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 Общество
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Все про:воровство (497) Днепропетровщина (1143) строительство (1501) школа (1614) Голик (2)

 "Вы же крадете у самих себя и своих детей": местные строители украли материалы для ремонта школы на Днепропетровщине на сумму 300 тыс. грн, - советник главы ОГА Голик

В поселке Соленое Днепропетровской области строители украли оборудование из школы, которая находится на реконструкции.

Об этом сообщил советник председателя областной администрации Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Реконструируем школу в пгт Соленое. Из блеклого здания постройки 40 лет назад создаем комфортное пространство для детей. На объекте одновременно работает 120-150 человек. Материалы и оборудование на ночь остаются в школе. Ночью часть из них на сумму около 300 000 грн украли. Украли местные, часть из которых работала на этом объекте. Видимо подумали, что получать заплату это хорошо, но прихватить материалы и инструменты - еще лучше. Утром все украденное нашли дома у одного из воров. Спасибо жителям - подсказали где искать", - написал он.

"Как думаете - какое продолжение имела история? Местные полисмены вписались за воров, а местные воры угрожают устроить митинг возле школы. Возле новой реконструированной школы. Неистребимо желание части людей жить в говне и воровать все, что по их мнению плохо лежит. Школу же делают вашим детям. Впервые за 40 лет. Вы же крадете у самих себя и своих детей. Вы блин нормальные?" - резюмировал Голик.

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Статус опорной школа в Соленом получила в прошлом году. Туда ездят учиться дети из восьми окружающих сел: 140 учеников подвозят тремя школьными автобусами.

Капитальный ремонт учреждения стартовал в начале июня. В школе утепляют фасад и крышу, ставят новые пластиковые окна, заменяют систему отопления и обустраивают внутренние помещения, приводят в порядок пришкольную территорию.

В учебном заведении будут новые парты, доски, также там обустроят ресурсную комнату для инклюзивного образования и лингафонный кабинет.

Вы же крадете у самих себя и своих детей: местные строители украли материалы для ремонта школы на Днепропетровщине на сумму 300 тыс. грн, - советник главы ОГА Голик 01
Вы же крадете у самих себя и своих детей: местные строители украли материалы для ремонта школы на Днепропетровщине на сумму 300 тыс. грн, - советник главы ОГА Голик 02

Источник: https://censor.net.ua/n3055120
 
 
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"Им можно, а нам нельзя?"...
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да ладно...кто ж еще оправдает страсть к халяве,как не кацап...
хоть бы слово против воров язык повернулся сказать...
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не хотят с кацапского инстаграмма картинки выдавать...печалька
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От из таких низов и получаются такие верхи.
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Та да-вор не виноват. Это его жизнь заставила, точно вам говорю...
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А на сколько "нагрелся" сам, не говорит? Или его шеф?
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Та уже так "почистили", что несколько млн бросили семьи и ломанулись за границу, наверно туристы? "Вы же крадете у самих себя и своих детей": местные строители украли материалы для ремонта школы на Днепропетровщине на сумму 300 тыс. грн, - советник главы ОГА Голик - Цензор.НЕТ 5759
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Т.е. до этого не бросали? И все жители в своих государствах живут? Точно?
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В таком количестве - нет. Ты шо, вылупок антонины геращенко - миротворец херов?
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А поляки тут причем? Я говорю о моей стране, об украинцах.
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А я о тенденциях движения рабочей силы в свободном мире. Или для тебя Украина к другому миру относится?
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ПС. А на Миротворец только москали бочку катят.
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Речь тут не о сайте, хотя и в ЕС его осуждают, а о его мамочке-жирдяе.
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Ты решил за широкой спиной ЕС спрятаться? Бывает...
И кто там осуждает этот сайт?
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И даже после этой новости самое страшное в Украине это коррупция? Да неужели...
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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А Барыга, к примеру украл базу отдыха у работников и ветеранов фабрики " Карлы Марлы".
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главный строитель будок пригрозил рубить руки за воровство.
https://www.youtube.com/watch?v=UvhdfVvHmKU

Пора?

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брехня! мы отличаемся от росиян! у нас дух другой! бла-бла-бла!
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А с кого ж пример берут? Тут на ЦН стецьки сразу тебе расскажут, что если ты не воруешь, то ты нищеброд и неудачник.
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порядочный человек не станет воровать из принципа. мудаки ищут себе оправдание - мол, другие же воруют.
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Та наверное родич местного участкового, потому мусора и кроют. Взятки с низу доходят до авакова, поэтому мусора и продолжают крышевать ворьё и жульё. Современный мусор в селе это член бандформирования, поэтому и людям возмущаться страшно.
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держите вора ,я сам вору(так почему же не взял охрану...?)
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Конституция и законы государства будут выполняться тогда, и только тогда, когда первое лицо государства будет их точно и неукоснительно выполнять...
Иначе никак!...
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Совковый менталитет - заберу все, что криво лежит или не прибито(хотя и второй случай не спасает)
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Обсуждения по сути на форуме нет. Собралось такое-же ворье как и в репортаже
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Фигня якась.Скорее не было расчёта за стройматериал,тому поставщик приехал та забрав.А Голик вже расфейсбучился на всю страну
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Будем воровать пока Ахметов не сидит!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Вы же крадете у самих себя и своих детей": местные строители украли материалы для ремонта школы на Днепропетровщине на сумму 300 тыс. грн, - советник главы ОГА Голик
 
 
 
 
 
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