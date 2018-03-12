 Российские наемники обстреляли наши позиции под Павлополем из минометов, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское.

В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы и гранатометы вблизи Павлополя.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военные неуклонно соблюдают условия перемирия".

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