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 Политика Украины
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Все про:Венецианская комиссия (286) Порошенко (14453) Антикоррупционный суд (142)

 Порошенко надеется, что Рада примет закон об Антикоррупционном суде с учетом требований Венецианской комиссии

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада примет закон о Высшем антикоррупционном суде, который будет отвечать требованиям Венецианской комиссии и украинскому законодательству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Убежден в том, что парламент не будет затягивать с рассмотрением поправок, которые будут внесены при подготовке (законопроекта. - Ред.) ко второму чтению. Будут найдены в парламенте компромиссы, поскольку парламент для этого и нужен, что текст законопроекта будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии, украинскому законодательству и Конституции – именно так отмечается в рекомендациях Венецианской комиссии", - сказал президент на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что принятие данного закона – это веление времени, и выразил уверенность, что он будет принят в ближайшее время.

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Как сообщалось, Верховная Рада в феврале приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3055073
 
 
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я вот не понял - тут так жалобно жаловались шо он не такой ,ну закон та - а тут вон оно как - текст законопроекта будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии, украинскому законодательству и Конституции - именно так отмечается в рекомендациях Венецианской комиссии"Источник: https://censor.net.ua/n3055073
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А закон уже приняли и Венецианская комиссия подтвердила, что её рекомендации учтены?
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а вы читать шо не умеете - только писать? - "Убежден в том, что парламент не будет затягивать с рассмотрением поправок, которые будут внесены при подготовке (законопроекта. - Ред.) ко второму чтению. Будут найдены в парламенте компромиссы, поскольку парламент для этого и нужен, что текст законопроекта будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии, украинскому законодательству и Конституции - именно так отмечается в рекомендациях Венецианской комиссии", - сказал президент на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник в Киеве.Источник: https://censor.net.ua/n3055073
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Знаем,на примере Юры,как им очень нужно,так всё быстро порешали..!!
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((((читаем и разбираемся,разберемся и читаем - как мне вас жаль ))))
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Что там читать,уже все знают,что коррупция в Украине начинается на четвертом этаже...?
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ПеПо думає, що він всіх купив. Але існує програма "захисту свідків". І пан Оніщенко вже проходить по цій програмі. Невже більше нікого не знайдеться? Порошенко сподівається, що Рада ухвалить закон про Антикорупційний суд з урахуванням вимог Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 2918
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Ага. Значит таки не приняли. Тогда что за уверенность, что текст законопроекта будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии, украинскому законодательству и Конституции? Не беги впереди паровоза. Примут - будет о чём говорить. Или през мало врал, что веришь ему на слово?
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ув. учите логику - у вас она отсутствует даже в предположениях - зачем тогда писать - шоб над вами смеялись?
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Это ты о своём первом посте в этой теме? Порошенко сподівається, що Рада ухвалить закон про Антикорупційний суд з урахуванням вимог Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 5987
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Другими словами,Пэдра признается,шо изначальный его законопроект не соответствует требованиям комиссии и для того,шоб им соответствовать,нуждается в поправках,которые нужно принять во втором чтении.
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не ну можно конечно и так - но не нужно - игра слов - нам результат нужен ,а не найти виноватого по чему не сделали - это разные вещи
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угу. Только вот Пэдрошайке и Украине нужны совершенно разные результаты.
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а коверкая имя вы лично получаете особое удовольствие? иначе мне не понятно зачем ?и по теме - кроме удовлетворения своих не чем не подтвержденных ваших мыслей,на чем базируется ваш вывод - то же не как не понятно - вы не находите?
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Для начала я порекомендовал бы Вам пройти еще разок среднюю школу с класса 3-го,а то Ваша грамотность соответствует примерно среднему руснявому. Ну,а мои заключения подтверждаются просто неимоверным количеством коррупционеров из высших эшелонов Украинской власти,посаженных за время гетьманства Пэдры де Панама.
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все понятно - страна советов закончилась - видеть со стороны и давать советы можно - но в вашем случаи совсем не нужно - за сим все ,не обижайтесь на окружающих ,начните с себя и у вас все наладиться))))
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Бессмысленный набор фраз,вполне соответствующий Вашему званию пэдрохолуя. Порошенко сподівається, що Рада ухвалить закон про Антикорупційний суд з урахуванням вимог Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 4693
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Это в массы он такое говорит....а реально ночью на Банковой сооовсем другой инструктаж, шантаж для депутатья карманного и прикупленного. А потом будет что он хотел как Веницианская, но вот Рада плохая...да и с народом как то не повезло, судя по опросам рейтингам.
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Порошенко хочет в тюрьму ??? Порошенко надеется, что Рада примет закон об Антикоррупционном суде с учетом требований Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 4385 Как-то не верится .... Порошенко надеется, что Рада примет закон об Антикоррупционном суде с учетом требований Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 4385
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представляю как загадят обещаниями... нашу жизнь,
когда официально начнется предвыборная компания...
уже беее.
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Вот и пойми его, то он кричит что требования МВФ по этому закону это вмешательство в дела Украины то уже обещает учесть все требования.
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ОН надеется,а Беркута за это время атошников мотлошило!
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флудишь? а ведь это на цензоре запрещено
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Знову він сподівається. Як свого йобаного кума пгокугогом протиправно зробити, вмить питання вирішене було, а тут бачте, сподівається, як би відмежовуючи себе від йобаних кананєнак з грановськими і трьохтисячолітніми козлихами і такими ж посіпаками.
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А чего сразу в текст не внесли положения, ведь были согласованные рекомендации по альтернативному законопроекту, но его даже и не рассматривали. Думали может прокатит. Цирк на дроті.
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Парашенко, ты лучший ! - Шучу ))) Ты, чмо лживое. Верить олигарху,равносильно как кгб.
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От брехло!!! Якби хотів насправді, то суд уже працав би!!! Кума генпрокурора за 6 (ШІСТЬ)годин призначили, при цьому змінили закон, підписали і навіть роздрукували в Голосі України...
Брехло!!!
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Есть такой феномен. Невозможность докричаться с правдой. Такое мы видим и на примерах с Распутиным,и на зомбонаселении Донбасса..Да чего там..И в Украине. В первом случае Николай первый и царица в упор не хотели слышать об аморале Гришке. Даже от самых преданных и проверенных годами патриотов и родственников. Во втором случае,чтобы мы с вами не говорили плохого о расии,донбасские зомби никогда не поверят нам и будут выгораживать ее и клянуть Запад с Америкой.Несмотря на ухудшение жизни . Такой же феномен можно встретить и в Украине. Идет явное ухудшение жизни,сплошное вранье и воровство. И при всем этом ,находится какой-то процент ,кто говорит что все хорошо. Но ,извините..Это же бред полнейший !
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Бабло им платят, вот и говорят. Это ж порохоботы.
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Вроде Пэтя не знает,что нужные люди нажмут или не нажмут кнопки!Ясно одно:если в этом законе будет что-то неудобное мафии,закон не примут или примут в искажённом виде.Потому что мафия при власти...
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Нужные люди жмут кнопки-когда Начальник охраны и Администрация сумки с деньгами лифтом на 4й этаж поднимут...тогда и жмут кнопки...
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Разве МВФ не ставит программу когда закон создавать и очередную реформы в "массы" закидывать.
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Разве МВФ не ставит программу когда закон создавать и очередную реформу в "массы" закидывать.
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надеется... ну как надеется...
мечтает просто...
пока суд да дело и выборы на носу... а там... по факту
(пусть если что у других копчик болит)
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Зачем проталкивать закон, который не соответствует требованиям международных институций, чтобы потом говорить, что примем, как нужно? На кого рассчитано это лицемерие?
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".. который будет отвечать требованиям Венецианской комиссии и украинскому законодательству."

такое в принципе не возможно, пока наши казнокрады пишут наши законы.
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отсосны, отсоси, отсоси рОкету у кучерявого педрила
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все бла-бла-бла для піпла , остається питання що він зробив для того щоб суддів по цьому могли обирати незалежні експерти?
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"Порошенко надеется, что Рада не примет закон об Антикоррупционном суде с учетом требований Венецианской комиссии" - плохо, когда разворовывают страну первые лица государства, но гораздо хуже, когда первые лица разворовывают страну во время войны, и это уже называется иначе - мародёрство, и за это, во все времена было самое суровое наказание: к стенке, либо повешение, но украинский народ слишком толерантный, даже к мародёрам, а зря, т.к. воры отбирают будущее, не только у них, а и у их детей и внуков, поскольку шоколадный Пахан перешёл все красные линии в своей воровской биографии, то нары ничего не решают, остаётся самый справедливый для него вариант, румынский, вариант Чаушеску.
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В нас нема смертної кари, але мають бути мізки, щоб двічі не вступати в це лайно на виборах
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Якщо після року аудиту Януковіча на Юлю знайши лише купівлю швидких для села зі знижкою, в яких ноші не влазили, що що нам покаже такий самий аудит діяльності Порошенка з усіма його призначенцями?
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Українці діляться на зрадофілів і порохоботів. Зрадофіли пашуть, бо життя стає все коштовнішим, і їм ніколи вгору глянути, ніколи зайти в мережу, написати відгук, бо за це ніхто не платить. А порохоботам за це платять, це їх основна професія. Тому нема ніяких українців-порохоботів! Є декілька тисяч заробітчан, що торгують совістю, а всі іньші - зрадофіли!
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