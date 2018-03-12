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 Политика Украины
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Все про:Крым (19626) Нафтогаз (2454) Черноморнефтегаз (60) Витренко Юрий (13)

 Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд, - Витренко

Сумма иска, поданного НАК "Нафтогаз Украины" и ее шестью дочерними компаниями в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге в связи с захватом РФ активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд.

Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: "Газпром" тянет с выполнением решения арбитража, но это абсолютно бесперспективно. Украина получит все до копейки, - Порошенко

"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как забрать (…) $5 млрд было без процентов (сумма иска. – Ред.), $8 млрд - с ожидаемыми процентами", - сказал он.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Ю.Витренко оценивал сумму поданного "Нафтогазом Украины" иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов. Рассмотрение иска "Нафтогаза" к РФ по захваченным в Крыму активам запланировано на май. Интересы "Нафтогаза" в трибунале представляет юридическая фирма Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США). Вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пытается скрыть незаконные действия на захваченных буровых вышках в Крыму, - глава "Черноморнефтегаза" Нежнова

Ранее, глава "Черноморнафтогаза" Светлана Нежнова сообщила, что РФ за время после аннексии Крыма незаконно добыла около 7,2 млрд куб. м природного газа и 223 тыс. тонн газоконденсата, из которых более половины – это газ с Одесского месторождения. При этом на Одесском месторождении помимо пробуренных Украиной 11 скважин, оккупанты незаконно в 2014-2015 годах пробурили еще семь скважин.

Источник: https://censor.net.ua/n3055077
 
 
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та у рашки уже и денег таких нет...
(хоть выставляй.... крым на барахолку... мож кому надо?)
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можно и на бигле или олх. по сниженной цене конечно. изгойку 404 и со скидками никто не купит, ибо западло за гавно деньги платить.
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За эти деньги можно забрать "Северный поток". Вот это будет финт
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Строительство Керченского моста - заморозить...
... деньги и Крым вернуть Украине + контрибуция за все года оккупации...
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нормально,обкладывайте раиську флажками...и надо поторопиться арестовать активы,пока прёмгаз не обьявили банкротом.
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надо. черноморская экономическая зона, не говоря уже про весь Азов.
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Твои благодетели могут на любую карту смотреть, Вот только от этого ни Крым , ни Донбасс , ближе не станут. А время бежит неумолимо, Нужно скоро долги отдавать, а денег нет и даже МВФ уже не дает.
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не хнычь,кацапа...пришлют тебе бушевских ножек Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5117
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Я не ножек буша жду, а новых тарифов. Твоя лолита уже проблеяла, что народ понимает, что повышение тарифов это необходимость.
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уже обложились, Вернее обложались. Теперь ждем повышения цен для родного украинского народа.
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у брацкого польскего народа учимся.. те швабам почти биллион нарахували..
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Как вышибать будут? Тут попалась на глаза ссылка, что бывший динамовец Деметрадзе арестован за выбивание долгов - может быть, обратиться за помощью и выпустить, пусть "искупает"?
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Всеголишь???, ай маладца отпрыск ПСПУ на руссишь работает!, молодца!!!
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Хорошая попытка, лишнехромосомик, но не прокатило... Готовь бабло.
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Ну значит в своё время разделим территорию кацапстана с китайцами.
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от же мечтатели. Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд, - Витренко - Цензор.НЕТ 6473 8 млрд, а там и договор по сдаче крыма за долги не за горами. Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд, - Витренко - Цензор.НЕТ 6473 По мечтайте, что с трубой будет после постройки второго северного. Но гнойсман уже знает что выжмет из населения еще 5 млрд кубов. Перейдем на керосин?
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Статья о Витренко. Статья о том, как газпром нарушает. По какому боку тут гнойсман?
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Специально для порохотролей: от же мечтатели. Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7220 8 млрд, а там и договор по сдаче крыма за долги не за горами. Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7220 По мечтайте, что с ПУСТОЙ трубой будет после постройки второго северного. Но гнойсман уже знает что выжмет из населения еще 5 млрд кубов. Перейдем на керосин?
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На росие перейдут на дрова (для тепла) и на собак и кошек (для еды). Кокому боку тут Гройсман?
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DenZ, Вы думаете что я - порохобот??????? Я - гражданин Литвы, литовец. В Украине не разу не был. На рассасие тоже. За Порошенко я бы голос не отдал (если было бы у меня такое право). С другой стороны, милиардер вляпулся в такую кашу... Но. Но Петро Порошенко работает хорошо. Сепары сидят в зоопарке, где пулю получить от ихтамнетоф больше, нежели от Украинских солдат. Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5009
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В Украине не разу не был.

Но Петро Порошенко работает хорошо.

Классная у вас там в литве лохика Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7360
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Не хотели ли Вы, Марина, быть президентом Украины? Если хотите, какие законы продвигали-бы?
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То же, что и альтернативная литовская лохика. Робби
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О Боже! Вы там скучаете без цензора? Скучно жить в Литве? Или переживаешь за шоколад на столько, что по фигу как живут сами украинцы? А может минстець всё-таки? Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6149 Можешь не переживать так, шоколад удобный для пупина во всём.
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Без цензора не скучаю. Есть еще и дефенс лайн, инфорезист, дельфи, каспаров. Люблю шоколад. Какие проблемы, путинобот?
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ой, какие откровения Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3490. "Литовец"-порохобот, мой тебе совет: лучше радуйся жизни и не получай негативные эмоции топя за рошена. Если только в Литве другой работы нет Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3490
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Работа есть. Люблю украинский, литовский, латышский, Milka шоколад. Передай путкину, что он коза.
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а может ракетами? Кучма в своё время бомбардировщиками расплатился
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Какие 8 млрд ? Вы ,что офигели ? Да рашка должна обонкротится и развалиться нахрен ,после тех всех исков,которые могут подать украинцы.Каждый в отдельности. Начиная с того,что мы четыре года лишены возможности оздоравливаться на своем курорте. А это не много не мало,в среднем 1500-2000 евро в год,чтобы из за этой проблемы ехать на курорт за рубеж. Итого 4 х 2000,получаем 8000 евро+ моральный ущерб 2000.Общая сумма с человека равняется 10000 евро. Теперь умножайте на 50 миллионов населения.
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Когда подашь свой иск - свисни. Я буду за тобой.
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Тоб-то зрадофіл пропонує позови проти РФ не подавати , а строчити пости про зраду? Оце справжня боротьба!!!
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прав був азиров када говорил, что только рашка могет дать пятнадцать лярдов на развитие Украины... вижу даст больше.
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Угу. Дали так, что пришлось газ по 1 200 евро покупать.......
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Меня одного удивляет сын Ветренко на этой должности ?
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Коммуняки они такие, бабло очень любят...а этот такой прикольный идиотик. Его хитрожопый Кобелев "под танк" отдуваться на пресс конференциях бросает. а это чудо пургу метёт. Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5407
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Он ее "любит" возможно даже больше чем мы. Его одержимая маман бросила мужа с несовершеннолетним ребенком ради мировой революции и своего революционного побратима Марченко.
З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батьком[2]. В пресі згадується, що причиною розлучення Наталія Вітренко називала свою активну політичну діяльність.
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не знал - удивительно - чего только в жизни не бывает
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Так и я не знала до этой эпопеи с газом. Прочитала в комментах на форуме, решила проверить, полистала гугл, оказалось, правда.
Вот так и расширяем кругозор, развлекаясь на форуме.)


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есть такое - но так поступают далеко не все - ну и ладно на них
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А мама разрешила сынку Витренко батон крошить на расею???
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Треба імпічмент і дострокові, причому негайно. Юля прийде і проведе перемовини з Газпромом.
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І всі питання зніме, все підмахне і ми ще будемо винні мільярдів десять! Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2785
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смотрите не подеритесь два порохобота Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2423
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НБУ купив $59,3 млн на аукціоні в понеділок при пропозиції $61 млн

Національний банк купив 59,3 млн доларів на аукціоні в понеділок при пропозиції 61 млн доларів.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Мінімальний курс купівлі інвалюти склав 25,9300 UAH/USD, максимальний - 25,9500 UAH/USD.
Всього в аукціоні хотіли взяти участь 30 учасників, проте було задоволено 27 заявок.
Зазначимо, в 2017 році Національний банк купив на аукціонах 2,271 млрд доларів, продав - 1,009 млрд доларів.Мухи-зрадофіли, фас!
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В 2018 нужно отдать 7,7 лярда долгов. Плюс россиянам 3 ларда Овоща. Где деньги , Зин ????
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Кацапам нічого не віддамо, а про інше доовимося.
А чого це ти, паскуда, за кацапів так вболіваєш?
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вжик, це борги в основному перед західними кредиторами. географ
Домовимось - це коли буде прийнято адекватний закон про антикорупційний суд.
А твоєму хряку це як серпом по фаберже Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1685
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Конечно, В отличие от нас, они быстро выполнят решение суда.
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в июне 2014 по 14 грн до "спасительницы банков". И покупают чтобы курс сдерживать, чтобы поддержать Рошен, Косюка, Ахметова, Пинчука и прочих паразитов монополистов-экспортеров. А рабы не дай Бог лекарства и прочий импорт дешевле не получили
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вывсёврёти , доллар должен быть по 30 гривень !
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маладес!
тупий флуд картинками - це якраз твій рівень Сума позову "Нафтогазу" до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже сягає $8 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9444
а бджілки все рівно капають
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А что же вы соевые здесь про пэрэмогы кричали. Они ведь на контракте бабы Юли получены ?????
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Так. Стокгольмський Суд визнав контракти баби Юлі недійсними і злочинними.
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Это сколько нужно выпить, что бы такую хрень написать ??????
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Ви про те як Ви писали що Майдан треба було давити БТР-ами?
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Так такие как он и пытались , майдановцы сожгли этот БТР коктейлями вечером 18 февраля 2014
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И привели к власти мародеров, которые поставили на грань существования всю страну. Так, что Бтры лучшее, что могло быть тогда. Во всяком случае, крысы типа Лолиты, Кроля , Педалика и Югика алкаша, точно бы деру дали.
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А эти чем лучше ??? Или воровать в вышиванках , не так как без них ?
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Это во всяком случае мое мнение. А вот комментировать решение Стокгольма как вы, это нужно иметт очень богатую фантазию. на уровне обитателей дурдома.
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Пане, а Ви не скажете, хто саме Вам щойно кілька лайків поставив?
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Якраз стосується. Бо якщо марина маринина- то я правий і ФСБ ставить саме на Тимошенко.
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Вас это не касается. Давать инфу соевому провокатору, это все равно, что с шулером в карты играть.
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А я, бачите, не гидую діалогом з ідейним регіоналом.
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Я не идейный регионал, и никогда им не был, Никогда я не голосовал, ни за ПР, ни за Овоща.
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О, Ви голосували за Тягнибока?- Я шокований.
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Словацькими, чеськими, словенськими та італійськими газогонами!
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Эти клоуны первый иск просрали. Теперь опять лезут, туда где нужны люди , которые думают о стране, а не о своем благополучии.
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так дело о иске об утраченой выгоде от захваченных мордвой вышек и месторождений. А тут положительное решение будет 100% в пользу Украины.
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Да неужели ? Вот только вопрос, а входит это в компетенцию арбитража ???? Явно нет. А вам напоминаю решение Высокого Суда Лондона по трем лярдам Овоща.
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Зараз Україна може говорити що рашка цупить український газ у Криму вже 4 роки і докази все є, а до 2013 рашка тільки казала усе навпаки, але доказів не було.
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Непонятно почему 8 миллиардов Долларов, а не Евро, т.к. Украина все же Европа, а не Америка, да и курс у Евро получше будет ?
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Ещё один гвоздик в крышку гроба мацковии .Очередная попытка стран ОПЕК договориться со сланцевыми компаниями США о поддержке цен на нефть завершилась безрезультатно.
Второй за последний год раунд переговоров, состоявшийся на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне, куда картель отправил делегацию во главе со своим генсеком Мохаммедом Баркиндо, оказался бесполезными, сообщил в интервью The Wall Street Journal министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.
В ОПЕК призывали американцев найти "систему "сдержек и противовесов", чтобы "не повторять ошибок прошлого, когда произошел переизбыток производства нефти", рассказывал в начале марта министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Однако предметно обсудить объемы добычи нефти в США оказалось невозможно, сообщил Зангане. Сланцевая отрасль - это "около тысячи компаний, у которых нет своего объединения", объяснил министр: в этих условиях ОПЕК остается один на один с рынком, балансировать который приходится, сокращая добычу.
Дальнейшие усилия в этом направлении могут оказаться выстрелом себе же в ногу, признал Зангане "Если цена подскочит примерно до 70 долларов, это поспособствует увеличению добычи нефти в США", сказал он, подчеркнув, что сланцевики, в отличие от стран ОПЕК, могут быстро наращивать или снижать производство в зависимости от динамики нефтяных цен.
Тегеран, по словам Зангане, будет настаивать на том, чтобы на уже июньском заседании ОПЕК согласовать постепенный выход из сделки, в рамках которой страны картеля и Россия добровольно отказались от добычи 1,8 млн баррелей в день.
Иран в кратчайшие сроки может увеличить производство с 3,8 до 3,9 млн баррелей в сутки и готов к снижению цен до 60 долларов за баррель, чтобы сдержать новый сланцевый бум, сказал министр.
К 2021 году мощности иранских месторождений позволяют выйти на 5,7 млн баррелей ежесуточной добычи, что 1,5 раза выше текущих уровней.
Беспокойство ОПЕК понятно: из-за увеличения американских поставок картель теряет долю на ключевом для себя, азиатском рынке, говорит сырьевой стратег ING Уоррен Патерсон: экспорт нефти из США вырос в 5 раз за последние 1,5 года и колеблется между 1,5 и 2 млн баррелей в сутки.
"Чем дольше длится сделка, тем вероятнее она даст трещину", - считает Патерсон: отдельные страны картеля явно нервничают и могут в одностороннем порядке начать увеличение поставок.
По данным Минэнерго США, за прошлый год добыча в стране выросла на 1,1 млн баррелей в сутки, в начале марта достигла 10,37 млн баррелей в день.
По прогнозу МЭА, в 2018-м рост рост производства ускорится до 1,5 млн баррелей в сутки, сделав Штаты крупнейшим нефтедобытчиком на планете. Это означает, что у ОПЕК остается меньше возможностей по ребалансировке рынка, указывает аналитик Cбербанк CIB Михаил Шейбе.
Так, из расчетов МЭА следует, что для поддержания равновесия спроса и предложения картель должен уменьшить поставки в 2018 году с 32,8 до 32,3 млн баррелей в день, а к 2019-му - до 31,9 млн баррелей.
Возможности нарастить производство ОПЕК получит лишь после 2020-го года, когда сланцевый бум в США пойдет на спад: к 2024-му спрос на нефть стран организации вырастет до 34,2 млн баррелей в сутки, что, впрочем, лишь на 1,9 млн баррелей больше их текущей добычи.
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Хе-хе. кацапи віддадуть газпром та ще винні остануться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд, - Витренко
 
 
 
 
 
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