 Российские наемники обстреляли наши позиции под Павлополем из минометов, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское.
В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы и гранатометы вблизи Павлополя.
В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военные неуклонно соблюдают условия перемирия".
но вот девочка на войне - это подвиг!
народ созрел