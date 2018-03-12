 "Оппоблоковец" Бакулин передал справку из института им. Склифосовского в Москве, - член регламентного комитета Лубинец

Об этом сообщил член регламентного комитета ВР, депутат от БПП Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Из тех материалов, которые мы увидели... выписка из больницы Склифосовского из Москвы, где четко указывается - даже врачи дали диагноз, что человек может принимать участие, то есть приехать в Украину, что он не в стационаре, что он попал (в больницу. - Ред.), побыл один день, его выписали", - рассказал нардеп.

Между тем он отметил, что впервые регламентный комитет столкнулся с тем, что народный депутат, на которого генпрокурор внес представления, не желает приходить на заседание профильного комитета.

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В свою очередь, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что Бакулин давно находится за пределами Украины.

"Насколько я знаю, он покинул территорию Украины несколько лет назад. Причем все время являясь народным депутатом", - сообщил он журналистам.

Луценко также рассказал, что передавал через народных депутатов фракции "Оппозиционный блок", в том числе через руководство фракции, предложение Бакулину прибыть для работы со следствием. Однако, по словам Генпрокурора, ответ был всегда одинаковый: "Он или занят, или болеет".

"Где он занят и где он болеет - нам не сообщает ни руководство фракции, ни адвокаты самого Бакулина. Я расцениваю это как попытку избежать ответственности, скрываться от следствия, и, в первую очередь, поэтому я сегодня просил привлечь его не только к уголовной ответственности, но и к задержанию и аресту", - подытожил Луценко.

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Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле о "буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности.

16 февраля 2018 года в ГПУ сообщили, что представления о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписаны и направлены в Верховную Раду Украины.

12 марта регламентный комитет поддержал представления ГПУ по Бакулину и направил их на рассмотрение Рады.