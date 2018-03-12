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 Российские наемники обстреляли наши позиции под Павлополем из минометов, - штаб АТО

Сегодня российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов украинских защитников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское.

В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы и гранатометы вблизи Павлополя.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военные неуклонно соблюдают условия перемирия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, трое ранены. Враг осуществил 4 обстрела позиций ВСУ, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3055115
 
 
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даже не скажу кто красивее
но вот девочка на войне - это подвиг!
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А мы им в ответ залп из самого крутого перемирия...
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Но ето же никак не нарушает Петиного перемирия и не повод подвести артиллерию и дать козломордым сдачи?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли наши позиции под Павлополем из минометов, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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