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 Политика Украины
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 Вручение подозрений судьям Конституционного суда РФ сократило путь к Гааге, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что вручение подозрений судьям Конституционного суда РФ является важным этапом на пути к международному трибуналу по привлечению к ответственности РФ за агрессию по отношению к Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"РФ применила фиктивные политические решения для легализации оккупации Крыма и ведении агрессивной войны на территории Донбасса… Даже законы и порядок рассмотрения решений РФ были грубо нарушены в первую очередь судьями Конституционного суда", - сказал Ю.Луценко в понедельник журналистам в Киеве.

"КС (РФ. – Ред.) действительно выступал инструментом легализации незаконной оккупации нашей территории и поэтому надо определяться с квалификацией действий Конституционного суда РФ", - добавил генпрокурор.

Он обратил внимание на то, что следствие должно установить не только военную составляющую преступления РФ в адрес Украины, но и политическую. "Сейчас именно это и произошло. В единственно возможном порядке – мы направили всем судьям Конституционного суда посредством международной почты уведомление о подозрении, памятку, - таким образом, судьи Конституционного суда РФ получили уведомление о подозрении в установленном порядке", - сказал Ю.Луценко.

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"Что будет дальше? Думаю, что на этот вопрос должна ответить объединенная правительственная команда, которая работает вместе с нами в международном суде. Думаю, что вероятность международного уголовного суда в делах оккупации и ведения агрессивной войны против Украины в отношении высокопоставленных чиновников РФ, вне зависимости от того, это военные, которые выполняли приказ, или политики, которые покрывали их незаконные действия, - является достаточно высокой", - добавил генпрокурор.

"В данном случае, думаю, у нас есть не только прецеденты создания специальных международных уголовных судов… Путь к Гааге для российских высокопоставленных чиновников в очередной раз сократился благодаря вручению подозрений в установленном порядке тем судьям Конституционного суда РФ, которые грубо нарушили и российское, и международное законодательство", - выразил убеждение Ю.Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3055090
 
 
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паша не ратифицировала римский статут - ей ничего не грозит, луцик зря на толпу пиарится
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Так гитлер тоже не ратифицировал....И где он? Вручение подозрений судьям Конституционного суда РФ сократило путь к Гааге, - Луценко - Цензор.НЕТ 5723Это если я УК не читал,то меня и судить низзззя? Вручение подозрений судьям Конституционного суда РФ сократило путь к Гааге, - Луценко - Цензор.НЕТ 9788
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на днях инфа была что наш
за кордоном на шопинге
кацапского пропагандона
встретил если эти действия как то
помешает им путешествовать
то пусть делают
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Клоун, а почему Путьке до сих пор подозрение не выслал по почте.
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Вова ихний покровитель,он всегда придёт на помощь.
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То. что делает этот алкаш к праву не имеет отношения. Это голимый пиар и не более того. Какая может быть Гаага если Украина заключила договор на поставку электроэнергии в 2014 в Крымкий округ РФ ????????
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нет такого договора, исправь методичку.
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Есть такой Договор. У Шустера в 2015 его демонстрировали.
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Поэтому Шустера тоже нет, потому что всякую брехню показывал.
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Та вам какую бумажку не покажи, если она протв барИги, то вы хаваете.

Как с той лолитой бегаете, как "дурень зі ступою" или список порохоботов, где для вас зашифровали "деревянко п..дар"
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"Если копии соответствуют оригиналу, то электроэнергию украинское государственное предприятие таки поставляет через российскую компанию в "Крымский федеральный округ Российской Федерации", - пишет Гацько в своем блоге на Украинской правде.

Вот всё вроде бы прекрасно, ЕСЛИ бы не "ЕСЛИ".
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Да нет Как раз слово если и нет. Это один ресурс, у Шустера копии показывали, Тем не менее факт остается фактом Украина поставляла электроэергию в Крым. Есть такое понятие в праве, как признание действием. Это как раз тот случай.
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юГик конечно падаль,но тебе бан за пистёшь галимую.
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А для югика и параша в Качановке сгодится.😊
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Если начинать с начала - то нужно начинать с судей Конституционного Суда Украины, которые своим решением дали полномочия януковичу, которых у него не было по Конституции - ГААГа начинается с этого.
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Так на их лохторат и рассчитано ....кто в здравом уме поверит в суд над Пу и Ко в Гааге и в то, что Крым вернут ? Ну это же бред...реально на мир надо смотреть...кто будет судить или принуждать к чему то страну, способную в одиночку раздолбать этот шарик к херам собачьим, со сраной Кореей носятся, не зная бить или в зад целовать, а тут ядерная бензоколонка.
А Луцику надо различать похмельные фантазии и реальность...министр ёп-та.
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немцы в 1939 году рассуждали приблизительно так про Гитлера.
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а если бы Гитлер имел ЯО...то мы бы здесь не писали...отож.
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тогда его свои на ремни порезали, как это будет с хуйлом.
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Игорь, не уподобляйся Юре...Гитлер суицидник и как раз потому, что не имел шансов в обычной войне, а с ядрёной бомбой был бы совсем другой расклад...я обеими руками за суд в Гааге, но не судьба.
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Значит будет судьба с условными "табакеркой и шарфиком".
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100%. Был бы себе такой небольшой "Фатерланд " (как в одноименном романе)...
Вручення підозр суддям Конституційного суду РФ скоротило шлях до Гааги, - Луценко - Цензор.НЕТ 6144
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"Вручение подозрений судьям Конституционного суда РФ сократило путь к Гааге, - Луценко" - сотрясение воздуха, это всё, на что способен шоумен и барыга Югик, достойная креатура шоколадного Пахана, оба пустозвоны, и так их воспринимает всё мировое сообщество, единственно, что они хорошо умеют, так это пилить бюджет самой бедно страны Европы..
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чи є в цій країні хоч одна людина, що повірила клоуну луцику? Клоуну, що не здатен навіть розенблята взяти за жопу. Люди, кого ми обираємо? Як не клоун то злодій, чи пройдисвіт, а частіше і те, і інше.
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Интересно, а существуют ли международные законы по которым москалей можно было бы привлечь за использование такого им не принадлежащего нематериального актива Украины как язык общения и история? Все-таки москали и их смерды с их улусом орды москвой по факту собирания москвой дани с Руси в интересах орды никак русскими быть не могут, с той же логикой и гитлеровцы могли бы на достижения сталинизма претендовать на основании непримиримой вражды. Вообще, в принципе, международное законодательство в состоянии ли вопросы такого рода регулировать, ведь именно на том, что они якобы русские и основаны все претензии москвы к Украине?
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Вы сначала Россиюшку победите на войне, но учтите, что в случае проигрыша Россиюшка уничтожит всю планету.
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пистили мы твою расеюшку на Донбасе, ничего особенного, одни понты...
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в скольки котлах отсидели там, в семи или в восьми?
вояки голожопые
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котлы только в твоей башке, забитой методичками. Ваши вдовы до сих пор по мусорникам Донбаса роются.
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в котле вся параша твоя варится плотненько по состоянию на сегодняшний день, санкции в третьем тысячелетии мощное оружие применение которого вас раком ставит, так что стой и не отсвечивай, место свое помни.
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Дабудет на вашу шваль,типа матронёл всякихи ихтамнетовиз усть-пиздюйсков кто-то в Аду по сем-восемь котлов тратить. Вдномвсе сидят. И гиви с матронёлами, и чуркин, и хор ихтиандров, и "не попавшие под обстрел" ЧВК вагнера и даже матроскин херов, которые сегодня выехал к ним на ПМЖ.
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Смотрю, вы по клаве не попадаете. Это от того, что вам разорвало пукан?
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Тебе пора стричь бороду и смолить копыта... Вручення підозр суддям Конституційного суду РФ скоротило шлях до Гааги, - Луценко - Цензор.НЕТ 2855
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Долбоебы.
Надо же показать что чем то заняты))
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Пустопорожний трындеж алкаша напоминает обещание бравого Гелетея провести парад в Севастополе.
Видно, адекватных и непьющих среди барыг нету.
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ты сомневаешься что будет украинский парад в Севастополе?
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Если и будет - то точно не при галентерее
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в том. что лолоботы - безграмотные дебилы, не сомневаюсь ни грамма
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в том. что лолоботы - безграмотные дебилы, не сомневаюсь ни грамма

Прикольное такое предложение от шибко грамотной зрадофилички. Сразу видно образованного человека, у которого за плечами не менее двух " выкших" образования.
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А стецьки только до двух считать обучены?
Строгий у вас там кастинг!
Скрытый втихаря от бригадира диплом сельхозтехникума, мабуть, карается изгнанием из дружных рядов лёликов? Вручення підозр суддям Конституційного суду РФ скоротило шлях до Гааги, - Луценко - Цензор.НЕТ 6128
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одно дело на кухне за чашкой водки трепаться, а другое... отвечать за свои базары...
меньше слов, гениальный, больше дел (с посадками и отсидками) прокуёй!!!
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чего ж тогда набу суетится,янучарские лярды взад вертает?
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Они Трухасика посадить не могут....Гаага...ага, два раза....кто нами правит..позорище
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А когда вручат подозрения судьям Конституционного суда Украины за то что легализировали незаконные полномочия Яныка , что в конце концов и привело к сдаче донецкой шоблой донбасса и крыма россии?
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как бы там ни было, а Крым и часть Донбасса украинские, временно под оккупацией манкуртов орды и мира с ними пока эта оккупация есть не будет.
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Само понятие русская ( москалей) земля в лапотной оно ложное, где она русская земля и её истоки в этой ужасной татаро - угро - финской орде? А не где русская земля в современой Украине - Руси нследницей Киевской Руси......
Если рассуждать, где исторически чья земля как думает матёрый фашист путлин, то Курильские острова должны, стать японскими, Дальний Восток и Сибирь - китайскими, Карелия - финской, Калининград - немецким, Смоленск - белорусским, Кубань - украинской и т.д. А вся проклятая российская лапотная педерация паРАША так это только бывшие лапотные улусы Золотой Орды! Фашист )(уйло совершил очень большую ошибку вот так публично по фашистки наплевать на международное право и временно оккупировать Украинский Крым и Донбасс. Теперь прольется очень много крови, так как украинский народ никогда не смирится даже с метром временно оккупированной своей родной земли и рано или поздно по любому уничтожит российских фашистов захватчиков. Теперь видно из за этого кровавого фюрера паРаши )(уйла фашиста путлина весь мир стоит на пороге третей грандиозной кровавой мировой войны..с переделом уже существующих официально международно признанных границ.
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Где чья земля (из "Слово о житии святого Стефана, бывшего епископом в Перми", глава "Плач пермских людей"):

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Хорошо Югику: бухнул с утра и на весь день - гениальный плокулол.
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Якобы ставший частью проклятой фашистской педерации паРаши временно оккупированный российскими фашистами захватчиками Украинский Крым, уже никогда не сможет выйти из состава РФ. Вот так заявил председатель конституционного комитета не легитимной Госдумы ( сборище кацапов фашистов ) Владимир Плигин. Согласно Конституции, суверенитет России распространяется на всю ее территорию, права выхода субъекта из ее состава не предусмотрено даже при проведении референдума, пояснил фашист -парламентарий. Конституция лапотной о возможности выхода из состава России субъектов Федерации не предусматривается.
.Так и в Украинской Конституции есть точно такая СТАТЬЯ - 2. Которая подсказывает что также как и во вражеской лапотной фашистской педерации Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна !
Но вражеский кремль заявил что они фашисты обладающие ядерным оружием, а значит не признают суверенные территории других стран и их Конституцию. Но многомиллионный Украинский народ защищая территориальную целостность и суверенитет своей Родины может восстановить свой былой ядерный статус. И обязательно уничтожит этих российских фашистов -оккупантов и освободит свой родной Украинский Крым и Донбасс от временной российской фашистской оккупации, и это не в кого не вызывает ни малейшего сомнения.
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Уж знайдіть 23 хвилини на те, щоб додивитися це відео з першої і до останньої хвилини і тоді вам відкриється повна картина того, що відбувається в Україні:
сьогодні "влада" складається з вбивць журналістів, колишніх бандитів і рейдерів на руках у яких людська кров
Революція Гідності? Та де вона ця ваша гідність? Закрийте штори, зробіть звук тихіше і не подавайте ознак життя, щоб режим не звернув на вас увагу і не почав вважати вас своєю проблемою. Слава Україні!
https://www.facebook.com/unp.ukr/videos/174857609824768/

У кого залишилася гідність? Хоча б кілька крапель... Виходимо 18-го на #Майдан о 12:00 у Києві та під Міські Ради в кожному місті України: від столиць областей до міст, які можна наскрізь за 10 хвилин на велосипеді перетнути! Не хочете у своєму місті стояти в гордій самоті? Зробіть репост цього відео для всіх своїх фейсбучних друзів + скопіюйте посилання на відео і відправте 10-ти тим своїм знайомим, яких хочете побачити 18-го поруч iз собою і як завгодно, будь-якими словами переконайте їх приєднатися до вас.
І тільки тоді, коли вся ця банда буде сидіти в тюрмі, то ось тільки тоді і буде "Слава Україні", а до цього дня Україні - ганьба!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВручение подозрений судьям Конституционного суда РФ сократило путь к Гааге, - Луценко
 
 
 
 
 
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