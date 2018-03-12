 Партия Меркель подписала коалиционное соглашение с социал-демократами

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что переговоры между представителями разных партий длились более пяти месяцев.

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