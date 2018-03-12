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 Политика Украины
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 Великобритания сохранит санкции против РФ до возвращения оккупированного Крыма под контроль Украины, - посольство. Инфографика

Великобритания намерена сохранять санкции против России до тех пор, пока оккупированный Крым не вернется под контроль Украины.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине, опубликованном в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"4 года назад Россия начала незаконную аннексию Крыма и с тех пор навязывает свою власть населению. Мы должны сохранять санкции, наложенные на Россию за аннексию Крыма, до момента, как он вернется под контроль Украины", - говорится в публикации.

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Великобритания сохранит санкции против РФ до возвращения оккупированного Крыма под контроль Украины, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055086
 
 
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санкции потешные
впрочем что с бриттов требовать если укр команда биатлонистов едет в Тюмень на соревнование ????
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едет или поехала?
ты смешон, кацапердал! Велика Британія збереже санкції проти РФ до повернення окупованого Криму під контроль України, - посольство - Цензор.НЕТ 4611
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Бойкота не будет

Чудным языком вы там у себя разговариваете
Почитай ,Лешенька
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Дякуемо англійцям!
росссиане всё ближе и ближе к смертушке своей юродивой недостраны расссии... и своей тоже, причем, массово-кацапцкай.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания сохранит санкции против РФ до возвращения оккупированного Крыма под контроль Украины, - посольство. Инфографика
 
 
 
 
 
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