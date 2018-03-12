 Ситуация на Закарпатье в целом остается спокойной, - ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

По его словам, ранее в Ужгород для мониторинга ситуации в Закарпатской области были направлены несколько патрулей. В то же время отдельного офиса организация не открывала.

Свои наблюдения ОБСЕ изложила в отчетах за 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.

"Факты заключаются в том, что в течение последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где находится офис Закарпатского союза венгров. В общем, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.

Он отметил, что специальная наблюдательная миссия ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах. Ее наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и Киеве.

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Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

На сайте правительства Венгрии сообщения о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ не было.

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт. Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, пишет Mukachevo.net.

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.