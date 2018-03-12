 Великобритания сохранит санкции против РФ до возвращения оккупированного Крыма под контроль Украины, - посольство. Инфографика

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине, опубликованном в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.
"4 года назад Россия начала незаконную аннексию Крыма и с тех пор навязывает свою власть населению. Мы должны сохранять санкции, наложенные на Россию за аннексию Крыма, до момента, как он вернется под контроль Украины", - говорится в публикации.
4 роки тому Росія почала незаконну анексію #Крим’у і з тих пір нав’язувала свою владу місцевому населенню. Ми повинні зберегти санкції, введені проти Росії за анексію Криму, допоки півострів не повернеться під контроль України #КримЦеУкраїна pic.twitter.com/JI7mi8hRsF— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) 12 марта 2018 г.
впрочем что с бриттов требовать если укр команда биатлонистов едет в Тюмень на соревнование ????
ты смешон, кацапердал!
Чудным языком вы там у себя разговариваете
Почитай ,Лешенька
росссиане всё ближе и ближе к смертушке своей юродивой недостраны расссии... и своей тоже, причем, массово-кацапцкай.