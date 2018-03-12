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 С погибшим "азовцем" Юрием Луговским (Барретом) простились в Червонограде. ВИДЕО

Военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Юрий Луговский погиб в зоне АТО 9 марта в 2 ночи от пули вражеского снайпера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

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Видео: Прощание с украинским воином Юрием Луговским в Червонограде. Источник: Нацкорпус.

Сегодня, 12 марта, в городе Червоноград Львовской области состоялось прощание с Юрием Анатольевичем Луговским (позывной Баррет), 1994 года рождения, командиром разведгруппы, снайпером взвода разведки отдельного отряда специального назначения "Азов" 18-го полка оперативного назначения Восточного оперативно-территориального управления Национальной Гвардии Украины, который погиб 9 марта в 2 часа ночи в зоне операции объединенных сил в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

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Юрий Луговский родился и вырос в городе Червоноград. Принимал активное участие в Революции Достоинства, с самого начала войны находился в рядах добровольческих батальонов (первоначально "Донбасс", затем "Азов"). Прошел бои за Иловайск, защищал Широкино и Мариуполь.

У него осталась мать - психолог в реабилитационном центре воинов АТО, волонтер.

С погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) простились в Червонограде 01

 Юрий Луговский

Источник: https://censor.net.ua/n3055078
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС погибшим "азовцем" Юрием Луговским (Барретом) простились в Червонограде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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