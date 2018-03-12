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 Происшествия, Общество
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 Пострадавший в ДТП с президентским кортежем 87-летний Мысник до сих пор находится в реанимации

87-летний Василий Мысник, которого сбил президентский кортеж в центре Киева, до сих пор находится в реанимации.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в данный момент Василий Мысник находится в реанимации отделения политравмы киевской клинической больницы № 17.

Читайте также: У пострадавшего в ДТП с президентским кортежем 87-летнего пенсионера Мысника диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени

К пациенту пускают только родственников и близких.

"Мы делаем все для того, чтобы результат был хороший. Детали диагноза я не уполномочен комментировать. Состояние его тяжелое, он в отделении реанимации", - прокомментировал заведующий отделением политравмы Дмитрий Мясников.

Ранее стали известны подробности состояния пенсионера. У Мысника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб затылка головы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей левой голени.

Как сообщалось, 6 марта в Киеве на перекрестке ул. Шелковичной и Институтской служебный автомобиль полиции, который сопровождал президента, сбил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Порошенко поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.

Источник: https://censor.net.ua/n3055097
 
 
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Но перед смертью дед чистуху о том, как покушался на президентский кортеж, написал?
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Так зрадодебилы уже запускали волну, что дед помер, а тут на тебе живой еще. Теперь будут его раз в неделю хоронить, идиоты.
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В 87 лет получить такие травмы.... Короче, плохо все это для педры закончится.
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В 87 лет, будучи пенсом из системы МВД, не знать правила перехода проезжей части тоже как-то...
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Відразу після того як ти занесеш в прокуратуру докази що за кермом автівки перебував Порошенко.
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Помню как Арьев снял программу про кортеж Евнуховича, как он ездит на мерседесах а в Голландии на велосипедах. Сейчас что-то сидит тихо, а то путен нападе.
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Показательное фото на пешеходном переезде две машины, и одна явно не из кортежа. То есть: во первых для кортежа не перекрывали улицу как для овоща, во вторых сбившая машина ехала одновременно с другими участниками движения, то есть на разрешенный сигнал. Печально, но дед сам виновен.
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А Патріоти уже чотири дні кажуть що на Рус-Вєснє написало що дід таки помер і вимагають суду над Порошенком.
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Символично всё это. У одного двери перед рылом закрывались да венок падал на это самое рыло. У этого солдаты сознание теряют,когда мимо проходит,охранники стреляются,стариков сбивают. Плохи дела,пэця. Ой плохи. Риелторы в Липецке ждут заказов.😊
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Як цікаво трансформується новина, з "Автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил человека в центре Киева на пересечении улиц Институтская и Шелковичная." перетворюється на "служебный автомобиль полиции, который сопровождал президента ", хоча на відео не видно службового автомобіля поліції.
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Парашенко,хватит убивать украинцев ! Наш враг - маскаль !
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А тут пінкертони верещали він вже фсьо.
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Из за таких старых маразматиков страдают обычные водители
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПострадавший в ДТП с президентским кортежем 87-летний Мысник до сих пор находится в реанимации
 
 
 
 
 
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