 Партия Меркель подписала коалиционное соглашение с социал-демократами

В ФРГ канцлер страны Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали коалиционное соглашение о формировании нового правительства
Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
Издание отмечает, что переговоры между представителями разных партий длились более пяти месяцев.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Социал-демократы Германии согласились на коалицию с партией МеркельИсточник: https://censor.net.ua/n3055088