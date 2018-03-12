 "Вы же крадете у самих себя и своих детей": местные строители украли материалы для ремонта школы на Днепропетровщине на сумму 300 тыс. грн, - советник главы ОГА Голик

Об этом сообщил советник председателя областной администрации Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Реконструируем школу в пгт Соленое. Из блеклого здания постройки 40 лет назад создаем комфортное пространство для детей. На объекте одновременно работает 120-150 человек. Материалы и оборудование на ночь остаются в школе. Ночью часть из них на сумму около 300 000 грн украли. Украли местные, часть из которых работала на этом объекте. Видимо подумали, что получать заплату это хорошо, но прихватить материалы и инструменты - еще лучше. Утром все украденное нашли дома у одного из воров. Спасибо жителям - подсказали где искать", - написал он.

"Как думаете - какое продолжение имела история? Местные полисмены вписались за воров, а местные воры угрожают устроить митинг возле школы. Возле новой реконструированной школы. Неистребимо желание части людей жить в говне и воровать все, что по их мнению плохо лежит. Школу же делают вашим детям. Впервые за 40 лет. Вы же крадете у самих себя и своих детей. Вы блин нормальные?" - резюмировал Голик.

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Статус опорной школа в Соленом получила в прошлом году. Туда ездят учиться дети из восьми окружающих сел: 140 учеников подвозят тремя школьными автобусами.



Капитальный ремонт учреждения стартовал в начале июня. В школе утепляют фасад и крышу, ставят новые пластиковые окна, заменяют систему отопления и обустраивают внутренние помещения, приводят в порядок пришкольную территорию.



В учебном заведении будут новые парты, доски, также там обустроят ресурсную комнату для инклюзивного образования и лингафонный кабинет.



