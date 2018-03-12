 Стэнфордский университет приостановил отправку своих студентов на стажировку в Россию

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает издание The Stanford Daily.

Так, правила Стэнфорда запрещают отправлять студентов младших курсов на стажировку в страны, которым Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень опасности, объясняет решение председатель университетского центра программ обучения за рубежом Рамон Сальдивар.

При этом, запрет не распространяется на студентов старших курсов, преподавателей и работников вуза.

Как отметили в Стэнфордском университете, Россия - не первая страна, в которую ограничен въезд для студентов. Так, в 2016 году студентов запретили отправлять в Стамбул из-за нестабильной и угрожающей ситуации.

В России студенты младших курсов Стэнфордского университета проходили стажировку, в частности, в Центре Карнеги.

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