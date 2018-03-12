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Все про:драка (1611) Одесская область (1429) смерть (4709) 28 отдельная механизированная бригада (6)

 В результате драки между военными и гражданскими на Одесчине погиб юноша, - пресс-служба 28 ОМБр

В минувшие выходные в Ивановском районе Одесской области произошла драка между гражданскими и военными. Во время конфликта один из гражданских получил ножевые ранения, от которых впоследствии скончался в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады в понедельник, 12 марта, информирует Цензор.НЕТ.

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"Праздничные дни, к сожалению, не обошло ЧП. 30-летний Игорь, солдат, военнослужащий механизированного подразделения, по месту постоянного проживания в Ивановском районе Одесской области в компании боевого товарища и жены праздновал свой день рождения. Группа молодых людей навеселе в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировала драку с военными. В результате один из парней - 19-летний Дмитрий - получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови", - говорится в сообщении.

По данному факту ведется следствие, добавили в пресс-службе.

"Командование части выражает родным и близким Дмитрия искренние соболезнования и в очередной раз напоминает военнослужащим о необходимости строгого соблюдения правил поведения в общественных местах, сохранения чести и достоинства защитника Украины", - отмечается в сообщении бригады.

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В результате драки между военными и гражданскими на Одесчине погиб юноша, - пресс-служба 28 ОМБр 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055112
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате драки между военными и гражданскими на Одесчине погиб юноша, - пресс-служба 28 ОМБр
 
 
 
 
 
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