 Стэнфордский университет приостановил отправку своих студентов на стажировку в Россию

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает издание The Stanford Daily.
Так, правила Стэнфорда запрещают отправлять студентов младших курсов на стажировку в страны, которым Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень опасности, объясняет решение председатель университетского центра программ обучения за рубежом Рамон Сальдивар.
При этом, запрет не распространяется на студентов старших курсов, преподавателей и работников вуза.
Как отметили в Стэнфордском университете, Россия - не первая страна, в которую ограничен въезд для студентов. Так, в 2016 году студентов запретили отправлять в Стамбул из-за нестабильной и угрожающей ситуации.
В России студенты младших курсов Стэнфордского университета проходили стажировку, в частности, в Центре Карнеги.
К херу александрова добавился еще один зритель
цикавэ фимилийо дыбила,якэ цэ прыдумав.
12.03.2018, 18:2916 Views
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Народний депутат від Блоку Петра Порошенка, голова "Інтернет партії України" Дмитро Голубов за 2017 рік розбагатів на майже 2 мільярди гривень біткоїнами.
Відповідні дані він вказав у щорічній декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі, передає УП.
Серед грошових активів депутата значиться криптовалюта сумарною вартістю в 2 051 830 256 гривень. У 2016 році ця сума становила 125 204 361 гривень.
Минулого року у Голубова з'явились біткоїни вартістю в понад 325,6 тисяч гривень.
Крім того, подорожчали ті, якими нардеп володіє ще з 2012 року. Вартість таких біткоїнів зросла на понад 1,6 мільйони порівняно з 2016 роком.
Вчора о 10:03 · Kyiv ·
Тут Rostyslav Martynyuk файно підмітив.
Серед 15 придворних порохобля... блогерів, які були на зустрічі з Главою держави, 12 написали свої "звіти" московською мовою і лише троє українською. Не було б і цих трьох, але місцеві тубільці-українці нє паймут! А так, 12 проти 3 - є баланс!)
Так і живьом в мірє і паніманії!