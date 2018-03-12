 Песков о словах Путина, что он "несет пургу": "Я никогда собственное мнение не излагаю"

Об этом Песков заявил журналистам, комментируя критическое замечание, которое сделал о его работе Путин в интервью американскому телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы не раз рассказывали, что президент - очень требовательный человек, требовательный начальник. Это абсолютно нормальный рабочий процесс", - утверждает Песков, добавляя, что "критика бывает иногда более напряженной, иногда менее напряженной".

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Отвечая на вопрос о том, всегда ли Песков в своих публичных комментариях излагает точку зрения Кремля или иногда высказывает лишь собственное мнение, он подчеркнул: "Я никогда собственное мнение свое (в публичных комментариях) не излагаю".

Ранее Путин заявил в интервью NBC, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков периодически "несет пургу".