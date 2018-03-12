 В результате драки между военными и гражданскими на Одесчине погиб юноша, - пресс-служба 28 ОМБр

Об этом сообщила пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады в понедельник, 12 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: В драке с участием военных моряков в Херсонской области пострадали несколько человек, - ВМСУ

"Праздничные дни, к сожалению, не обошло ЧП. 30-летний Игорь, солдат, военнослужащий механизированного подразделения, по месту постоянного проживания в Ивановском районе Одесской области в компании боевого товарища и жены праздновал свой день рождения. Группа молодых людей навеселе в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировала драку с военными. В результате один из парней - 19-летний Дмитрий - получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови", - говорится в сообщении.

По данному факту ведется следствие, добавили в пресс-службе.

"Командование части выражает родным и близким Дмитрия искренние соболезнования и в очередной раз напоминает военнослужащим о необходимости строгого соблюдения правил поведения в общественных местах, сохранения чести и достоинства защитника Украины", - отмечается в сообщении бригады.

Читайте также: Младший сержант Александр Швец погиб 11 марта во время выполнения боевой задачи