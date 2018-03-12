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 Политика Украины
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Все про:Бакулин (39) Луценко (6924) Москва (2483) неприкосновенность (793)

 "Оппоблоковец" Бакулин передал справку из института им. Склифосовского в Москве, - член регламентного комитета Лубинец

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин, с которого Верховная Рада может снять неприкосновенность, передал регламентному комитету справку из московского НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского.

Об этом сообщил член регламентного комитета ВР, депутат от БПП Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Из тех материалов, которые мы увидели... выписка из больницы Склифосовского из Москвы, где четко указывается - даже врачи дали диагноз, что человек может принимать участие, то есть приехать в Украину, что он не в стационаре, что он попал (в больницу. - Ред.), побыл один день, его выписали", - рассказал нардеп.

Между тем он отметил, что впервые регламентный комитет столкнулся с тем, что народный депутат, на которого генпрокурор внес представления, не желает приходить на заседание профильного комитета.

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В свою очередь, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что Бакулин давно находится за пределами Украины.

"Насколько я знаю, он покинул территорию Украины несколько лет назад. Причем все время являясь народным депутатом", - сообщил он журналистам.

Луценко также рассказал, что передавал через народных депутатов фракции "Оппозиционный блок", в том числе через руководство фракции, предложение Бакулину прибыть для работы со следствием. Однако, по словам Генпрокурора, ответ был всегда одинаковый: "Он или занят, или болеет".

"Где он занят и где он болеет - нам не сообщает ни руководство фракции, ни адвокаты самого Бакулина. Я расцениваю это как попытку избежать ответственности, скрываться от следствия, и, в первую очередь, поэтому я сегодня просил привлечь его не только к уголовной ответственности, но и к задержанию и аресту", - подытожил Луценко.

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Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле о "буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности.

16 февраля 2018 года в ГПУ сообщили, что представления о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписаны и направлены в Верховную Раду Украины.

12 марта регламентный комитет поддержал представления ГПУ по Бакулину и направил их на рассмотрение Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3055105
 
 
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Жопоблок должен быть уничтожен ! Вместе с олигархией. Вот тогда и заживем как в Германии. Возможно и лучше.
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И петя,как отец-основатель ПР или петя он хороший ???
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Плохим представителям оппоблока - плохие виселицы, хорошим - хорошие, все нужно делать правильно.
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та не. все не так просто. хорошие и плохие виселицы только избранным верховодам шыкаладного и рыгоанального цехов. а остальным прихвостням - денатурализация вспомогательными инструментами , как то молотками, пилами, кусками арматуры, обрезками металлических труб. в общем вариантов достаточно.
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что Бакулин давно находится за пределами Украины.
"Насколько я знаю, он покинул территорию Украины несколько лет назад. Причем все время являясь народным депутатом", - сообщил он журналистам.

И зп продолжаЕТ получать, и деньги "на квартиру, на помощников, на проезд", и даже "помощь" от государства - всё вовремя
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Зато б..ля рубана взяли.... ееее ма еееее... с поличным - кино и немцы.
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хороший вопрос
как по вашему зачем педро
бойка от вышек отмазывает
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Отвечаю. Вышки украдены педерашией. Сейчас на нее подать в суд по их полной стоимости - гавно вопрос (документы уже готовятся). Если сейчас поднять вопрос о том, что фактическая цена не соответствует указанной в документах, мы не увидим иск к раисее НИКОГДА. С Бойко тоже хрен что возьмем - лучше этот вопрос замять, и ВСЮ сумму снять с Рашки
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Маячня. Жопоблок існуватиме поки існуватимуть ті хто за його голосує.
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Так и комунисты иснують. И фашисты. Будем ждать пока им надоест голосовать ?
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За камуняк вже не голосують,наїлись, а цих ще ні.
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Запретить жоппоблок - и за него перестанут
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Приблизительную численность подлежащих уничтожению назовите, пожалуйста. И уточните- это с родственниками, охранниками и прислугой, или без.
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Не по вкусу пришлось ? )) Уничтожит их правосудие. Начиная с их главаря и его вышек.И так далее по наклонной. Прислугу себе забери.
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По-вкусу. Так сколько? (Переживаю, хватит ли у вас патронов для такого благородного дела).
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Ты не понял. Когда я говорил о правосудии,то имел ввиду расследование о их воровстве. Начиная с бойки. А за воровство нужно отвечать. И сидеть с конфискацией.Этого достаточно.Чтобы это их убило.
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Вот теперь понял- хочеш загребать жар чужими руками, требуя "уничтожить".
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По проторенной рыгионалами дорожке...с уведомлением от Луцыфера , дали возможность свалить.
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Это просто п...ц товарищи)))) Лицо, являющееся коллаборантом по определению несколько лет занимает должность депутата ВР не появляясь даже в стране... Говорите с агрессором боремся...
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Олигархический мутняк ,парашенко. Если не убрать его,так и будет дальше мутить.
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Я думаю с него нашему парламенту очень трудно было бы снять неприкосновенность даже если бы фсб прислало справку, что бакулин на них работает уже 15 лет.
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т.е луценко знал что он за кордоном, но геройствовал...
гениальный прокурор! ну просто - божественный
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так им надо бойка отмазать
что бы очередной меморандум
подписать как при Юще
и принять закон о выборах
гидранта в верховной зраде
по другому педре второй
срок не светит
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"Насколько я знаю, он покинул территорию Украины несколько лет назад. Причем все время являясь народным депутатом", - сообщил Генеральний прокурор Луценко. Питання не до долб.ба луценка, питання до нас, українців - хто в цій ситуації клоун?
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Ещё один мудак сбежал,а куда интересно Сейшелский и Мальдивкий драпанут?
Вопрос конечно интересный
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Ну шо там з розслідуванням отруєння Скрипаля?
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Ну где еще так можно трудиться? Ты три года на курорте, а тебе зарплата каждый месяц кап. Вот это жизнь, гафно ваш коммунизм...
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Луцик может только с призраками воевать. Что с алкаша возьмешь? Даже, грузина не смог за жабры взять, И кино крутил и разговры , А в итоге ? Пшик.
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Наши народные депутаты как гнилые зубы. Рвать очень больно, но надо.
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Нормально так, он 4 года был депутатом Рады, ему капала зарплата, но при этом он даже в стране не появлялся.
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Как показывает предыдущие подання договорятся. Барыги однако.
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А справку передал для начисления больничного? Или надбавки для оздоровления?
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Интересно. А зарплату ему прямо в москву отправляли? На депозит?
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Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн. Сподіваюсь ці гроші вже в бюджеті?
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женя бакулин из жопоблока давно болеет наркоманией, как и большинство жопоблоковцев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Оппоблоковец" Бакулин передал справку из института им. Склифосовского в Москве, - член регламентного комитета Лубинец
 
 
 
 
 
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