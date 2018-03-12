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Все про:мода (54) смерть (4709) Живанши (1)

 Умер известный французский модельер Юбер де Живанши

В возрасте 91 года ушел из жизни известный французский модельер, основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщает французское издание Le Monde.

"Месье де Живанши скончался во сне 10 марта, его племянники и племянницы, а также их дети скорбят", - заявил изданию модельер Филипп Венет.

Умер известный французский модельер Юбер де Живанши 01

Маркиз Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 20 февраля 1927 года в протестантской семье старого французского дворянства. Его отец умер, когда ему было всего два года, и мальчик вырос, любуясь своей матерью, красивой и утонченной женщиной, унаследовавшей красоту и телосложение звезды Голливуда.

После освобождения Франции от немецкой оккупации в возрасте 17 лет он переехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств и работал ассистентом у различных модельеров. В 1952 году Живанши основал модный дом Givenchy, который выпускает одежду, парфюмерию и аксессуары. Сейчас он находится на парижской авеню Георга V.

Умер известный французский модельер Юбер де Живанши 02
Умер известный французский модельер Юбер де Живанши 03

Живанши прославился своими нарядами для фильмов с участием Одри Хепберн, в том числе для культовой картины "Завтрак у Тиффани". Актриса и модельер дружили сорок лет, и эти отношения изменили как моду, так и кино. Хепберн шутила, что так же зависима от Живанши, "как жители Америки от своего психоаналитика".

Умер известный французский модельер Юбер де Живанши 04

Одри Хепберн в платье Givenchy, фильм "Завтрак у Тиффани"

В созданных им нарядах также появлялись в обществе Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих и Элизабет Тейлор. Живанши был одним из первых, кто предложил модной публике линию "прет-а-порте". В 1995 году модельер объявил об уходе на покой. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3055079
 
 
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співчуваю але мені це імя нічого неговорить
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Ну як же - а його парфуми Organza , Angle ou Demon, Very Irresistible ?! Amaridge , Dahlia і ще багато чого було доступне в Україні шанувальницям моди.
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На жаль Ви, мабудь, своїй дружині чи дівчині не даруєте парфуми та косметику. Я вже не кажу про одяг....
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этот благородный человек умер,а другой,в этот же день сдох
доконал руцкий мир
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интересно, что там комментарии отключили, а тут нет
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Впервые слышу о нём, но RIP.
Наверное, хороший человек был.

А вот про Олега Табакова слышал тысячи раз, но -
"умер дед Максим, да и [фаллос] бы с ним".

Такова се ля ви...
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Шкода людину( я про Живанши), навіть не уявляв що є люди, які про нього не чули, хоча безумовно одяг від Живанши мало кто може собі дозволити.
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одяг від Живанши мало кто може собі дозволити...

але ж відомі парфуми Живанші- це класика жанру!
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Исписалось этор Живаньшы....
"Джентельмен онли" - незабываемый аромат лосьёна "Огуречный".....
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Вяликий русняцкий табак-мудак из табакеркитоже зажмурился. Мне радостно
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Парфюм - это визитная карточка. Без аромата женщина анонимна..Юбер де Живанши .Очень жаль что Вас больше нет .
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Вау,как "благородно" ,что модератор Цензора отключил коменты под сообщением о кончине Табакова!
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модеры тут есть? баньте этого "бизнесмена"!
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Многие женщины всего мира знают и ценят этого замечательного модельера и незабываемый запах духов !

R.I.P.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУмер известный французский модельер Юбер де Живанши
 
 
 
 
 
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