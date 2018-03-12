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 Политика Украины
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 Трех чиновников Харьковского горсовета будут судить за махинации с землей на 4 млрд гривен, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Харьковского городского совета и трех основателей кооперативов. Их обвиняют в отчуждении в течение 2008-2014 годов более 90 обслуживающим кооперативам земельных участков территориальной общины Харькова общей площадью более 650 га и общей стоимостью более 4,05 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ. 

В ходе досудебного расследования было установлено, что чиновники горсовета, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговор, действуя в интересах учредителей 8 обслуживающих кооперативов, содействовали последним в незаконном завладении земельными участками на территории Харькова. 

Как отмечается, фигурантами уголовного дела оказались: бывший заместитель мэра - директор Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, начальник управления градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Харькова, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры - заместитель главного архитектора города Харькова.

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Таким образом, трое основателей обслуживающих кооперативов завладели земельными участками общей площадью 25,1178 га и нанесли ущерб территориальной общине Харькова на общую сумму почти 131 млн грн. 

По указанным фактам чиновникам горсовета сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, а трем учредителям обслуживающих кооперативов - в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины.

На земельные участки наложен арест.

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"В настоящее время досудебное расследование по данному уголовному производству завершено. Обвинительный акт в отношении указанных выше должностных лиц Харьковского городского совета и трех основателей кооперативов направлено в суд для рассмотрения по существу. Всего в ходе досудебного расследования уголовного производства реально возвращено территориальной общине города Харькова земельные участки общей площадью около 100 га. Досудебное расследование по другим фактам незаконного завладения течение 2008-2014 годов земельными участками на территории города Харькова путем использования "кооперативной" схемы продолжается", - говорится в сообщении.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055109
 
 
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Подставные Фунты...А Добкина и Кернеса посадить и бабло забрать? Неа? Уже порешали, договорились? Они теперь в вашей бдке живут....ню...ню.....
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Не надо ляля, раньше даже их прокладки не трогали. Или ты думаешь что эти мрази все на себя оформляют?
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Русскоязычных ущемляют!Каркул, рассея!
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Які особи? З якою партією пов'язані?
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теж цікаво... але непринциво, провладні мають йти з коеф 1,3
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махінація за таксою 1 млрд 10 років
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрех чиновников Харьковского горсовета будут судить за махинации с землей на 4 млрд гривен, - ГПУ
 
 
 
 
 
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