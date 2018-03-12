EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Экономика
  5445  92
Все про:валюта (2985) законопроект (1897) Порошенко (14453) подписание (62)

 Порошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вносит законопроект "О валюте" на рассмотрение украинского парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Твиттере.

"Подписал и предложил Верховной Раде законопроект "О валюте", который разработан по моей просьбе руководством НБУ, большим количеством экспертов. В нем разрешено все, что прямо не запрещено. Это меняет логику процессов", - сказано в нем.

Порошенко подписал и направил в Раду законопроект О валюте: Он меняет логику процессов 01

Как сообщет 112.ua, во время встречи с представителями бизнеса он подчеркнул, что либерализация "пройдет не в один день".

"Необходима ее синхронизация с обеспечением финансовой стабильности. Но подчеркиваю, что нововведения бизнес и граждане почувствуют сразу после принятия закона. Будет отменен валютный контроль для операций ниже порогового уровня – менее 150 тыс. грн, отменен валютный надзор для более чем 40% операций от общего количества транзакций. Больше не нужна регистрация кредитов от нерезидентов. Убирается такое мучительное наказание, как приостановление внешней экономической деятельности. Инвестирование заграницу в рамках лимитов не будет запрашивать индивидуальных лицензий", – подчеркнул глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса". ВИДЕО

Напомним, Национальный совет реформ рассмотрел и одобрил разработанный Национальным банком Украины проект закона "О валюте" 2 марта. Новый законодательный акт предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидирует такую меру воздействия, как остановка внешнеэкономической деятельности.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055091
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Первый сраакабот пошёл! Порошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов" - Цензор.НЕТ 2690
 показать весь комментарий
 
 
У тебя нет, у гражданина Косюка - есть. Смекаешь? Порошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов" - Цензор.НЕТ 5943
 показать весь комментарий
 
 
Ну якщо у тебе нема логіки, то змінювати нічого.
 показать весь комментарий
 
 
закон написан для тех,у кого есть что менять.
скоро каденция соевых заканчивается-поэтому в спешном порядке принимаются законы,способствующие выводу капиталов за границу. главная суть новых законов-что бы они не входили в прямые противоречия с европейским законодательством,дабы избежать в будущем всякого рода расследований и преследования капиталов.
крысы готовятся к бегству,что не может не радовать.
огорчает лишь обьем кеша,который крысы уволокут с собой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
До отрыжки ищи новое пристанище! Порошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов" - Цензор.НЕТ 8606
 показать весь комментарий
 
 
"Инвестирование заграницу в рамках лимитов не будет запрашивать индивидуальных лицензий". ?

Хех, нарешті офшор собі відкрию. )))
 показать весь комментарий
 
 
Напрасно надеешься, придется декларировать себя как конечного бенефициара с чисто персональными данными. Пацаны уже ждут таких как ты. Порошенко підписав і направив у Раду законопроект "Про валюту": "Він змінює логіку процесів" - Цензор.НЕТ 6649
 показать весь комментарий
 
Валюты у населения Украины уже нет. Можно и ограничения отменить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За компьютером как волк не запускай слухи! Порошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов" - Цензор.НЕТ 2523
 показать весь комментарий
 
 
С кацапами типа тебя это часто случается? У вас в Рашке медведи по улицам ходят? Порошенко підписав і направив у Раду законопроект "Про валюту": "Він змінює логіку процесів" - Цензор.НЕТ 924
 показать весь комментарий
 
Закон (проект) читал? Там есть ст. 7 п.3
3. Торгівля валютними цінностями в готівковій формі здійснюється тільки через уповноважені установи відповідно до валютного законодавства.

Что за этим следует знаешь?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
... знание - сила. А незнание - счастье! Порошенко підписав і направив у Раду законопроект "Про валюту": "Він змінює логіку процесів" - Цензор.НЕТ 5784
 показать весь комментарий
 
 
реальные иностранные банки запустите в Украину
 показать весь комментарий
 
 
Может тебе еще и ипотеку под 2%, как в Чехии? Где же тогда луччие банкиры вселенной будут харчеваться?
 показать весь комментарий
 
 
Угу. И вменяемую расстаможку, а не амнистию для проворовавшихся...
 показать весь комментарий
 
 
ага, а грабить потом как?ведь все быстренько туда переберутся.
 показать весь комментарий
 
 
КорочеЛолите и поддельникам нужно срочно выводить деньги за кордон. Все , что не делает это убожество на пользу стране почему то не идет........
 показать весь комментарий
 
 
Петька озадачился своей валютой в офшорах.Собирает чемоданы и собирается свалить с Украины ?
 показать весь комментарий
 
 
Дон Сержио ещё и дерьмом в Небесную Сотню кинуть может. Сепар, сэр!
 показать весь комментарий
 
 
Та він ще рік тому втік в Іспанію, там у нього вілла оформлена на його іспанську фірму, і захопив з собою два літаки грошей та культурних цінностей
 показать весь комментарий
 
а як ся має валюта гонтарева найкращий банкір світу за версією Пеці ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
курс валюти радує гривня зміцнюєтья
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Корпорація "Богдан", один з провідних українських автовиробників, уклала контракт на поставку кузовів для електричних автобусів французькій компанії Bluebus, повідомила прес-служба корпорації в понеділок.
В рамках першого контракту, вартість якого не розголошується, корпорація до кінця травня поточного року поставить п'ять 12-метрових кузовів, і в подальшому "Богдан" розраховує на продовження контракту і поглиблення співпраці.
"Цей контракт є проривом "Богдану" на ринок Західної Європи. Ми вже співпрацювали з країнами Східної Європи, зокрема, Польщею і Чехією. Але відтепер поле нашої діяльності пошириться і на країни Західної Європи", - зазначили в корпорації.Мухи-зрадофіли, фас!
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні НБУ викупив на міжбанку 59,3млн.баксів. У середу викупив 100млн. баксів.
Різкі коливання курсу шкідливі.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
18 января ВР приняла ЗАКОН О РЕИНТЕГРАЦИИ ДОНБАССА. Теперь, Россия считается страной-агрессором, а некоторые территории Донецкой и Луганской области, признаются оккупированными...

Такой вероломной ЗРАДЫ от щикалядной хунты не ожидали, ни Хуйлопутин, ни Мэдвэдчук, ни зраднюки с диванными борцунами Порошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов" - Цензор.НЕТ 4340
 показать весь комментарий
 
 
не, мы плевать хотели на этот закон. он ничего не решает. все и так давно уже знали, что рашка агрессор. он запоздалый и выглядит лишь как констатация факта и не более. мы ожидали, освобождения украинской земли от вражеского солдата. ну или хотя бы военного положения и переход экономики на военные рельсы. после чего конфискация украденных активов принесла бы в казну колоссальные деньги которые бы пошли на модернизацию ВСУ по стандартам НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
І що до 8 скоро зміцниться, з тобою шокофюрер ділиться таємницями?
 показать весь комментарий
 
 
Для тех, кто в этом разбирается, всё достаточно просто. Вот только они больше не комментируют тут.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы она у меня была б, я наверное начал бы волноваться(
 показать весь комментарий
 
 
А разве, раньше было не так?
И раньше было можно всё, кроме того, что было нельзя.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В очікуванні тотального зубожіння українці масово змітають з полиць харчі, алкоголь та подарунки.
Наступне зубожіння очікується через рік.
 показать весь комментарий
 
 
Влада прикручує заробітчанам гайки. Хочете мати дешевих заробітчан? Подавайте про них інформацію податковій України. Наразі Литва та Угорщина так роблять...
 показать весь комментарий
 
а ведь можно было и статью для разнообразия прочитать - но не твой метод ,да?)))))
 показать весь комментарий
 
 
value - валюта- английское слово,
ленин был немецким или таки американским шпионом?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
- Що це за нестерпне виття в твітері, Берріморе?
- То гривня падає
- А що це за гробова тишина?
- То гривня повернула позиції
- Чому ж вони не раді стабілізації нацвалюти?
- Бо бляді, сер!
 показать весь комментарий
 
 
Льоня, якщо гривня стабілізується, то чому ціни не знижуються? Просвіти, ти ж ніби умний.
 показать весь комментарий
 
 
а лолита не написала , что там с ее подружкой - лучшей пьяной жабой галактики - сатановской, которая очень помогла стабильности курса.
 показать весь комментарий
 
 
Тот неловкий случай, когда Рада голосует за признание паРаши агрессором, а ты - "відсутня".
Как когда-то с оккупацией Грузии...
Поехала за новыми методичками?
Или за новыми "лабутенами"?
 показать весь комментарий
 
 
По состоянию на на 1 февраля 2018 года, на Едином Казначейском Счете находится 20,11 миллиарда гривен, что почти в 4 раза больше, чем было на счету 1 января 2018 года.

Как видим "зубожиння" становится всё сильнее и сильнее Порошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов" - Цензор.НЕТ 4353 Проклятущая щикалядная хунта - АСТАНАВИТЕСЬ.
 показать весь комментарий
 
 
Кредитов набрались как блох, или экономика в 5 раз возросла с 2014 года, заводы, фабрики новые построили, налоги и тарифы снизили??
Просвяти нас ура-реформатор, откуда деньги???

 показать весь комментарий
 
 
И где ты в этой новости услышал о "победе"? Подвиги "дедвывАевали" покоя не дают?
 показать весь комментарий
 
 
Юлия Владимировна Тимошенко - самый перспективный супермолодой политик . Бахиня. Кремль ее одобряемс.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це хріновий фотошоп від зайвохромосомного.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Коллектив ольгинской троллефабрики обратился с открытым письмом в Госдеп США:
"Ув. Госдеп! Почему у вас двойные стандарты?! Почему майдаунам захватывать и разносить можно, а мыще - нельзя?!! Пачиму адним пиченьки, а другим - выволочка в твиттере? ДОКОЛЕ?"

В ответ Тиллерсон отправил работникам фабрики фотографию. Своего среднего пальца.
 показать весь комментарий
 
 
Любое ограничение хождения валюты приводит к спекуляции и росту курса
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Юлия Владимировна Тимошенко не имеет никакого отношения к коррупционным схемам Павла Лазаренко.Вана святая. Бахиня.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ВОПРОС: Почему Ирина Луценко стала победительницей десятой Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия", а так же стала победительницей в номинации "Рейтинг"?

ОТВЕТ: Просто ей очень сильно повезло, что среди претендентов не было Юли Тимошенко. Ведь на её (Ирины Луценко) месте, должна была быть Вана.
 показать весь комментарий
 
Агов, тєрпіли! Я тут вам ще одне "покращення" приніс. З вересня ми майже у Тайожному союзі! Вводиться обов'язкова реєстрація усіх SIM-карт мобільного зв'язку (нині 90% анонімні). Овоч не зміг в 2014, Лоліта виконав в 2018. Виховує електорат, свого живота не жаліючи, під окупанта..Порошенко підписав і направив у Раду законопроект "Про валюту": "Він змінює логіку процесів" - Цензор.НЕТ 1045
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Юлия Владимировна Тимошенко не имеет никакого отношения к кабальному для Украины газовому контракту, подписанному с "Газпромом" в 2009 году. Невиноватая Яяяяяяяяяяяяяяяяяяя....
 показать весь комментарий
 
нове яскраве ЯВИЩЕ заслуговуе уваги
Порошенко підписав і направив у Раду законопроект "Про валюту": "Він змінює логіку процесів" - Цензор.НЕТ 6012
Перший Національний Український Конгрес



3 марта в 3:38 ·
Перший Національний Український Конгрес ставить собі за мету створення альтернативи дисфункційній та кишеньковій Верховній Раді України, котра більш не є представником народних інтересів і лише створює імітацію демократії та народовладдя, виконуючи вказівки олігархів.
До участі в Конгресі запрошуються всі активісти українського патріотичного руху, ветерани Війни за Незалежність, представники громадських об'єднань та політичних партій, волонтери та делегати територіальних громад.
Питання розкладу роботи Конгресу:
1. Слухання постраждалих та свідків беззаконня та тяжких злочинів з боку правоохоронних органів з метою визначення, чи є достатньо ознак для оголошення окремих державних органів України такими, що не відповідають вимогам українського та міжнародного законодавства, або навіть злочинними організаціями чи угрупуваннями.
2. Розгляд участі відповідних державних органів у фактичному саботуванні розслідування та покарання вбивць Майдану.
 показать весь комментарий
 
 
І коли це в Україні була війна за незалежність? Ви зі США щось поплутали.
 показать весь комментарий
 
ви уважно подивились пропозицию на видео Рустама?
 показать весь комментарий
 
то навишо ви тут? развожаетесь чи шукаете ришення Украинского кризиса?
 показать весь комментарий
 
Війни немає, а її ветерани є. Немає часу пояснювати чому так, просто запам'ятай і поширюй далі.
 показать весь комментарий
 
це сарказм. Війни за незалежність не було, а її «ветерани» оголошують збори
 показать весь комментарий
 
Пропозиція поширювати це власне не вам а пуцманоїдам
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Юлия Владимировна Тимошенко не имеет никакого отношения к "пятой колонне", подрывающей Украину изнутри.Вана в тени..Ждун с бубликом........
 показать весь комментарий
 
Лохторат бабЮли похож на плохо воспитанных собак.
Он с трудом реагирует на команды: «место», «сидеть» и «гулять»…. Но зато очень любит команду «голос» Порошенко підписав і направив у Раду законопроект "Про валюту": "Він змінює логіку процесів" - Цензор.НЕТ 1576
 показать весь комментарий
 
давно так не ржав, ви тільки вчитайтесь - "Он меняет логику процессов", так сказала, цинічна і брехлива барига парашенка. Для нас це може значити лише одне - нові схеми, нові Ротердами+, нові тарифи і таке інше.
 показать весь комментарий
 
 
Чем ближе к выборам - тем все больше Юлия Владимировна Тимошенко не воровка и никто так и не смог этого доказать!
 показать весь комментарий
 
ловко....тыцнул закончик под себя....что бы валюту легче и быстрее в офшоры сливать
 показать весь комментарий
 
 
У ВР з"явилася нова картина.

"ЮЛЯ Д"Арк снімает с себя непрікосновенность".
"картіна маслом"..Панорамная ..20 метров на 5-ть..

Впєчатлітєльним нє смотрєть!! )))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов"
 
 
 
 
 
 вверх