 Порошенко надеется, что Рада примет закон об Антикоррупционном суде с учетом требований Венецианской комиссии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Убежден в том, что парламент не будет затягивать с рассмотрением поправок, которые будут внесены при подготовке (законопроекта. - Ред.) ко второму чтению. Будут найдены в парламенте компромиссы, поскольку парламент для этого и нужен, что текст законопроекта будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии, украинскому законодательству и Конституции – именно так отмечается в рекомендациях Венецианской комиссии", - сказал президент на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что принятие данного закона – это веление времени, и выразил уверенность, что он будет принят в ближайшее время.

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Как сообщалось, Верховная Рада в феврале приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.