 В конкурсную комиссию ГБР по отбору на должности следователей центрального аппарата вошел представитель РПР Леменов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, до внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" конкурс не объявляется на должности работников оперативных подразделений (изменениями в закон определяется должность оперативного работника).

"Это первая волна конкурса. Вскоре будет объявлен конкурс в территориальные управления. Убежден, что тысячи людей захотят попробовать свои силы. Они должны знать, что все процедуры будут проведены прозрачно. Тот, кто победит - сделает это благодаря своим способностям. Кто не победит - должен знать, что Бюро для всех кандидатов обеспечило равные возможности", - отметил директор ГБР Роман Труба.

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Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля включительно. В состав конкурсных комиссий ГБР включены представители общественности.

Конкурс проводит комиссия №1 в составе:

– Мирослава Пивторака (Министерство юстиции Украины);

– Алексея Колотило (Специализированная антикоррупционная прокуратура);

– Руслана Бирюкова (Государственное бюро расследований);

– Ирины Мостовой (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции);

– Александра Леменова (эксперт Реанимационного пакета реформ).

Согласно действующему закону "О Государственном бюро расследований" внутренние комиссии Бюро проводят конкурсы на не руководящие должности. Конкурс на должности руководителей управлений, отделов, секторов, всех работников управления внутреннего контроля, а также директоров территориальных органов проводит внешняя комиссия. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается изменить эту норму.

Напомним, 12 ноября 2015 года Верховная Рада проголосовала закон о создании Государственного бюро расследований. Конкурсная комиссия по избранию руководства Государственного бюро расследования 16 ноября 2017 года выбрала победителя. Им стал Роман Труба.