 В результате взрыва в оккупированном Донецке 9 марта погибла женщина из Киева, - ГПСУ

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Госпогранслужба со ссылкой на свои источники на оккупированных территориях.

Отмечается, что взрыв произошел во время так называемой "операции" по задержанию боевика, подозреваемого в торговле оружием.

Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил бус, проезжавший мимо - автомобиль двигался в сторону блокпоста боевиков "Каргилл".

Водитель приостановился, дав возможность боевику забраться в авто, где сидели гражданские.

"И в этот же момент в нем разорвалась граната, в результате взрыва которой погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева. На месте скончался и сам подозреваемый ", - отмечает Госпогранслужба.

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