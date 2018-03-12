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 Политика Украины, Общество
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Все про:Италия (781) пропаганда (1867) ТВ (1724) Ананьев Валерий (3)

 "Клянусь убил бы! Отрезал бы голову, сука", - украинский десантник Ананьев опубликовал запись встречи с пропагандистом Кремля Шейниным в Италии. ВИДЕО

Украинский десантник Валерий Ананьев опубликовал видеозапись своей встречи в Италии с российским пропагандистом Артемом Шейниным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский боец рассказал подробности диалога с кремлевским пропагандистом.

Валерий подтвердил, что встретил российского телеведущего в Вероне случайно, при этом удивление вызывала странная одежда россиянина, который оделся в камуфлированную форму, штаны и даже набедренный кошелек.

"Наш десантник, ветеран, дерзкий телеведущий, как настоящий милитари-мальчик, был одет в центре Европы в камуфлированные штаны цвета хаки и койот, в тактические очки. На нем был даже кошелек камуфлированные. Наверное, на нем даже трусы были тактические. На войну ехать - кишка тонка, а форму носить любит", - говорит Ананьев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055118
 
 
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То есть, остановило отсутствие безнаказанности.
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Нет,уважение к Закону. Отсутствия безнаказанности испугался как раз вШейнин,поэтому и не стал изображать из себя того хероя,какого он из себя изображает в своей стране-помойке,где он пользуется абсолютной безнаказанностью
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Нет, где же уважение, за такое в Европе полиция задерживает, просто Шейнин смекнул своим скудным умишкой, что так ему для репутации лишь хуже, но Шейнин не бросал пустые слова: я бы убил бы, клянусь, их говорит другой участник конфликта - Ананьев, и будь он в Украине, действительно убил бы, но в Европе такое не пройдет. Все эти радикальные парни только дома в Украине такие смелые, то суд сожгут, то какое-то здание разнесут, то убьют кого-то, хотя закон это считает уголовно наказуемым деянием, но дома то безнаказанность, вон за Маркива такого не делают, а было бы в Украине, суд бы сравняли с землей, но в Европу эти парни не едут, не потому же, что денег нет, просто в Европе их бы за такое посадили, а многих бы при штурме суда и пристрелили.
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Эта руснявая вошь в своей стране-помойке позволяет себе гораздо больше,чем плевок в лицо и угрозы.
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ну да там же не расея где можно убивать безнаказанно
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на самом деле мало кто из настоящих защитников по европам шастает - максимум лечатся. те - реально могут, не особо парясь (особенно, если вата начинает толкать умные мысли, или уж очень распиаренный персонаж). так что будем надеяться что по миру настоящих украинских патриотов станет больше, а кацапов - соответственно - меньше, в переносном и прямом смыслах. жаль что вояки не умеют\не любят в моссад, пока что. но - жизнь заставит, имхо.
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))) А усі ж чекали, щоб кацапа вбили на камеру. Самі ж кацапи цього і хотіли. Убивать кацапа добре, срок матати за це херово. Значить буде інша нагода.
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Да ну прям там не по мужски. Это нанесенное тяжкое оскорбление - плевок в харю. Раньше еще и перчатку кидали в лицо - тоже не по мужски?
По мужски - это когда адекватно реагируешь на нанесенное оскорбление, а не наносишь его.
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Перечитал свое сообщение. Фраза "По мужски - это когда адекватно реагируешь на нанесенное оскорбление, а не наносишь его." не совсем понятно доносит мою мысль.
Имелось в виду, что плюнуть (нанести смертельное оскорбление) супостату в лицо - это не есть признак "бабского поведения".
По бабски - это тихонько утереть плевок, и хамыль, хамыль, подальше от обидчика огородами...
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можно и обоссать гниду. вечерком подкараулить когда с гей клуба пьяненький идет и обоссать предварительно ударив газеткой с ломом. я старый и рыцаря мне с вами не с руки играть. три дня и три ночи буду сидеть на дожде или на морозе, но дождусь паскуду.
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Валера, нервная система, как у настоящего бойца. Я б бил не останавливаясь.
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В гейропе так все плохо что жить без нее не может В паРаше помои на голову могут вылить
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Ващет десантиру учат валить любого упыря одним касанием и вовсе для глаза незаметным....
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уже закрыли страничку. хотел глянуть на кацапский вой, но не судьба значит. контент недоступен, пишет мне машинка.
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обосралсИ значится мордовский пропагандон-"десантник".
бродит где-то уебок с ведром говна, нет покоя ебанутому.)
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.....бы....бы....бы ((((( надо было ОТРЕЗАТЬ и на камеру ПОКАЗАТЬ ,, что ты идешь за СОЛОВЬЕВЫМ , САТАНОВСКИМ , МИХЕЕВЫМ , СИПЛЫМ , ПОПОВЫМ , БАГДАСАРОВЫМ , армяшиком и ПРОЧИМИ провокаторами которые РАЗЖИГАЮТ ненависть к УКРАИНСКОМУ НАРОДУ !!!!
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Валера, молодец!
Всем нужно харкать ублюдкам в рожу при встрече!
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Шейнін це той поц що відро лайна на сцену виніс?
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ну прямо херой изгойки 404.опастный оказывается этот мордовско - удмуртский жидокъ.
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эх ..... ТАКОЙ шансик парень имел ((((( как бы они ВСЕ обосрались после ОДНОГО удара ((((( в новостях :- неизвестный нанес ТРАВМЫ не совестимые с жизнью ОДНОМУ из главных НЕНАВИСТНИКОВ УКРАИНЫ ((((( эх ....
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ДОБРЫЙ ВЫ НАРОД УКРАИНЦЫ !!!! мстить не умеете (((( бо ЛЮДЯНИ !!!
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Ты наверное в бундэсе у итальяшек и во Франции не был никогда Там камер понатыкано везде Даже в сральнях Та шо там в сральнях в автобусах на шиномонтажах и на заправках Там можно было бы этого урода отоварить Только подстерегши его где нибудь в лесу Есть другой вариант как то спровоцировать на удар с его стороны Тогда можно бить до смерти
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Как человек который имел два перелома носа, и вывих челюсти в уличных драках, и чему-то научившемуся на практике, дам совет: встретите такую мразь, бейте часто, но не сильно вкладываясь. Массы рук хватит, чтобы это дерьмо имело на неделю опухшее рыло. Главное частить.
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Я противник такого подхода хоть тоже имею немалый опыт и уличных драк и драк более серьезных Опытный человек должен сразу вырубать ударом в челюсть Тут главное чтобы тот кого вырубаешь не ударился затылком об асфальт или что то твердое Я уже не говорю что после вырубона неделю держания за стенку обеспечена
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встретив любого руского гондона или пропогондона в Европе ему надо напомнить, кем он являетса, нее не обязательно плюнить, хоть и приветствуетса и это, но сказать аа вы руске свиньи и просто уйти - этого будет достаточно для того чтоб им свободный мир преврать в мраки - не когда не будет уверен что будет унижен прилюдно.
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Попробуй только , тебя в суде разденут , европа тебе не украина ...
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с самобладанием у Ананьева Валеры всё в порядке.
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Все правильно, нехер руки марать об этих ублюдков, что бы потом в тюрьме сидеть, нужно харкать в них, что бы они боялись из дупла вылезти на люди! "Клянусь убил бы! Отрезал бы голову, сука", - украинский десантник Ананьев опубликовал запись встречи с пропагандистом Кремля Шейниным в Италии - Цензор.НЕТ 9441
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на крысьме :1. В селе Ближнее под Феодосией в местную мечеть нагрянули оккупанты на "профилактическую беседу" с имамом https://15minut.org/news/176203-v-mechet-pod-feodosiej-priehala-policiya-imama-vyzvali-na-profilakticheskuyu-besedu
2. Севастопольские пропагандоны снова шокированы, как ужасно Крым представил себя на туристической выставке в Москве. Кроме того, оккупант Виталий Мутко, курирующий в правительстве оккупантов сферу туризма, вообще проигнорировал стенд с Крымом. К слову, на выставке совсем не была представлена Ялта - некогда курортная столица Крыма. Пропагандоны напомнили Мутко, как в 2012 году он на просьбу подойти к крымскому стенду на аналогичной выставке, заявил: "Только есть одно условие: верните Крым обратно россии". Сраные имперцы! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/972908694408237056 (скрин).
3. Оккупанты сообщили, что "россияне резко потеряли интерес к отдыху в Крыму". Продажа путевок упала в 2-3 раза (!!!) по сравнению с прошлым годом. Следующий несезон будет ещё веселей, чем предыдущие в оккупации https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973156438611816448 (скрин и ссылка).
4. В Джанкое оккупанты презентовали школьникам основы пограничной службы в рамках "Спартакиады юнармейца". Школьников учили стрелять и задерживать преступников на границе. Православный ИГИЛ https://ru.krymr.com/a/news/29092720.html
5. Ватоголовый просится на мясо на убой: "Анонимно. Ребята, помогите составить грамотно письмо для поступления на контрактную службу. Что именно указать в тексте письма?". Ответы: "Какое письмо? В военкомат чеши, писатель. Там все напишут и нарисуют сами", "(Пишет предатель Украины, служит на оккупантов) Либо в военкомат иди, либо в штаб самой части за отношением", "В Сирию на заработки уж невтерпеж? Грузом 200 не боишься возвратиться?", "Едет на дамбас ваших укропов стрелять", "Нахрен оно тебе надо?", "Дружище, там за тебя все сами напишут. Недобор мяса идет, так что с тебя только явка" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/972938908353859589 (скрин).
6. Жители Крыма продолжают пребывать в ужасе от того, во что оккупанты превращают полуостров, городя везде, где только можно, заборы. На всех пабликах комментарии крайне отрицательные https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973152600274108416 (
7. Упоротый предатель-инвалид из Севастополя продолжает откровенничать: "Конкретно мой участок встрял в 15 году, потому что находится на территории Херсонеса. Тут обычный передел собственности. В рф надо бороться с олигархами, которым путин почему-то дал зелёный свет на всё. Раньше при Украине меня смешило выражение: «Путин не смог побороть коррупцию в россии, он её возглавил». Сейчас не смешно. P.S. Граждане украинцы и другие представители русофобии, не злорадствуйте и не думайте, что тут есть мечтающие вернуть Крым в Украину. Я точно не скучаю по вам. Даже если побираться пойду на перекрёсток, буду делать это с триколором и медалью на груди за возвращение Крыма" https://twitter.com/Kosstik8/status/973094725900267520 (скрин).
8. Предатели продолжают оформление украинских безвизовых паспортов, с ненавистью отзываясь о российских: "Себе тоже буду делать укробиометрику, а то так надоело с этим вшивым облезлым куриным говном обивать посольства и клянчить визы. Причем, кто давал раньше визы без проблем, сейчас перестали" https://twitter.com/Kosstik8/status/973129425377251328 (скрин).
9. Сообщение очередного запоребрика, собравшегося понаехать из Саратова, вызвало предсказуемый срач. Местные схлестнулись с понаехами. После 207 сообщений комментарии закрыли https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973159327447113728 (скрин).
10. Шойгу вчера заявил, что россия испытала в Сирии 210 образцов оружия. Когда вы выйдете на улицы из-за того, что вам нечего жрать, не удивляйтесь, если вас будут травить химическим оружием. Вы же не возмущались, когда травили сирийцев. Одобрительно приняли травлю предателей в Лондоне. Вот и вас будут травить те же самые лица в тех же самых целях https://ru.krymr.com/a/news/29092794.html
11. Путин заявил, что "возвращение Крыма под контроль Украины невозможно ни при каких обстоятельствах". Гитлер тоже когда-то был очень уверен по поводу оккупированных им территорий! https://twitter.com/i_army_org/status/972846403318894594 (скрин).
12. Обсуждение на симферопольском ватном паблике новости о том, что в Крым снова приедет ботоксная крыса: "Бюджетных холопов опять на поклон сгонят", "С какой целью? Денег нет, но вы держитесь - уже было. Надеюсь, с реальными хорошими побуждениями прибудет", "Терпим. Еще его новый срок терпеть придется", "Ну, значит будут пробки. Урааааа пробкам. Ура, я не бюджетник и меня не погонят на встречу", "Путин приезжает. Странно. Отчего же так ПОФИГ", "На выборы пойду и проголосую. Это максимум, что мы, обычные люди, можем. Митинги в рф запрещены" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/972946371467673600 (скрин). Тем временем Песков, который, по словам путина, "гонит пургу", подтвердил визит путина в Крым 14 марта. Ватные хомячки будут в экстазе http://fresh.org.ua/novosti/143160/putin-priedet-na-predvybornyy-miting-v-sevastopol_2018-03-12
13. Большинство предателей Украины в Крыму не хотят идти на "выборы" путина из-за упавшего уровня жизни и разочарования, но это не значит, что они воспылали любовью к Украине. В их головах по-прежнему каша и штампы кремлевских методичек об Украине. По ссылке прочтите реальную историю. Она хорошо отражает сущность особо упоротой части жителей острова-404, которых, на мой взгляд, около 30% https://twitter.com/KrimRt/status/972869850904240128 (скрин).
14. Многие крымчане, которые ранее придерживались пророссийских взглядов, почувствовали себя обманутыми, и будут игнорировать "выборы". Такое мнение высказал предатель Украины Ленур Усманов https://ru.krymr.com/a/news/29094082.html
15. В крымских школах продажные учителя принуждают детей рисовать плакаты к "выборам" путина на тему "Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья". Кроме того, детям предложили привести своих родителей на "выборы" и сфотографироваться на фоне своих рисунков. Путину нужна явка - больше ничего!!! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/972919750622892034 (фото и скрин).
16. Крымских татар под угрозой увольнения заставляют идти на "выборы" путина. Кроме того, среди бюджетников проводят собрания, на которых всех обязывают идти на "выборы" https://crimeahrg.org/kryimskih-tatar-pod-ugrozoy-uvolneniya-zastavlyayut-idti-na-vyiboryi/ . Тем временем Меджлис призвал крымских татар не принимать участия в этом незаконном фарсе https://ru.krymr.com/a/news/29094065.html
17. В Севастополе в день "выборов" путина и аннексии Крыма оккупанты проведут массовые гулянья. Похороны россии с веселым оркестром, так сказать https://ru.krymr.com/a/news/29092753.html . В Бахчисарай и район навезут рашистских певцов ртом, сгонят военную технику и устроят ярмарку с салютом https://ru.krymr.com/a/news/29092776.html
18. Многие крымские мусора хотят голосовать за недобитого коммуняку Грудинина - типа "потомушо хйло - мудак".
19. Мне наплевать на россию с её "выборами". Хоть самоликвидируйтесь там, хоть в сталагмитах из говна захлебнитесь. Устали мы от вас!!!
20. Принесли приглашение на "выборы". На улице девчушка пихнула календарик "выборы". Неделю назад пихнули в почтовый ящик "приходите на". Надо тикать 18-го из хаты, бо точно придут "поговорить о выборах".
21. Сегодня принесли пригласительные на "выборы". Блин, с фамилиями и инициалами! Откуда? Наверное, в паспортном столе взяли, потому что никому из переписчиков двери не открывала. Все пять листочков улетели в мусор. Ватному брату тоже ничего не дала. Нефиг!
22. Звонок из Крыма в студию Крым.Реалии: "Я телефоную з Криму, Сакський район. Зараз, коли наближаються вибори путінські, i вот мене вчора сусідка питає: а за кого Ви будете голосувати? А я сміюсь та й кажу: за Собчак… Да Ви шо, Ви хочете, щоб Крим віддали Україні? Так нас же тут усіх повирізають… Я кажу, Ви українці самі! Кажу, через то нас ніде не поважають, що ми продаємо свою мову, свою державу. Крим наш! Крим український! Мені вже сімдесят четвертий рік, але я все-таки надіюся, що я, може, доживу ще, що Крим повернеться в Україну". В конце своего монолога женщина едва сдерживала слёзы https://twitter.com/krymrealii/status/97283
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23. ЕС продлил на полгода полезные санкции против россии из-за угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Санкции были введены в отношении 150 персон и 38 компаний http://qha.com.ua/ru/politika/es-prodlil-na-polgoda-sanktsii-protiv-rf/188795/
P.S. Предвыборная шизофрения набирает обороты. Несмотря на то, что оккупанты перешли к откровенным угрозам, я призываю всех жителей Крыма не быть рабами и не идти на незаконные выборы!!! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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"Клянусь убил бы! Отрезал бы голову, сука", - украинский десантник Ананьев опубликовал запись встречи с пропагандистом Кремля Шейниным в Италии - Цензор.НЕТ 3439

вся надежда на геиропеицов, больше возможностей нема.
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На него нассы, оно так же загадочно улыбаться будет, чмырь он а не десантник...
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За весь Украинськай МИД виконав роботу Умничка Климкин и Ко отдихает
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Сумно що цю кацапську гидоту досі пускають в країни ЄС, пан Клімкін мав би звернути на це увагу та змусити запровадити Європу персональні санкції на сучасних Гебельсів РФ.
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офигеть.....какой хрен это чмо делало в гейропе?????????
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Валерий, глупо поступили!
Дали возможность этому дерьму бравировать случившимся на весь аленестан...
В следующий раз, пройдите с человеком до гостиницы, войдите с ним в один лифт, а выйдите - один... и пусть он со своей спутницей своё дерьмо и мочу со стенок лифта вытирает, с полной уверенностью, что такое с ним может произойти в любом городе загнивающей Европы!
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офигеть.....какой хрен это чмо делало в гейропе?????????
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А что делает Соловьев, на своей вилле в Италии?
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а что этот кацапо-фашист делает в гейропе?вся мразь кацапская там ошивается...а потом по тв рассказывает рабам "Клянусь убил бы! Отрезал бы голову, сука", - украинский десантник Ананьев опубликовал запись встречи с пропагандистом Кремля Шейниным в Италии - Цензор.НЕТ 809
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так русня которая его смотрит точно такая же колымская питорасня.
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але все ж таки він "апазоріл вялічіє", бо всравсь
це добре видно на відео
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плевать. он их убивал в настоящей схватке и чего ему их бояться? уже по всей видимости отбоялся. я бы и увидел ту гниду, но не тронул бы, зная наперед, что меня прикроют.
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Да ничего особенного для ваты. Ну обосрался. Им не привыкать. Главное что косметичку сохранил!
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Ну так сделал бы, пиздеть не камешки ворочать.
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Богом клянусь встретив кацапа отрежу ему голову. Я его на мою землю не звал. Пидорасы запомните- Украина моя а вам разве гнить можна падлюгам. Слава Nации !
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Валера, следующий раз не сдерживай себя. Особенно,если киселя надыбаеш. Еси шо, скажи,шо Маруся за тебя впишецца. Они поймут...
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шейман этот как и вся остальная русня обычный конченый мордовский пидорас. сцыкливое серло. Если бы ему Валера предложил бы взять на клык, то удмурт с радостью как и любая другая русня согласился бы.
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Не нашел видео с Шариём на эту тему. Что он там каркал?
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я тоже не нашел. потел бы послушать как этот пидолошарий кукарекает.
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Ватное мудило показывает результаты своей встречи в Вероне
"Клянусь убил бы! Отрезал бы голову, сука", - украинский десантник Ананьев опубликовал запись встречи с пропагандистом Кремля Шейниным в Италии - Цензор.НЕТ 4792
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.....вот так один не СДЕЛАЛ , другой не ДОСМОТРЕЛ , третий ПОЖАЛЕЛ , четвертый , пятый а теперь имеем ВОЙНУ !!!! а я каждый раз ДУМАЮ .... как МАМА или ПАПА получит своего СЫНА или маленький МАЛЫШ не дочыкаеться свого ТАТКА ((((( запомните ОНИ МРАЗИ и быть с ними как с ПАДШИМИ ЖЫВНОСТЯМИ иниче не ПОБЕДИТЬ !!! или вы хотите , чтоб ваши ВНУКИ еще с ними ВОЕВАЛИ ????
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МЫ на них не нападали , это они пришли к НАМ !!!! НЕТ ИМ ПОЩАДЫ , ЗЕМЛЯ ГОРЕТЬ будет , что в ЕВРОПЕ , что в УКРАИНЕ !!!!
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то что он голубоглазый маленький пидарас, тут спорить никто не будет, да, и к тому же алкаш, это я вам как физиогномист говорю, мразь он конченная, и большое счастье что многие украинцы не смотрят эту поганку из Маацквы...ту большой вопрос как нужно было поступить с этим подонком, ну хоть так...
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Валера - харизматичный дядька, респект!
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З такими хлопцями Україна була, є і буде!
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Вже два рази, майже така сама ситуація була....(не бив)
Так реагували москалики саме так,-пика налякана,мов серить,та й з матоми тіка.
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Я не поняу, а че он ему голову не отрезал? А так грозился
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ну не отрезал так не отрезал, зато штаны шейнину стирать придецца да и десять раз подумает где безопасней отпуск проводить в расеюшке или на загнивающем запада, и Валеру не посадят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Клянусь убил бы! Отрезал бы голову, сука", - украинский десантник Ананьев опубликовал запись встречи с пропагандистом Кремля Шейниным в Италии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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