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Все про:ДТП (4712) Зайцева (28) Харьков (3781) Дронов (8)

 В суде по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объявлен перерыв до 21 марта

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Харькова, водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов не стал давать показания в судебном заседании в понедельник.

Г.Дронов сослался на ст.63 Конституции и сказал, что хочет дать показания после допроса свидетелей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В заседании суда объявлен перерыв до 21 марта.

Как сообщалось, ранее в понедельник в суде дала показания обвиняемая по делу водитель Lexus'а Елена Зайцева. Она признала свою вину и все гражданские иски, заявленные потерпевшими.

Ранее суд допросил всех потерпевших по делу.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева. 

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.

Источник: https://censor.net.ua/n3055093
 
 
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Какого члена этот потц оказался на перекрёстке раньше времени,рожать спешил?
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В каком смысле "раньше времени"? Не все, ехавшие на красный, успели проехать?
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Задайте этот вопрос еще трем водителям, которые вместе с Дроновым стояли-стояли на перекрестке, дождались красного и все вместе тронулись с места. Наверно все четверо дальтоники или е@нутые на всю голову. Как по мне, так Дронов пригодился (и согласился) разделить вину обдолбаной сучки, чтобы та избежала реального наказания.
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Бовдуре! Якого біса ота паскуда "валила" 120 км/г містом???
Й чом ти там не був під час аварії???
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Дронов там не причем, это хотелка папашки Зайцевой. Он должен сыграть роль громоотвода от доченьки - террористки.
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