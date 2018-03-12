 Песков о словах Путина, что он "несет пургу": "Я никогда собственное мнение не излагаю"

Об этом Песков заявил журналистам, комментируя критическое замечание, которое сделал о его работе Путин в интервью американскому телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы не раз рассказывали, что президент - очень требовательный человек, требовательный начальник. Это абсолютно нормальный рабочий процесс", - утверждает Песков, добавляя, что "критика бывает иногда более напряженной, иногда менее напряженной".
Отвечая на вопрос о том, всегда ли Песков в своих публичных комментариях излагает точку зрения Кремля или иногда высказывает лишь собственное мнение, он подчеркнул: "Я никогда собственное мнение свое (в публичных комментариях) не излагаю".
Ранее Путин заявил в интервью NBC, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков периодически "несет пургу".
Нести пургу - нормальный рабочий процесс. А че?
- Дебилы, бля. Speak Horse
- Мой пресс секретарь, часто пургу несет. В.В. Хуйло
Как считаете, в сборник известных высказываний великих людей, эти фразы попадут?
Насипав піску повні вуха.
Порушив копита, хвоста поломив -
Ото була завірюха!
Как правильно родину любить из-за границы.
видео -- Российские выборы в Лос-Анджелесе: конфликтное голосование
(по мотивам песен В.С.Высоцкого)
Покажи-ка мне мультик, Володенька,
Про "великую силу" свою,
Про мечты шизанутого гопника
Покажи... Ну а я - посмеюсь.
Оборзевшее до неприличности,
Тело вылезло в телеэкран, -
Вижу, как времена культа личности
Сразу ближе становятся к нам.
Покажи..., покажи...,
Покажи мне "армату" фанерную,
Катапульту слепи из говна,
Для защиты обломков Империи
Оч-чень нужная штука она....
Сколько лесу в Сибири повалено,
Чтоб построить в тайге космодром,-
Чтоб ракеты времен культа Сталина
Запускать мог Рогозин на ём.
Эх, за веру в тебя беззаветную
Сколько ваты отправилось в ад...
И в рассейскую глушь беспросветную
Шлёт 200-х товарищ Асад...
Нет покоя чекистскому племени
Мир не видел подлее времён...
И "героями вашего времени"
Удобряет поля Пентагон.
Ох, знобит от рассказа дотошного,
Не с большого, похоже, ума,
С подворотни холодного прошлого
Шашкой машет царёк-уркаган.
Покажи..., покажи...,
Покажи-ка мне мультик Володенька,
Прямо к выборам сказку подай!
Любит стадо российское гопников -
Всё по плану... До ДНА... Продолжай...
02.03.2018
https://politeka.net/news/613448-putin-nakazav-zbiti-pasazhirskij-litak-iz-harkova/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=10.47_12.03.2018
По его словам значит, что пургу несёт все-таки )(уйло, раз никогда собственного мнения не излагаешь!
Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Русской православной церкви Кирилла "второразрядным агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России". Так Симеонов ответил на заявление российского патриарха, который заявил, что "разочарован исторической интерпретацией освобождения Болгарии". Ранее российский патриарх выразил недовольство речью президента Румена Радева во время праздничных мероприятий в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига. По мнению Кирилла, Радев "недостаточно четко подчеркнул роль России в победе" над Османской империей.
Туалетний йоршик несе пургу.
-Збіг? Не думаю!)))))))
"Мы самая великая страна..." -- видео -- Виолетта Муравина - Гимн Президента России,
Но многие утверждают , что путлер не ураган, а ху** лоВАН 😂
пуйло.
От сцарь и разгневался: - А чё не Вова и Дима или Вася и Ваня назвал? Ирод.....
Два варианта трактовки пикантной ситуации..
1. Песков - пресс-секретарь президента РФ, но президент НЕ Путин...
2. путина послал собственный пресс-секретарь...