 Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала вину, но отрицает употребление наркотиков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Наркотики я никогда не пробовала", - сказала Е.Зайцева в ходе допроса на судебном заседании в понедельник.

По ее словам, в день аварии она отдыхала с подругой в ресторане "Чили", но спиртного не пила.

Е.Зайцева также сообщила, что после того, как попала в ДТП в 2007 году, страдает головными болями. По ее словам, в последнее время, ей помогает только "Пенталгин", но она принимает его не чаще 1-2 раз в месяц. Е.Зайцева утверждает, что вечером 17 октября (накануне аварии) приняла таблетку перед сном.

Обвиняемая затруднилась назвать скорость, с которой двигалась на момент столкновения, но признала, что через площадь Конституции (перед перекрестком, где произошло ДТП) ехала приблизительно 80 км/час.

Она признала свою вину и все гражданские иски, заявленные потерпевшими.

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"Я признаю все иски. Я нахожусь в СИЗО и ничего не могу... Я просила своих родителей, чтобы они перечислили суммы всем потерпевшим… помощь приняли не все. Когда я отбуду свое наказание, я буду помогать всем потерпевшим. Готова понести любое наказание, которое решит суд", - сказала Е.Зайцева.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.



Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева.

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.