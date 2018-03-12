 Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд, - Витренко

Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как забрать (…) $5 млрд было без процентов (сумма иска. – Ред.), $8 млрд - с ожидаемыми процентами", - сказал он.
Как сообщалось, в сентябре 2017 года Ю.Витренко оценивал сумму поданного "Нафтогазом Украины" иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов. Рассмотрение иска "Нафтогаза" к РФ по захваченным в Крыму активам запланировано на май. Интересы "Нафтогаза" в трибунале представляет юридическая фирма Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США). Вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.
Ранее, глава "Черноморнафтогаза" Светлана Нежнова сообщила, что РФ за время после аннексии Крыма незаконно добыла около 7,2 млрд куб. м природного газа и 223 тыс. тонн газоконденсата, из которых более половины – это газ с Одесского месторождения. При этом на Одесском месторождении помимо пробуренных Украиной 11 скважин, оккупанты незаконно в 2014-2015 годах пробурили еще семь скважин.
(хоть выставляй.... крым на барахолку... мож кому надо?)
... деньги и Крым вернуть Украине + контрибуция за все года оккупации...
Но Петро Порошенко работает хорошо.
Классная у вас там в литве лохика
З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батьком[2]. В пресі згадується, що причиною розлучення Наталія Вітренко називала свою активну політичну діяльність.
Вот так и расширяем кругозор, развлекаясь на форуме.)
Національний банк купив 59,3 млн доларів на аукціоні в понеділок при пропозиції 61 млн доларів.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Мінімальний курс купівлі інвалюти склав 25,9300 UAH/USD, максимальний - 25,9500 UAH/USD.
Всього в аукціоні хотіли взяти участь 30 учасників, проте було задоволено 27 заявок.
Зазначимо, в 2017 році Національний банк купив на аукціонах 2,271 млрд доларів, продав - 1,009 млрд доларів.Мухи-зрадофіли, фас!
А чого це ти, паскуда, за кацапів так вболіваєш?
Домовимось - це коли буде прийнято адекватний закон про антикорупційний суд.
А твоєму хряку це як серпом по фаберже
тупий флуд картинками - це якраз твій рівень
а бджілки все рівно капають
Второй за последний год раунд переговоров, состоявшийся на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне, куда картель отправил делегацию во главе со своим генсеком Мохаммедом Баркиндо, оказался бесполезными, сообщил в интервью The Wall Street Journal министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.
В ОПЕК призывали американцев найти "систему "сдержек и противовесов", чтобы "не повторять ошибок прошлого, когда произошел переизбыток производства нефти", рассказывал в начале марта министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Однако предметно обсудить объемы добычи нефти в США оказалось невозможно, сообщил Зангане. Сланцевая отрасль - это "около тысячи компаний, у которых нет своего объединения", объяснил министр: в этих условиях ОПЕК остается один на один с рынком, балансировать который приходится, сокращая добычу.
Дальнейшие усилия в этом направлении могут оказаться выстрелом себе же в ногу, признал Зангане "Если цена подскочит примерно до 70 долларов, это поспособствует увеличению добычи нефти в США", сказал он, подчеркнув, что сланцевики, в отличие от стран ОПЕК, могут быстро наращивать или снижать производство в зависимости от динамики нефтяных цен.
Тегеран, по словам Зангане, будет настаивать на том, чтобы на уже июньском заседании ОПЕК согласовать постепенный выход из сделки, в рамках которой страны картеля и Россия добровольно отказались от добычи 1,8 млн баррелей в день.
Иран в кратчайшие сроки может увеличить производство с 3,8 до 3,9 млн баррелей в сутки и готов к снижению цен до 60 долларов за баррель, чтобы сдержать новый сланцевый бум, сказал министр.
К 2021 году мощности иранских месторождений позволяют выйти на 5,7 млн баррелей ежесуточной добычи, что 1,5 раза выше текущих уровней.
Беспокойство ОПЕК понятно: из-за увеличения американских поставок картель теряет долю на ключевом для себя, азиатском рынке, говорит сырьевой стратег ING Уоррен Патерсон: экспорт нефти из США вырос в 5 раз за последние 1,5 года и колеблется между 1,5 и 2 млн баррелей в сутки.
"Чем дольше длится сделка, тем вероятнее она даст трещину", - считает Патерсон: отдельные страны картеля явно нервничают и могут в одностороннем порядке начать увеличение поставок.
По данным Минэнерго США, за прошлый год добыча в стране выросла на 1,1 млн баррелей в сутки, в начале марта достигла 10,37 млн баррелей в день.
По прогнозу МЭА, в 2018-м рост рост производства ускорится до 1,5 млн баррелей в сутки, сделав Штаты крупнейшим нефтедобытчиком на планете. Это означает, что у ОПЕК остается меньше возможностей по ребалансировке рынка, указывает аналитик Cбербанк CIB Михаил Шейбе.
Так, из расчетов МЭА следует, что для поддержания равновесия спроса и предложения картель должен уменьшить поставки в 2018 году с 32,8 до 32,3 млн баррелей в день, а к 2019-му - до 31,9 млн баррелей.
Возможности нарастить производство ОПЕК получит лишь после 2020-го года, когда сланцевый бум в США пойдет на спад: к 2024-му спрос на нефть стран организации вырастет до 34,2 млн баррелей в сутки, что, впрочем, лишь на 1,9 млн баррелей больше их текущей добычи.