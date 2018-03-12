 С погибшим "азовцем" Юрием Луговским (Барретом) простились в Червонограде. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

...

Видео: Прощание с украинским воином Юрием Луговским в Червонограде. Источник: Нацкорпус

Сегодня, 12 марта, в городе Червоноград Львовской области состоялось прощание с Юрием Анатольевичем Луговским (позывной Баррет), 1994 года рождения, командиром разведгруппы, снайпером взвода разведки отдельного отряда специального назначения "Азов" 18-го полка оперативного назначения Восточного оперативно-территориального управления Национальной Гвардии Украины, который погиб 9 марта в 2 часа ночи в зоне операции объединенных сил в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Боевые побратимы попрощались с погибшим "азовцем" Юрием Луговским (Барретом). ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Юрий Луговский родился и вырос в городе Червоноград. Принимал активное участие в Революции Достоинства, с самого начала войны находился в рядах добровольческих батальонов (первоначально "Донбасс", затем "Азов"). Прошел бои за Иловайск, защищал Широкино и Мариуполь.

У него осталась мать - психолог в реабилитационном центре воинов АТО, волонтер.

Юрий Луговский