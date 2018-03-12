 Скандал на футболе в Греции: власти санкционировали арест российского олигарха Саввиди

Об этом сообщает русская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы МВД Греции Паноса Скурлетиса, поведение Саввиди, который угрожал арбитру из-за незасчитанного гола, "вредит греческому футболу".
"Любой, кто выходит на поле с пистолетом, устраивает недопустимую провокацию", - заявил он.
В свою очередь заместитель министра культуры и спорта Георгиос Вассилиадис отметил, что за такими инцидентами должны последовать "решительные шаги".
Он также сообщил, что после совещания с главой правительства Алексисом Ципрасом было принято решение приостановить проведение чемпионата Греции.
Осудили поведение россиянина и в Международной федерации футбола.
"ФИФА полностью осуждает такое поведение. Учитывая, что этот инцидент произошел в национальном чемпионате, вынесение дисциплинарных мер остается за Федерацией футбола Греции", - говорится в соответствующем заявлении.
В то же время помощница владельца ПАОК Татьяна Гордина утверждает, что ее начальник никому не угрожал.
"Да, он вышел на поле, нарушив спортивные регламенты, но никаких угроз, тем более оружием, не было", - заверила она.
Ранее сообщалось, что в греческом городе Салоники российский предприниматель, владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди спровоцировал скандал, выйдя на поле с пистолетом.
Позвоните ветеринару, пусть усыпит это эмм... - ЭТО...
Шел грека с пистолетом,
видит грека - в поле мяч...
Вынул грека в руке пестик,
власть его за жопу - цап.
СЛУШАЙТЕ, кацапы офуели совсем
Вот польза всё-таки есть от этого экс-депутана госДуры.Привлекает внимание людей к спорту, в частностик футболу.
Даже лучше тех из под Хишама. Те-то успели там делов натворить, а эти решили себе карму не портить ещё и в Сирии.