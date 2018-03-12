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 Политика Украины
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Все про:Зайцева (28) наркотики (1277) Харьков (3781) Дронов (8)

 Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала вину, но отрицает употребление наркотиков

Обвиняемая в ДТП с многочисленными жертвами, которое произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года, водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева отрицает, что в день аварии принимала наркотики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Наркотики я никогда не пробовала", - сказала Е.Зайцева в ходе допроса на судебном заседании в понедельник.

По ее словам, в день аварии она отдыхала с подругой в ресторане "Чили", но спиртного не пила.

Е.Зайцева также сообщила, что после того, как попала в ДТП в 2007 году, страдает головными болями. По ее словам, в последнее время, ей помогает только "Пенталгин", но она принимает его не чаще 1-2 раз в месяц. Е.Зайцева утверждает, что вечером 17 октября (накануне аварии) приняла таблетку перед сном.

Обвиняемая затруднилась назвать скорость, с которой двигалась на момент столкновения, но признала, что через площадь Конституции (перед перекрестком, где произошло ДТП) ехала приблизительно 80 км/час.

Она признала свою вину и все гражданские иски, заявленные потерпевшими.

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"Я признаю все иски. Я нахожусь в СИЗО и ничего не могу... Я просила своих родителей, чтобы они перечислили суммы всем потерпевшим… помощь приняли не все. Когда я отбуду свое наказание, я буду помогать всем потерпевшим. Готова понести любое наказание, которое решит суд", - сказала Е.Зайцева.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева. 

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.

Источник: https://censor.net.ua/n3055084
 
 
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бла-бла-бла
а кто-то ожидал,что она скажет - да в ресторане бухала,наркоту употребляю и т.д. закапывала себя???
адвокаты отрабатывают деньги
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А что адвокаты? Это их работа отмазывать и смягчать, независимо от того нравится это нам или нет. Как адвокаты они правильно линию защиты строят: от наказания не уйти, значит педалируют линию полного признания вины, раскаяния и пр., что потенциально может несколько смягчить приговор. К сожалению, даже самый суровый приговор не вернёт людей. А чужие ошибки, хоть это и прискорбно, никого не учат. Каждый день одно и то же на дорогах..
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а я что написала???
отрабатывают гонорар
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А какая разница признала-не признала. Все одно десять годков будешьделать сю-сю сокамерницам
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Ню-ню, мечтайте. А Дронова, по- Вашему, зачем прицепом взяли. Еще и денег ему,наверно,немеряно отвалили. Чтобы поделить ответственность на двоих и дать условно обоим.
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Наверное, ресторан добавляет метамфетамин в еду, для привлечения клиентов...
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Анализы полицаи подкинули Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала вину, но отрицает употребление наркотиков - Цензор.НЕТ 4559. Верим, конечно верим Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала вину, но отрицает употребление наркотиков - Цензор.НЕТ 9834
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Вспомнилась тема - 30.01.18 11:05 Суд продлил на два месяца арест женщине, напавшей с молотком на воина АТО в театре. ВИДЕО
Как видите, я наванговал тогда (ошибся только в способе) - прошло несколько дней, и однокамерницы вынесли и привели в исполнение приговор ватнице.
Чёрт. Почему в харьковском СИЗО не найдётся сиделиц, которые (какой бы там ни был подогрев от семьи кроликовых) тёмной ночью вздёрнули бы суку на решётке?


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Западная цивилизация говоришь?
Впрочем, это не про тебя.
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С западными по западному, со свиньями по свински.
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Опередили, пока на перекур выходил )))
Западу тоже иногда приходится поступать с нечистью жёстко и без юридических проволочек.
Особенно если в отдельно взятой стране ещё не искоренены траблы с верховенством права.
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Деньги папаши Зайцевой перевесят любые наркотики.
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Резонансное дело, деньги могут не помочь.
Судья на перспективу работает и не дурак, чтобы отчалить на пенсию по решению ВСЮ, после получения взятки от святого семейства и оправдательного приговора.
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Причём на пенсию - это ещё в лучшем случае.
Можно ведь и у буцигарню.
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Кого, судью?
Это даже на сарказм не тянет...

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Ну как сказать... Как вы и сказали - дело резонансное.
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Всякое бывает, уважаемый, всякое бывает... Смертельна ДТП в Харкові: Зайцева визнала провину, але заперечує вживання наркотиків - Цензор.НЕТ 3471
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Да там размер взятки от папаши Зайцевой заставит судью плюнуть на любую пенсию. Смертельна ДТП в Харкові: Зайцева визнала провину, але заперечує вживання наркотиків - Цензор.НЕТ 4357
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Дело не в пенсии, а в предстоящей возможности, много лет беспрепятственно получать деньги за свои вердикты.
Сомневаюсь что Зайцевы, (пытавшиеся заплатить жертвам по 100 тысяч Гривен) в состоянии компенсировать потерю такого золотоносного источника...

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Для судьи папашка террористки Зайцевой ничего не пожалеет.
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об оправдательном приговоре речи нет, но наказание точно не будет и близко соответствовать преступлению. в том числе и с помощью судьи.
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После кабака и употребления чая с вермутом пополам торопилась домой образцовая дочка! А тут работяга, на Южном вокзале подрабатывавший таксистом вдруг некстати появился!
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Когда нюхну мет, два дня не ем. Зайцевой верю. Три дня минимум глазницы расширены, хоть и вполне трезв.
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наркомани і у в'язницях не "голодні" . аби бабки були
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Не верьте. Сучку научили - что говорить.
А Дронов - невиновен!
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А Дронов - невиновен!

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Просто плакать хоца.
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Второй подозреваемый в смертельной аварии в Харькове на улице Сумской Геннадий Дронов отказался давать показания на заседании Киевского районного суда без допроса свидетелей.

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

Pyga BESTia
Ню-ню, мечтайте. А Дронова, по- Вашему, зачем прицепом взяли. Георгий Иванов db24279b
А тут работяга, на Южном вокзале подрабатывавший таксистом вдруг некстати появился!Смертельна ДТП в Харкові: Зайцева визнала провину, але заперечує вживання наркотиків - Цензор.НЕТ 3629 ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮРебята ,сядет ваш " бомж" Дронов.Сядет потому,что виновен.А степень вины определит суд.Дело действительно резонансное и не такие они крутые оба,что бы отмазаться от всех судов,которые будут.
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Дронов - невиновен. Смотрите видео.
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"Наркотики я никогда не пробовала, я их просто кушаю", - сказала Е.Зайцева в ходе допроса на судебном заседании в понедельник.
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Как говорится ВАНГУЮ=дадут условно по причине признания раскаинья и первый раз не ..... в счет!! понятно что общетсвеность будет не довольна но как говорится когда это наш суд волновала общественость!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСмертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала вину, но отрицает употребление наркотиков
 
 
 
 
 
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