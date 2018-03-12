 Савченко находится в ПАСЕ и никаких повесток на допрос не получала, - пресс-секретарь политика

Как информирует Цензор.НЕТ об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко.

В сообщении отмечается: "Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Надежду Савченко вызывают на Допрос в Службу безопасности Украины в связи с задержанием руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.