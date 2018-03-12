 Порошенко надеется, что Рада примет закон об Антикоррупционном суде с учетом требований Венецианской комиссии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Убежден в том, что парламент не будет затягивать с рассмотрением поправок, которые будут внесены при подготовке (законопроекта. - Ред.) ко второму чтению. Будут найдены в парламенте компромиссы, поскольку парламент для этого и нужен, что текст законопроекта будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии, украинскому законодательству и Конституции – именно так отмечается в рекомендациях Венецианской комиссии", - сказал президент на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник в Киеве.
П.Порошенко подчеркнул, что принятие данного закона – это веление времени, и выразил уверенность, что он будет принят в ближайшее время.
Как сообщалось, Верховная Рада в феврале приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
когда официально начнется предвыборная компания...
уже беее.
Брехло!!!
мечтает просто...
пока суд да дело и выборы на носу... а там... по факту
(пусть если что у других копчик болит)
такое в принципе не возможно, пока наши казнокрады пишут наши законы.
как говорил педрило, кто кроме него будет воровать на армии, он им руки поотрубает