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 Политика Украины
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Все про:конкурс (658) следователь (89) Государственное бюро расследований (107) Труба (23)

 В конкурсную комиссию ГБР по отбору на должности следователей центрального аппарата вошел представитель РПР Леменов

Государственное бюро расследований объявило конкурс на занятие 219 должностей центрального аппарата. В частности, на 152 должности следователей ГБР.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, до внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" конкурс не объявляется на должности работников оперативных подразделений (изменениями в закон определяется должность оперативного работника).

"Это первая волна конкурса. Вскоре будет объявлен конкурс в территориальные управления. Убежден, что тысячи людей захотят попробовать свои силы. Они должны знать, что все процедуры будут проведены прозрачно. Тот, кто победит - сделает это благодаря своим способностям. Кто не победит - должен знать, что Бюро для всех кандидатов обеспечило равные возможности", - отметил директор ГБР Роман Труба.

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Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля включительно. В состав конкурсных комиссий ГБР включены представители общественности.

Конкурс проводит комиссия №1 в составе:
– Мирослава Пивторака (Министерство юстиции Украины);
– Алексея Колотило (Специализированная антикоррупционная прокуратура);
– Руслана Бирюкова (Государственное бюро расследований);
– Ирины Мостовой (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции);
– Александра Леменова (эксперт Реанимационного пакета реформ).

Согласно действующему закону "О Государственном бюро расследований" внутренние комиссии Бюро проводят конкурсы на не руководящие должности. Конкурс на должности руководителей управлений, отделов, секторов, всех работников управления внутреннего контроля, а также директоров территориальных органов проводит внешняя комиссия. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается изменить эту норму.

Напомним, 12 ноября 2015 года Верховная Рада проголосовала закон о создании Государственного бюро расследований. Конкурсная комиссия по избранию руководства Государственного бюро расследования 16 ноября 2017 года выбрала победителя. Им стал Роман Труба.

Источник: https://censor.net.ua/n3055121
 
 
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"Первая волна конкурса". До кацапстана нам ещё далеко, но на горизонте - полицейское государство. Чипование вот начали...
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"ГБР объявило старт конкурса на должности следователей центрального аппарата" - уже вся Европа знает, что опг НАПК создано Хряком для саботажа судебной реформы, и воровства бабла из бюджета, но мародёру Пахану мало, надо масштабнее воровство, надо ещё 152 вора для имитации реформ и разворовывания бюджета воюющей страны, хотя ни для кого не секрет, чем на самом деле, занимается шоколадный Пахан.
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Вообще-то, это реформа, которую требовал провести Еврсоюз, так что НЕпахан, иди и лепи петухов, знаешь из чего.
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В результате в конкурсе победят свои люди. Такое же происходит при наборе кандидатов в судьи и в прокуратуру, другим юристам туда путь закрыт. Вот в этом и суть коррупции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ конкурсную комиссию ГБР по отбору на должности следователей центрального аппарата вошел представитель РПР Леменов
 
 
 
 
 
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