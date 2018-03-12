 "Клянусь убил бы! Отрезал бы голову, сука", - украинский десантник Ананьев опубликовал запись встречи с пропагандистом Кремля Шейниным в Италии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский боец рассказал подробности диалога с кремлевским пропагандистом.

Валерий подтвердил, что встретил российского телеведущего в Вероне случайно, при этом удивление вызывала странная одежда россиянина, который оделся в камуфлированную форму, штаны и даже набедренный кошелек.

"Наш десантник, ветеран, дерзкий телеведущий, как настоящий милитари-мальчик, был одет в центре Европы в камуфлированные штаны цвета хаки и койот, в тактические очки. На нем был даже кошелек камуфлированные. Наверное, на нем даже трусы были тактические. На войну ехать - кишка тонка, а форму носить любит", - говорит Ананьев.

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