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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (566) Закарпатье (1301) ОБСЕ (3064)

 Ситуация на Закарпатье в целом остается спокойной, - ОБСЕ

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе усилили мониторинг в Ужгороде из-за февральских нападений на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, отправив туда патрули из Ивано-Франковска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

По его словам, ранее в Ужгород для мониторинга ситуации в Закарпатской области были направлены несколько патрулей. В то же время отдельного офиса организация не открывала.

Свои наблюдения ОБСЕ изложила в отчетах за 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.

"Факты заключаются в том, что в течение последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где находится офис Закарпатского союза венгров. В общем, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.

Он отметил, что специальная наблюдательная миссия ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах. Ее наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и Киеве.

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Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

На сайте правительства Венгрии сообщения о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ не было. 

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт. Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, пишет Mukachevo.net.

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗВ результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Источник: https://censor.net.ua/n3055102
 
 
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тихо-тихо, не палите контору
а то щас у мида венгрии бомбанет)
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гражданин уй. а кто тебе разрешал совать свой пысок в закарпатье? какого хера ты там вообще находишся?
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Долб.ебы, я и без вас знал что у меня все ОК.
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Пивасик чешский здесь как всегда свежий?
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Жили себе люди спокойно....и тут тебе бах...и проблемы на голом месте.
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Цікаво. ми точно в курсі того що у нас відбувається ?
що про це говорять блохери свідки пороха.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация на Закарпатье в целом остается спокойной, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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