 Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд, - Витренко

Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как забрать (…) $5 млрд было без процентов (сумма иска. – Ред.), $8 млрд - с ожидаемыми процентами", - сказал он.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Ю.Витренко оценивал сумму поданного "Нафтогазом Украины" иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов. Рассмотрение иска "Нафтогаза" к РФ по захваченным в Крыму активам запланировано на май. Интересы "Нафтогаза" в трибунале представляет юридическая фирма Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США). Вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пытается скрыть незаконные действия на захваченных буровых вышках в Крыму, - глава "Черноморнефтегаза" Нежнова

Ранее, глава "Черноморнафтогаза" Светлана Нежнова сообщила, что РФ за время после аннексии Крыма незаконно добыла около 7,2 млрд куб. м природного газа и 223 тыс. тонн газоконденсата, из которых более половины – это газ с Одесского месторождения. При этом на Одесском месторождении помимо пробуренных Украиной 11 скважин, оккупанты незаконно в 2014-2015 годах пробурили еще семь скважин.