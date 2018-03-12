 Мининформполитики подготовило новый перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Об этом говорится в ответе министерства на запрос агентства Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласно ответу, в новый перечень сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, вошел 21 ресурс.

В частности, в предлагаемом перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

В Мининформполитики назвали причины, по которым следует запретить эти сайты в Украине: ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

К характеристике каждого ресурса прилагаются ссылки на материалы с данных сайтов.

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Отмечается, что данный перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины, он передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.

"Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендациях, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции", - подчеркивается в ответе МИП.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. Тот список содержал, в частности, сайты: "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.