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Все про:Песков (802) Путин (23616)

 Песков о словах Путина, что он "несет пургу": "Я никогда собственное мнение не излагаю"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает странной критику в свой адрес со стороны начальства.

Об этом Песков заявил журналистам, комментируя критическое замечание, которое сделал о его работе Путин в интервью американскому телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы не раз рассказывали, что президент - очень требовательный человек, требовательный начальник. Это абсолютно нормальный рабочий процесс", - утверждает Песков, добавляя, что "критика бывает иногда более напряженной, иногда менее напряженной". 

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Отвечая на вопрос о том, всегда ли Песков в своих публичных комментариях излагает точку зрения Кремля или иногда высказывает лишь собственное мнение, он подчеркнул: "Я никогда собственное мнение свое (в публичных комментариях) не излагаю".

Ранее Путин заявил в интервью NBC, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков периодически "несет пургу".

Источник: https://censor.net.ua/n3055092
 
 
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Да уж знаем, что гнать пургу это твой "рабочий процесс".
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А мне понравилась логическая цепочка в заголовке статьи. Могут ведь, если хотят)
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Если этот чмошник свое мнение никогда не излагает - то он высказывает мнение пукина, получается что пукин "несет пургу" . Сам признался , идиот ...
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Думаю, что редакторы статьи именно это и учли)
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Это типа. фух...пронесло. а могли бы и зачистить...ну как Чуркина например. "Нормальный рабочий процесс", - секретарь Путина прокомментировал слова шефа о "пурге" - Цензор.НЕТ 669
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А что он ещё скажет? Ты начальник - я дурак.
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діти за кордоном татко заробляє холуєм все як потрібно
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крутился-изворачивался, аж своим дерьмом уста сахарные заляпал...
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Кудахтание опущеного из-под шконаря.
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и в пургу и в дождь и в мряку письков лижет хуйлу сраку...
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Дивлячись що то за Совєтськ, може то Тільзіт пруський.
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Когда начинается пурга, приходит песец. А где прошёл песец, там медведю делать нечего. "Нормальный рабочий процесс", - секретарь Путина прокомментировал слова шефа о "пурге" - Цензор.НЕТ 9423
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"Нормальный рабочий процесс".
Нести пургу - нормальный рабочий процесс. А че?
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- Подводная лодка? Она утонула. В.В Хуйло
- Дебилы, бля. Speak Horse

- Мой пресс секретарь, часто пургу несет. В.В. Хуйло
Как считаете, в сборник известных высказываний великих людей, эти фразы попадут?

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Я бачив, як вітер корову звалив,
Насипав піску повні вуха.
Порушив копита, хвоста поломив -
Ото була завірюха!
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ПОСЛАНИЕ ФЕОДАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ - 2018
(по мотивам песен В.С.Высоцкого)

Покажи-ка мне мультик, Володенька,
Про "великую силу" свою,
Про мечты шизанутого гопника
Покажи... Ну а я - посмеюсь.

Оборзевшее до неприличности,
Тело вылезло в телеэкран, -
Вижу, как времена культа личности
Сразу ближе становятся к нам.

Покажи..., покажи...,
Покажи мне "армату" фанерную,
Катапульту слепи из говна,
Для защиты обломков Империи
Оч-чень нужная штука она....

Сколько лесу в Сибири повалено,
Чтоб построить в тайге космодром,-
Чтоб ракеты времен культа Сталина
Запускать мог Рогозин на ём.

Эх, за веру в тебя беззаветную
Сколько ваты отправилось в ад...
И в рассейскую глушь беспросветную
Шлёт 200-х товарищ Асад...

Нет покоя чекистскому племени
Мир не видел подлее времён...
И "героями вашего времени"
Удобряет поля Пентагон.

Ох, знобит от рассказа дотошного,
Не с большого, похоже, ума,
С подворотни холодного прошлого
Шашкой машет царёк-уркаган.

Покажи..., покажи...,
Покажи-ка мне мультик Володенька,
Прямо к выборам сказку подай!
Любит стадо российское гопников -
Всё по плану... До ДНА... Продолжай...

02.03.2018
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Президент России Владимир Путин признал, что в 2014 году отдал приказ сбить самолет, летевший из Харькова в Турцию. Поводом стала информация о захвате самолета террористом, приказавшим посадить борт в Сочи. Такое заявление Путин сделал в интервью Андрею Кондрашову в фильме «Путин».Из Харькова в Стамбул летел самолет Boeing 737−800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.«Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул, захватили, похитители требуют посадку в Сочи», - рассказал Путин.По его словам, он отдал спецслужбам действовать в соответствии с планом, предусмотренным для таких случаев, т. е. сбить самолет.Напомним, 17 июля 2014 возле Тореза Донецкой области был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines.

https://politeka.net/news/613448-putin-nakazav-zbiti-pasazhirskij-litak-iz-harkova/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=10.47_12.03.2018
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Якась маячня, щось не віриться, що по плану російських спецслужб для збиття літака треба перти Бук в іншу країну.
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Отвечая на вопрос о том, всегда ли Песков в своих публичных комментариях несет пургу или иногда высказывает лишь собственное мнение, он подчеркнул: "Я никогда собственное мнение свое (в публичных комментариях) не излагаю".)))
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Так обосрать своего хозяина мог только Письков!
По его словам значит, что пургу несёт все-таки )(уйло, раз никогда собственного мнения не излагаешь!
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Патриарх РПЦ - второразрядный агент советского КГБ

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Русской православной церкви Кирилла "второразрядным агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России". Так Симеонов ответил на заявление российского патриарха, который заявил, что "разочарован исторической интерпретацией освобождения Болгарии". Ранее российский патриарх выразил недовольство речью президента Румена Радева во время праздничных мероприятий в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига. По мнению Кирилла, Радев "недостаточно четко подчеркнул роль России в победе" над Османской империей.
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Так це що ж виходить якщо він виклада тільки думку кремля то хто ж тоді "несе пургу"!?
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"Песков о словах Путина, что он "несет пургу": "Я никогда собственное мнение не излагаю" - оказывается Петух галантерейный очень смелый, так подставил своего хозяина, кремлёвского мясника, наверное он потеряет своё тёплое и доходное место, а возможно бес уберёт его, как он умеет это делать с бывшими гэбушниками.
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еще один кандидат на неустановленное вещество.
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А хорошо этот шекспировский кружок сценку разыграл, да? Вот клоуны попались!
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Пля...ЭТО хоть понялО что ОНО сказалО??? Теперь ону одна дорога,к чуркину! Выставить дебилами ВСЁ руководство сакральной скрепы мог только самоубийца.... Пєсков про слова Путіна, що він "меле нісенітниці": "Я ніколи власну думку не викладаю" - Цензор.НЕТ 6341
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вован саморазоблачился, ведь каков поп, таков и приход, получается, что если писков пургу гонит, то лишь потому, что гонит его по этой пурге непосредственно путя, такие вот они, бесхитростные вралИ, которые со своим враньем не могут не выглядеть глупо.
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Когда путкин Писькоффу предложит выпить чай, Писькоффу надо: А. Застрелиться. Б. Повеситься В. Сменить пол (имею в виду не пол в доме, а отрезать между усами и коленями). Г. Попросить убежища в Англии, но там будет фентолокими.... Не помню, как называется та химия. Вопшем - беги, Писькофф, беги.
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Это он шефу тонко намекнул, типа сам дурак.
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царь расейский сказал что дьяк нёс пургу, а дьяк говорил только то что ему велели, но кто ему доктор)
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Перехопили півтони коксу.
Туалетний йоршик несе пургу.
-Збіг? Не думаю!)))))))
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В США был страшный ураган Катрина и много-много других. Но всех их вместе превзошел по разрушительности ураган Вова, буйствующий в России уже 18 лет 😀
Но многие утверждают , что путлер не ураган, а ху** лоВАН 😂
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"возврат Крыма невозможен ни при каких обстоятельствах."
пуйло.



Пєсков про слова Путіна, що він "меле нісенітниці": "Я ніколи власну думку не викладаю" - Цензор.НЕТ 5238





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Конечно несёт пургу! Толкает фуфло про духовные скрепы, а сыновей назвал Мик и Дени....
От сцарь и разгневался: - А чё не Вова и Дима или Вася и Ваня назвал? Ирод..... Пєсков про слова Путіна, що він "меле нісенітниці": "Я ніколи власну думку не викладаю" - Цензор.НЕТ 8606
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Не вижу сообщения о смерти Табакова. Письков меркнет на фоне этой хорошей новости. Надо ж, как быдлоту попёрло на концерт хора Александрова!
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Песков о словах Путина, что он "несет пургу":никогда собственное мнение не излагаю"

Два варианта трактовки пикантной ситуации..
1. Песков - пресс-секретарь президента РФ, но президент НЕ Путин...
2. путина послал собственный пресс-секретарь...
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москаль есть москаль, беспортковое существо, но обязательно беспричинно хвастливое. Скажи, писков, ну откуда у тебя может быть "собственное мнение" если ж вообще все ваше безыдейное стадо потому и живет при альфа-козле кремлядском, что к собственному мнению ну абсолютно неспособно? Или ты намекаешь на какую-то загадку в происхождении, дескать, бабка согрешила с водолазом?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПесков о словах Путина, что он "несет пургу": "Я никогда собственное мнение не излагаю"
 
 
 
 
 
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