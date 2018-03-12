 Пострадавший в ДТП с президентским кортежем 87-летний Мысник до сих пор находится в реанимации

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в данный момент Василий Мысник находится в реанимации отделения политравмы киевской клинической больницы № 17.
К пациенту пускают только родственников и близких.
"Мы делаем все для того, чтобы результат был хороший. Детали диагноза я не уполномочен комментировать. Состояние его тяжелое, он в отделении реанимации", - прокомментировал заведующий отделением политравмы Дмитрий Мясников.
Ранее стали известны подробности состояния пенсионера. У Мысника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб затылка головы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей левой голени.
Как сообщалось, 6 марта в Киеве на перекрестке ул. Шелковичной и Институтской служебный автомобиль полиции, который сопровождал президента, сбил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали.
Порошенко поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.
Шкварки News @ShkvarkiUA 11 ч.11 часов назад
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