 Порошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Твиттере.
"Подписал и предложил Верховной Раде законопроект "О валюте", который разработан по моей просьбе руководством НБУ, большим количеством экспертов. В нем разрешено все, что прямо не запрещено. Это меняет логику процессов", - сказано в нем.
Как сообщет 112.ua, во время встречи с представителями бизнеса он подчеркнул, что либерализация "пройдет не в один день".
"Необходима ее синхронизация с обеспечением финансовой стабильности. Но подчеркиваю, что нововведения бизнес и граждане почувствуют сразу после принятия закона. Будет отменен валютный контроль для операций ниже порогового уровня – менее 150 тыс. грн, отменен валютный надзор для более чем 40% операций от общего количества транзакций. Больше не нужна регистрация кредитов от нерезидентов. Убирается такое мучительное наказание, как приостановление внешней экономической деятельности. Инвестирование заграницу в рамках лимитов не будет запрашивать индивидуальных лицензий", – подчеркнул глава государства.
Напомним, Национальный совет реформ рассмотрел и одобрил разработанный Национальным банком Украины проект закона "О валюте" 2 марта. Новый законодательный акт предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидирует такую меру воздействия, как остановка внешнеэкономической деятельности.
скоро каденция соевых заканчивается-поэтому в спешном порядке принимаются законы,способствующие выводу капиталов за границу. главная суть новых законов-что бы они не входили в прямые противоречия с европейским законодательством,дабы избежать в будущем всякого рода расследований и преследования капиталов.
крысы готовятся к бегству,что не может не радовать.
огорчает лишь обьем кеша,который крысы уволокут с собой.
Хех, нарешті офшор собі відкрию. )))
3. Торгівля валютними цінностями в готівковій формі здійснюється тільки через уповноважені установи відповідно до валютного законодавства.
Что за этим следует знаешь?
В рамках першого контракту, вартість якого не розголошується, корпорація до кінця травня поточного року поставить п'ять 12-метрових кузовів, і в подальшому "Богдан" розраховує на продовження контракту і поглиблення співпраці.
"Цей контракт є проривом "Богдану" на ринок Західної Європи. Ми вже співпрацювали з країнами Східної Європи, зокрема, Польщею і Чехією. Але відтепер поле нашої діяльності пошириться і на країни Західної Європи", - зазначили в корпорації.Мухи-зрадофіли, фас!
Різкі коливання курсу шкідливі.
Такой вероломной ЗРАДЫ от щикалядной хунты не ожидали, ни Хуйлопутин, ни Мэдвэдчук, ни зраднюки с диванными борцунами
И раньше было можно всё, кроме того, что было нельзя.
Наступне зубожіння очікується через рік.
ленин был немецким или таки американским шпионом?
- То гривня падає
- А що це за гробова тишина?
- То гривня повернула позиції
- Чому ж вони не раді стабілізації нацвалюти?
- Бо бляді, сер!
Как когда-то с оккупацией Грузии...
Поехала за новыми методичками?
Или за новыми "лабутенами"?
Как видим "зубожиння" становится всё сильнее и сильнее Проклятущая щикалядная хунта - АСТАНАВИТЕСЬ.
Просвяти нас ура-реформатор, откуда деньги???
"Ув. Госдеп! Почему у вас двойные стандарты?! Почему майдаунам захватывать и разносить можно, а мыще - нельзя?!! Пачиму адним пиченьки, а другим - выволочка в твиттере? ДОКОЛЕ?"
В ответ Тиллерсон отправил работникам фабрики фотографию. Своего среднего пальца.
ОТВЕТ: Просто ей очень сильно повезло, что среди претендентов не было Юли Тимошенко. Ведь на её (Ирины Луценко) месте, должна была быть Вана.
Перший Національний Український Конгрес
3 марта в 3:38 ·
Перший Національний Український Конгрес ставить собі за мету створення альтернативи дисфункційній та кишеньковій Верховній Раді України, котра більш не є представником народних інтересів і лише створює імітацію демократії та народовладдя, виконуючи вказівки олігархів.
До участі в Конгресі запрошуються всі активісти українського патріотичного руху, ветерани Війни за Незалежність, представники громадських об'єднань та політичних партій, волонтери та делегати територіальних громад.
Питання розкладу роботи Конгресу:
1. Слухання постраждалих та свідків беззаконня та тяжких злочинів з боку правоохоронних органів з метою визначення, чи є достатньо ознак для оголошення окремих державних органів України такими, що не відповідають вимогам українського та міжнародного законодавства, або навіть злочинними організаціями чи угрупуваннями.
2. Розгляд участі відповідних державних органів у фактичному саботуванні розслідування та покарання вбивць Майдану.
Он с трудом реагирует на команды: «место», «сидеть» и «гулять»…. Но зато очень любит команду «голос»
"ЮЛЯ Д"Арк снімает с себя непрікосновенность".
"картіна маслом"..Панорамная ..20 метров на 5-ть..
Впєчатлітєльним нє смотрєть!! )))