 Вручение подозрений судьям Конституционного суда РФ сократило путь к Гааге, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"РФ применила фиктивные политические решения для легализации оккупации Крыма и ведении агрессивной войны на территории Донбасса… Даже законы и порядок рассмотрения решений РФ были грубо нарушены в первую очередь судьями Конституционного суда", - сказал Ю.Луценко в понедельник журналистам в Киеве.
"КС (РФ. – Ред.) действительно выступал инструментом легализации незаконной оккупации нашей территории и поэтому надо определяться с квалификацией действий Конституционного суда РФ", - добавил генпрокурор.
Он обратил внимание на то, что следствие должно установить не только военную составляющую преступления РФ в адрес Украины, но и политическую. "Сейчас именно это и произошло. В единственно возможном порядке – мы направили всем судьям Конституционного суда посредством международной почты уведомление о подозрении, памятку, - таким образом, судьи Конституционного суда РФ получили уведомление о подозрении в установленном порядке", - сказал Ю.Луценко.
"Что будет дальше? Думаю, что на этот вопрос должна ответить объединенная правительственная команда, которая работает вместе с нами в международном суде. Думаю, что вероятность международного уголовного суда в делах оккупации и ведения агрессивной войны против Украины в отношении высокопоставленных чиновников РФ, вне зависимости от того, это военные, которые выполняли приказ, или политики, которые покрывали их незаконные действия, - является достаточно высокой", - добавил генпрокурор.
"В данном случае, думаю, у нас есть не только прецеденты создания специальных международных уголовных судов… Путь к Гааге для российских высокопоставленных чиновников в очередной раз сократился благодаря вручению подозрений в установленном порядке тем судьям Конституционного суда РФ, которые грубо нарушили и российское, и международное законодательство", - выразил убеждение Ю.Луценко.
за кордоном на шопинге
кацапского пропагандона
встретил если эти действия как то
помешает им путешествовать
то пусть делают
Как с той лолитой бегаете, как "дурень зі ступою" или список порохоботов, где для вас зашифровали "деревянко п..дар"
http://finance.bigmir.net/news/economics/53095-Obnarodovana-kopija-skandal-nogo-dogovora-po-elektroenergii-s-Rossiej
Вот всё вроде бы прекрасно, ЕСЛИ бы не "ЕСЛИ".
А Луцику надо различать похмельные фантазии и реальность...министр ёп-та.
вояки голожопые
Надо же показать что чем то заняты))
Видно, адекватных и непьющих среди барыг нету.
Прикольное такое предложение от шибко грамотной зрадофилички. Сразу видно образованного человека, у которого за плечами не менее двух " выкших" образования.
Строгий у вас там кастинг!
Скрытый втихаря от бригадира диплом сельхозтехникума, мабуть, карается изгнанием из дружных рядов лёликов?
меньше слов, гениальный, больше дел (с посадками и отсидками) прокуёй!!!
Если рассуждать, где исторически чья земля как думает матёрый фашист путлин, то Курильские острова должны, стать японскими, Дальний Восток и Сибирь - китайскими, Карелия - финской, Калининград - немецким, Смоленск - белорусским, Кубань - украинской и т.д. А вся проклятая российская лапотная педерация паРАША так это только бывшие лапотные улусы Золотой Орды! Фашист )(уйло совершил очень большую ошибку вот так публично по фашистки наплевать на международное право и временно оккупировать Украинский Крым и Донбасс. Теперь прольется очень много крови, так как украинский народ никогда не смирится даже с метром временно оккупированной своей родной земли и рано или поздно по любому уничтожит российских фашистов захватчиков. Теперь видно из за этого кровавого фюрера паРаши )(уйла фашиста путлина весь мир стоит на пороге третей грандиозной кровавой мировой войны..с переделом уже существующих официально международно признанных границ.
.Так и в Украинской Конституции есть точно такая СТАТЬЯ - 2. Которая подсказывает что также как и во вражеской лапотной фашистской педерации Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна !
Но вражеский кремль заявил что они фашисты обладающие ядерным оружием, а значит не признают суверенные территории других стран и их Конституцию. Но многомиллионный Украинский народ защищая территориальную целостность и суверенитет своей Родины может восстановить свой былой ядерный статус. И обязательно уничтожит этих российских фашистов -оккупантов и освободит свой родной Украинский Крым и Донбасс от временной российской фашистской оккупации, и это не в кого не вызывает ни малейшего сомнения.
сьогодні "влада" складається з вбивць журналістів, колишніх бандитів і рейдерів на руках у яких людська кров
Революція Гідності? Та де вона ця ваша гідність? Закрийте штори, зробіть звук тихіше і не подавайте ознак життя, щоб режим не звернув на вас увагу і не почав вважати вас своєю проблемою. Слава Україні!
https://www.facebook.com/unp.ukr/videos/174857609824768/
У кого залишилася гідність? Хоча б кілька крапель... Виходимо 18-го на #Майдан о 12:00 у Києві та під Міські Ради в кожному місті України: від столиць областей до міст, які можна наскрізь за 10 хвилин на велосипеді перетнути! Не хочете у своєму місті стояти в гордій самоті? Зробіть репост цього відео для всіх своїх фейсбучних друзів + скопіюйте посилання на відео і відправте 10-ти тим своїм знайомим, яких хочете побачити 18-го поруч iз собою і як завгодно, будь-якими словами переконайте їх приєднатися до вас.
І тільки тоді, коли вся ця банда буде сидіти в тюрмі, то ось тільки тоді і буде "Слава Україні", а до цього дня Україні - ганьба!