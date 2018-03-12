 Порошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Твиттере.

"Подписал и предложил Верховной Раде законопроект "О валюте", который разработан по моей просьбе руководством НБУ, большим количеством экспертов. В нем разрешено все, что прямо не запрещено. Это меняет логику процессов", - сказано в нем.

Как сообщет 112.ua, во время встречи с представителями бизнеса он подчеркнул, что либерализация "пройдет не в один день".

"Необходима ее синхронизация с обеспечением финансовой стабильности. Но подчеркиваю, что нововведения бизнес и граждане почувствуют сразу после принятия закона. Будет отменен валютный контроль для операций ниже порогового уровня – менее 150 тыс. грн, отменен валютный надзор для более чем 40% операций от общего количества транзакций. Больше не нужна регистрация кредитов от нерезидентов. Убирается такое мучительное наказание, как приостановление внешней экономической деятельности. Инвестирование заграницу в рамках лимитов не будет запрашивать индивидуальных лицензий", – подчеркнул глава государства.

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Напомним, Национальный совет реформ рассмотрел и одобрил разработанный Национальным банком Украины проект закона "О валюте" 2 марта. Новый законодательный акт предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидирует такую меру воздействия, как остановка внешнеэкономической деятельности.