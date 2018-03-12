 Скандал на футболе в Греции: власти санкционировали арест российского олигарха Саввиди

Об этом сообщает русская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам главы МВД Греции Паноса Скурлетиса, поведение Саввиди, который угрожал арбитру из-за незасчитанного гола, "вредит греческому футболу".

"Любой, кто выходит на поле с пистолетом, устраивает недопустимую провокацию", - заявил он.

В свою очередь заместитель министра культуры и спорта Георгиос Вассилиадис отметил, что за такими инцидентами должны последовать "решительные шаги".

Он также сообщил, что после совещания с главой правительства Алексисом Ципрасом было принято решение приостановить проведение чемпионата Греции.

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Осудили поведение россиянина и в Международной федерации футбола.

"ФИФА полностью осуждает такое поведение. Учитывая, что этот инцидент произошел в национальном чемпионате, вынесение дисциплинарных мер остается за Федерацией футбола Греции", - говорится в соответствующем заявлении.

В то же время помощница владельца ПАОК Татьяна Гордина утверждает, что ее начальник никому не угрожал.

"Да, он вышел на поле, нарушив спортивные регламенты, но никаких угроз, тем более оружием, не было", - заверила она.

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Ранее сообщалось, что в греческом городе Салоники российский предприниматель, владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди спровоцировал скандал, выйдя на поле с пистолетом.