніманії!
 показать весь комментарий
 
Теперь в США будет меньше "консерв". ФСБ умеет вербовать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтэнфордский университет приостановил отправку своих студентов на стажировку в Россию
 
 
 
 
 
 вверх