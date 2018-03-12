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Все про:взятка (3618) таможня (1231) Харьков (3781)

 Работник таможни в Харькове задержан за систематическое вымогательство взяток, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили на взятках работника Харьковской таможни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщаили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Оперативники спецслужбы установили, что главный государственный инспектор таможенного поста "Харьков-Пассажирский" организовал механизм систематического вымогательства денег за беспрепятственное перемещение через границу товаров народного потребления гражданами Российской Федерации.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали четыре факта получения таможенником неправомерной выгоды от пассажиров. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время получения очередной взятки.

Операция по задержанию проходила на Южном железнодорожном вокзале Харькова. Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному сотруднику таможни подозрения в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".

Также смотрите: СБУ задержала на взятке в $15 тыс. следователя одесской полиции. ФОТОрепортаж

Работник таможни в Харькове задержан за систематическое вымогательство взяток, - СБУ 01
Работник таможни в Харькове задержан за систематическое вымогательство взяток, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3055075
 
 
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А почему его не задержали,когда он первую вымогал ,вторую,третью - ждали,что принесёт,поделится а он жадным оказался ,ну блин цирк СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ !!! Работник таможни в Харькове задержан за систематическое вымогательство взяток, - СБУ - Цензор.НЕТ 9078
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Как говорится взяли споличным.
Хорошо бы ловить и тех кто дает взятки.
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Нужно его подвесить на 50 лет, так как у нас в Украине не садят за коррупцию. Работник таможни в Харькове задержан за систематическое вымогательство взяток, - СБУ - Цензор.НЕТ 6556
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Теперь с таможни турнут.Придется идти или в менты или в налоговую.
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На Цензоре будет посты строчить,какая власть херовая.
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тепер, після 144 реформ, правоохоронні органи з ним обійдуться дуже жорстоко, да,да, і не смійтеся, його жорстоко звільнять, більшої кари годі і придумати, тепер цьому покидьку одна дорога, в міліполіцію.
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Меня больше бесит даже не этот,с начальством не поделившийся,а вот то "Кривой Рог-Москва"
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На данный момент в Украине около 555 тыс. военнослужащих на пенсии. Их средняя выплата без учета обещанного повышения составляет менее 3 тыс. грн в месяц. При этом средняя пенсия судьи - почти 25 тыс. грн. Такие выплаты получает более 3 тыс. чел.(((((( ну не все же судьи))))
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ну взял бы пару-тройку раз, а то систематически...не по людски
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаботник таможни в Харькове задержан за систематическое вымогательство взяток, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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