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 В результате взрыва в оккупированном Донецке 9 марта погибла женщина из Киева, - ГПСУ

В результате взрыва гранаты, который произошел в Кировском районе оккупированного Донецкая 9 марта, погибла киевлянка 1979 года рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Госпогранслужба со ссылкой на свои источники на оккупированных территориях.

Отмечается, что взрыв произошел во время так называемой "операции" по задержанию боевика, подозреваемого в торговле оружием.

Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил бус, проезжавший мимо - автомобиль двигался в сторону блокпоста боевиков "Каргилл".

Водитель приостановился, дав возможность боевику забраться в авто, где сидели гражданские.

"И в этот же момент в нем разорвалась граната, в результате взрыва которой погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева. На месте скончался и сам подозреваемый ", - отмечает Госпогранслужба.

Также смотрите: Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3055124
 
 
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Ибо не й.. шастать. Поездки к бандитам всегда риск. Да они этого и не скрывают
В результате взрыва в оккупированном Донецке 9 марта погибли женщина из Киева, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4081
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бандитам, убийцам и их пособника очень "против шерсти" написанный пост, поэтому они его спамят!
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просто женщина - не та картинка получается.
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Не все смогли своих стариков вывезти, к родителям мб ехала.
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Хотела наверное бизнесок завертеть,но судьба штука жестокая.
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Минус два идиота на земле Украины. В чем проблема то?
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В Киеве ваты немеряно просто. Сюда и до 2014 года кацапездолочи как тараканы сбегались, им, видите ли, тут жить больше нравится, чем в их зажопинсках, но они хотят, чтоб жилось как в Киеве, а вокруг чтоб "русский мир". А после начала войны с оккупантами и коллаборантами еще донецких набежало. Жители Донбасса сначала назло всей стране выбрали зэка президентом, а теперь вот на родине "померанчевых" и "майданутых" спасаются от последствий правления избранного ими дебила. При такой концентрации ваты в Киеве, неудивительно, что многие из них "поддерживают связь" с родственниками в ОРДЛО. Им бы в щели забиться и не отсвечивать, а они по Киеву на донецких номерах разъезжают и ведут себя нагло. Дождутся, суки, что киевляне их из города вышвыривать начнут.
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Мой приятель ездит пару раз в год к матери и сестре в Харцизск. Рассказывает всегда, что и как. Беспредел полный, пиво хреновое, местные упоротые на всю голову, украинцев ненавидят. Сидят все возле телевизора вечером и получают ежедневную дозу озверина. Родственники пенсию и социалку каким-то образом получают в Украине. Назад в дорогу снабдили какими-то консервами из гуманитарки, которых у них полный шкаф. Мечтают уничтожить Украину, но говорят американские Абрамсы мешают, а так ВСУ - ничто против жопочленов. Твари продажные. Киевлянка знала, куда прется. Дураков учить - только портить!
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Не хер шастать, сепарка 100% не повезло
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате взрыва в оккупированном Донецке 9 марта погибла женщина из Киева, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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