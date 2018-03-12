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Все про:Германия (2954) коалиция (3662) Меркель (1470)

 Партия Меркель подписала коалиционное соглашение с социал-демократами

В ФРГ канцлер страны Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали коалиционное соглашение о формировании нового правительства

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что переговоры между представителями разных партий длились более пяти месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Социал-демократы Германии согласились на коалицию с партией Меркель

Источник: https://censor.net.ua/n3055088
 
 
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А комуняки по приказу сралина не подписали и пришёл гитлер.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПартия Меркель подписала коалиционное соглашение с социал-демократами
 
 
 
 
 
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