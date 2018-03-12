 Работник таможни в Харькове задержан за систематическое вымогательство взяток, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщаили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Оперативники спецслужбы установили, что главный государственный инспектор таможенного поста "Харьков-Пассажирский" организовал механизм систематического вымогательства денег за беспрепятственное перемещение через границу товаров народного потребления гражданами Российской Федерации.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали четыре факта получения таможенником неправомерной выгоды от пассажиров. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время получения очередной взятки.

Операция по задержанию проходила на Южном железнодорожном вокзале Харькова. Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному сотруднику таможни подозрения в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".

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