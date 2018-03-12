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 Политика Украины
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 Савченко находится в ПАСЕ и никаких повесток на допрос не получала, - пресс-секретарь политика

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и повестку на допрос от Службы безопасности она не получала.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко.

В сообщении отмечается: "Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала".

Савченко находится в ПАСЕ и никаких повесток на допрос не получала, - пресс-секретарь политика 01

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Надежду Савченко вызывают на Допрос в Службу безопасности Украины в связи с задержанием руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055099
 
 
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Может застрянет в Страсбурге и будет как Том Хэнкс в фильме "Терминал", тележки в аэропорту собирать за чаевые...


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Она в другой "фильме" учавствует.
"Отдам честь Рубану" называется.
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Европарламентарии решают вопросы об освобождению военнопленных?
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думаешь там нет прорассеиких гондонов, вот и решает - как поднять значимость гадьки, освободит пять или шесть и будет квакать - во молодца гадька а пеця не одного не смог освободить, а ведь наидётса стая баранов которая тому и поверит, не понимая игры от сучки медвечука.
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Нет.
Но там можно гадить украинской делегации и помогать вернуть кацапов в ПАСЕ.
Тоже труд.
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розповідає про "громадянську війну на сході та хароших рібят, з якими нада дагаваріваца"?
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Как Труханов будет месяц там сидеть .Вернется дважды героем .
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а то. все по взрослому. она надьюхху вертольота еще и читать и писать учит понемногу.
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- Мне в Париж, по делу, срочно! (С))))))))))))))))
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Т.е. пуйло с "пургой" от пресс-секретаря не одинок.
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Тю блин, пусть объявит кто агент кремля и сидит себе в Страсбурге спокойно дальше
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Гадю в ПАСЕ никто не приглашал , но эта ку***ва толсто**** ая решила и там засветиться !
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вона хероиня. ей орденокъ сама лолита вручала.
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а закончить целый пресс-секретарь целой Нади должна была бы так: ...но все равно прибудет в СБУ как народный депутат, герой Украины, военный человек и законопослушный гражданин, желающий скорейшего выяснения всех обстоятельств дела".
Но нет...
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У этого "политика" даже пресс-секретарь есть! Сюр какой-то...
У "козака" Гаврилика тоже есть подобные дармоеды за наши деньги?
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Кто этого гермофродита вообще выпустил ? СБУне знали,что она работает на рашистов в связке с уродцем рубаном-гарбузюком ? Сколько можно дурака валять , достали...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко находится в ПАСЕ и никаких повесток на допрос не получала, - пресс-секретарь политика
 
 
 
 
 
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