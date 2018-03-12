 Великобритания сохранит санкции против РФ до возвращения оккупированного Крыма под контроль Украины, - посольство. Инфографика

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине, опубликованном в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"4 года назад Россия начала незаконную аннексию Крыма и с тех пор навязывает свою власть населению. Мы должны сохранять санкции, наложенные на Россию за аннексию Крыма, до момента, как он вернется под контроль Украины", - говорится в публикации.

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