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 Происшествия, За рубежом
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Все про:арест (9564) Греция (474) олигарх (472) футбол (2829) Саввиди (1)

 Скандал на футболе в Греции: власти санкционировали арест российского олигарха Саввиди

Власти Греции выдали ордер на арест российского предпринимателя, владельца футбольного клуба ПАОК Ивана Саввиди, который во время матча с командой АЕК выбежал на поле с пистолетом.

Об этом сообщает русская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам главы МВД Греции Паноса Скурлетиса, поведение Саввиди, который угрожал арбитру из-за незасчитанного гола, "вредит греческому футболу".

"Любой, кто выходит на поле с пистолетом, устраивает недопустимую провокацию", - заявил он.

В свою очередь заместитель министра культуры и спорта Георгиос Вассилиадис отметил, что за такими инцидентами должны последовать "решительные шаги".

Он также сообщил, что после совещания с главой правительства Алексисом Ципрасом было принято решение приостановить проведение чемпионата Греции.

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Осудили поведение россиянина и в Международной федерации футбола.

"ФИФА полностью осуждает такое поведение. Учитывая, что этот инцидент произошел в национальном чемпионате, вынесение дисциплинарных мер остается за Федерацией футбола Греции", - говорится в соответствующем заявлении.

В то же время помощница владельца ПАОК Татьяна Гордина утверждает, что ее начальник никому не угрожал.

"Да, он вышел на поле, нарушив спортивные регламенты, но никаких угроз, тем более оружием, не было", - заверила она.

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Ранее сообщалось, что в греческом городе Салоники российский предприниматель, владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди спровоцировал скандал, выйдя на поле с пистолетом.

Источник: https://censor.net.ua/n3055076
 
 
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Ой, не кажіть! Кирила опустили із патріарха до митрополита, заперечивши існування мацковского патріархата, а залишивши кацапам лише митрополію (приблизно, як Україні кацапи залишили), з пасталєтамі не дають ходити ( шотландці з кілтами ходять, кавказці з кинджалами також. а кацам з націанальним калашніковим - не дають). Русафобія, пуцькін, де ракета на ядрьоному ходу?
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Ох, уж мне эти крутые парни с телохранителями)))
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вМариуполе греков называют пиндосами а страну пиндонэзия
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жалкий тип. Зарабатывает на жизнь как может выставляя себя фриком
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Нафига столько полиции нагнали, боятся что сбежит?
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Жалкое уОЙбище...
Позвоните ветеринару, пусть усыпит это эмм... - ЭТО...
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Русский с пистолетом на футбольном поле-ничего удивительного,хорошо что медведя ещё не вытащил.
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даже греки, орусев - становятся идиотами....
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Краткое поэтическое изложение истории

Шел грека с пистолетом,
видит грека - в поле мяч...
Вынул грека в руке пестик,
власть его за жопу - цап.
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При чем здесь русские? Речь о греках и расеянском греке.
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Руцькие олигархи не любят платить налоги - вот тут государство и проверит С КАКОЙ РАДОСТИ КАЦАП ПИСТОЛЕТОМ МАШЕТ
СЛУШАЙТЕ, кацапы офуели совсем
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Власт иэтой хреции должны на коленях перед ним стоять, в благодарность что он выскочил лишь с пистолем, а не крупно калиберным пулеметом. Дети гор, не имеют представления о подлинном счастии Скандал на футболі в Греції: влада санкціонувала арешт російського олігарха Саввіді - Цензор.НЕТ 126
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Бедные участники ЧМФ в параше. Римский Колизей по сравнению со стадионами в расеи просто "Театр Юного Зрителя"
Скандал на футболі в Греції: влада санкціонувала арешт російського олігарха Саввіді - Цензор.НЕТ 8031
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угу,никому не угрожал. А за револьвер хватался потому шо боялся,шо его украдут.
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какой нежный он, этот чемпионат Греции, если из-за одного чалдона его приостановили))) или там всего две команды участвует?...
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Я особо футболом не увлекаюсь,но три знаю: Олимпиакос, Панатинаикос и АЕК.
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Уже 4 знаешь, за пистолет президент ПАОКа хватался. , даже не знаю с чем встретят финал ЧМ 2018, ядерной бомбардировкой?
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Ну да. Уже 4.
Вот польза всё-таки есть от этого экс-депутана госДуры.Привлекает внимание людей к спорту, в частностик футболу.
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Мне легче, я веду свои рейтинги европейских чемпионатов с 1982 года, так что только греческих могу навскидку штук 40 назвать.
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Не. Могу там ЧМ или ЧЕ глянуть под настроение, но мне больше по душе Формула-1.
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Не смотреть греческий чемпионат Боже збав, жуткая тягомотина, Формулу старую любил смотреть, еще с Сенной.
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Ну согласен, нынешняя Формула подрастеряла несколько в зрелищности, но понимаю, что свои кровожадные мотивы нужно прикручивать. И без аварий бывают достаточно красочные и захватывающие гонки.Да и аварии тоже не такая уж совсем чтобы редкость и ныне в Формуле, но безопасность выше всего - это правильно. Были бы в начале 90-х такие меры безопасности, то мы бы увидели ещё не один чемпионский титул Айртона. А возможное соперничество его с тем же молодым Михаэлем - это было бы, я думаю, нечто из-разряда вон выходящие. Но увы. Дважды, если о них, увы.
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Панове! Кто-нибудь может припомнить какое-нибудь сообщение в мировых СМИ хоть о малейшем благородном поступке "русскомировцев"? Может, хоть старичка через дорогу кто-то перевёл, прежде чем карла ядерную бомбу ему на рога наденет!?
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Ну поступок кацапов под Хишамом трохи подходит, взяли и дружно сдохли, благородно?
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Ну тогда и хор ихтиандров вполне себе такие молодцы.
Даже лучше тех из под Хишама. Те-то успели там делов натворить, а эти решили себе карму не портить ещё и в Сирии.
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Залазим в дебри философии, так очень быстро придем к выводу что самый лучший кацап это неродившийся кацап.
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Не,Юр. Не подходит. Тогда, с философской точки зрения, мы не можем его считать ни хорошим, ни плохим ( такой себе кацап Шрёдингера), потому как незнаем как бы он повёл себя родившись. Если до того, как начал приносить горе окружающим, успел самовыпилиться, тогда можно считать такого кацапа условно хорошим.
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Лет 10 назад пересекался с его людьми - он был смотрящим по Ростову и всей области, решал проблемы, а теперь оказывается в Греции уже ПАОКом владеет ))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСкандал на футболе в Греции: власти санкционировали арест российского олигарха Саввиди
 
 
 
 
 
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