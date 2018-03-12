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 Политика Украины
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Все про:допрос (1062) Луценко (6924) Савченко (2568) СБУ (12225) Рубан Владимир (68)

 Савченко вызывают на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана, - Луценко. ВИДЕО

Народного депутата Надежду Савченко вызывают на Допрос в Службу безопасности Украины в связи с задержанием руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"В деле Рубана все очень серьезно. В интересах следствия я сейчас ограничусь лишь двумя фразами. Первое: Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Тем не менее сегодня в 4 часа утра она покинула территорию Украины для участия в международной конференции. (...) Я сейчас хотел бы обратиться к народному депутату Савченко. Если она и в самом деле такая мужественная, честная, как говорит на бесконечных эфирах, то завтра она должна быть в Службе безопасности Украины. Поскольку каждый народный депутат должен быть образцом гражданского долга, и сотрудничать завтра со следствием было бы очень важно и для Надежды, и для страны", - сказал он журналистам. 

Генпрокурор также подчеркнул, что в деле Рубана "продолжение следует".

"Это очень серьезное дело и я никому не рекомендую посмеиваться над теми отдельными фактами, которые были обнародованы Службой безопасности Украины. Если их анализировать во всем массиве, и мы это сделаем в ближайшее время, после соответствующих следственных действий по отношению к другим членам этого террористического заговора", - добавил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3055069
 
 
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На какую там она еще конференцию поехала? "Худеем вместе радостно" что ли?
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За останні дні з відкритих джерел стало відомо,що за кордон ВЖЕ виїхали: Парасюк-в Амстердам Семенченко- в Амстердам Савченко- в Страсбург Мезенцев(помічник Гаді)-невідомо куди Звідси 2 питання: 1. Хто найближчим часом виїде ще? 2. Хто з них повернеться назад
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И вот ведь, какой социальный лифт. До 2014 года никто из этих "политиков" дальше родного Мухосранска не выезжал (кроме Савченко, которая миротворила в Ираке). И тут им поперло.

Тяжела ноша борца...
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Ты копеечный аристокраи т трошки прикукушеный Какой такойц социальный лифт Что выехать за бугор может только Петручио за бьюджетные деньги При Кравчуке по базарам Румынии уцененкам Венгрии и барахолкам Польши Пол Украины быввших слесарей и младших научных сотрудников Побывало и не единожды Что такое Амстердам 70евро на автобус и через 8 часов ты сидишь и гонджубей покуриваешь Социальный лифт Во даешь аристократ Наверное тебе в минстэце минималку платят А вот пидры из ВР имеют только на канцелярию 15 тыс грн Шесть раз на автобусе в Гамбург смотатся
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А Вона сподівається що знову ;сидітиме; з ресторанним харчуванням і особистим масажистом.
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Петя не Овощ, засадит Йулю кухфайки шить Савченко викликають на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Рубана, - Луценко - Цензор.НЕТ 9043
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Та ты шо кацапа Просто глаза открыл Усе сдрыснули Ай я яй Сто пудов хотели офшорного диабетика мочкануть Перевалить больше ста рыл охраны и грохнуть Шо деется
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Любі мої блогери та блогерині! Савченко викликають на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Рубана, - Луценко - Цензор.НЕТ 9652

Савченко викликають на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Рубана, - Луценко - Цензор.НЕТ 8866

Всі, кого злочинна влада на чолі з Порошенко не покликала на зустріч блогерів, запрошені до мене в адміністрацію цариці у Кончі Заспі.

Я дослухаюсь до усіх і обіцяю, що жоден олешко не пролізе на справжню демократичну подію розмови з простими людьми різних професій.

Гарантую чай не з пакетиків і воду зі скляних пляшок, а також всім селфі з майбутньою президентесою України.
Все це стало можливим завдяки ВО "Батьківщина", моїм газовим контрактам та кожному фейсбуківцю.

Oleksii Krasnoshchokov
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ты еще чтото, кроме бонрышника, пьешь?
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а шо, в вас на кацапстані вже не тільки боЯришнік а вже і боНРышник п"ють?)))
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да я уверен что вы там в Ольгино и боярышник и одеколон и тормозную жидкость пьете а потом лезете сюда с умным видом позорище писать
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звісно - "увьєрєн", як же ж тобі, ольгінцю, не бути в цьому увьєрєним ))))
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в орендований в рідної сестри ПАЛАЦ ))))))
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Вона ж біднесенька, нічого свого не має... Ото ж буде найчесніший президент України!
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о, чудесно, генпрокурор уже работает пресс-секретарём сбу. как обисралась прокуратура со склеенными плёнками Саакашвили-курченко, так сбу обделывается с Рубаном. Щяс Савченко еще попробуют пристегнуть. Но ничего у них не получится.
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Ні,їй треба просто брати приклад з радикального піндора Ляшка,якого вже давно ніхто ні до чого не "пристьогує"...Останній раз,коли його пробували допитати в НАБУ він прийшов з половиною фракціі і було стільки смороду,лайна,криків,погроз що слідчі не знали де і втікнути...
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Тепер зза кордону буде дулі показувати ...
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Скажете таке... Дулі то не її коньок. У неї більш вульгарне.
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Вчасно втекла "" радістка "" КЕТ "" .. ЦІкаво до януковича чи до фюрера відразу ?? Савченко викликають на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Рубана, - Луценко - Цензор.НЕТ 1627
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порошенко ей Героя дал
его когда вызвут в СБУ
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як би він НЕ дав, то ви, задоботікі, тут би на гівно зійшли ))) Вас не поймеш, то чому не дав, то чому дав ))))
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какое гимно петя толкал вверх агента ФСБ пусть валит в отставку и отчитывается в СБУ почему так и садится
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"Ваша кар'єра оконьчєна..." (Іван Суіціді, олігарх грецького ФК "ПАВУК")
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Скорее всего эта прокладка кремлёвских фашистов )(уйла сбежала, потому что она шибко обосралась и забzдела что возможно придётся седеть и голодать уже натурально. А не постановочно на камеры СМИ в СИЗО лапотной фашисткой педернации в паРаше. Когда из этой продажной прислужницы )(уйла и Мертвечука лепили поддельного героя Украины и возможно даже на пост марионетки - президента ( своего резидента ) И вряд ли она ввернётся ведь сидеть и голодать надо будет уже по настоящему.
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Герой Росси и Газмяса это Тимашенка! А Савченко заслуженная артистка!
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посотрясай воздух в писсуаре, даже не смешно.
Кто дал Савченко Героя Украины хйлоПутин да ты сосем е б анулся
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і тімашенкіна подружка ))) Все ж таки НУМЕР ОДИН у списку партіі вОни )))
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Ай молодцы! САВЧЕНКО, УБИВАЮЩАЯ ПОРОШЕНКО РОШЕНОВСКИМ ТОРТОМ, КАРТИНА МАСЛОМ В ИСПОЛНЕНИИ ЛУЦЕНКО.
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Це як мультік про Карлсона:" він полетів, но обіцяв попернутися", можна висморкатися у хустинку та пустити сльозу., Бойко вже так полетів, Оніщенко, Бакулін ? Каськіва правда повернули.
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да и на сессия ВР завтра Гаде не мешало бы прийти на работу ))
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Насчет батареи минометной рубановской и готовившегося им теракта в правительственном квартале.
А чо все так возбудились-то?
Путину очень трудно терпеть и нас не убивать. Он волнуется, когда долго не может этого делать. У него накапливается в таких случаях каждый раз и потом взрывается. Сейчас у него выборы на носу, вот и вынужден потерпеть. А потом начнёт, конечно.
А что, в этот раз он планировал не в Марьинке какой-нибудь, а в Киеве - тю, а чо? Вы думали, что те, кто в Киеве живут, Путину дороже чем-то, чем мирняк мариупольский? А чо? Потому что цена за метр недвиги выше, в вас и с миномета что ли теперь не стрельнуть? Так наоборот как раз.
Война - она везде война. И там, где латте с молоком, и там, где со сгущенкой. И там, где стейк, и там, где тушняк. Не надо сильно забывать.
Савченко викликають на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Рубана, - Луценко - Цензор.НЕТ 4697


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Я знаю, сколько бед может натворить 120-мм мина.
Знаю, какой ужас может натворить минометная батарея.
Не знаю точно, но точно понимаю, что вели и документировали очень и очень давно.Вопрос теперь к "экспертам": вопросы безопасности, досмотры и рамки - действительно вам все еще это кажется глупым?


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а как модераторы истерили и банили когда ещё суд был а я писала что Савченко это пародия паганая и в том же духе, и боты верещали что попало ) так само с Парасюком и прочими новыми мордами в Раде, а ещё не то откроется.. Савченко то цветочки
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Грех на нас всех! Саакашвили Семенченко, Савченко,,,,, сам создавал из них героев! А они херои! Все как в Библии не сотвори себе кумира! Пора нам всем делать выводы! Мы все к этому склонны!
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ну некоторые может и поверили, но плохи не споры и ссоры с юзерами или ботами, даже наоборот как без этого! а то что тут дают команду и она выполняется, то есть некоторые мнения априори нежелательны и без нарушений правил, а как же свобода слова, вот это очень плохенько, вообще когда цензура политическая или предвзятая есть, а для матов можно ставить и просто фильтры в остальном же его тут всегда навалом как и грязи, но а критические комменты трут тщательно
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Тоді було зарано. Тоді їй всі щиро вірили. Та й зараз, хто наважиться робити якісь прогнози.
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Прикукушеный соевый тололо Да один взрыв в метро оли взрыв в торговом центре скажем Фирташевского Гуливера В часы пик Нанесет урон Киеву и киевлянам больше чем минометный дивизион Не говаоря про один самопальный миномет который куда то вез идиот пол фамилией Рубан
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ты по дурости этот бред постишь, либо сознательно, зализывая шыкаладный глаз лолите?
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все правильно, "как аукнется, так и откликнется".
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Диалог, которого не было

Я обязательно посмотрю пресс-конференцию очільника СБУ пана Грицака, але по обилию информации выплеснутой на просторы интернета, кажется, что дело было так…
- … Співробітники наших спецслужб, після ретельно проведеної операції затримали громадянина Р., який перевозив великий вантаж зброї та боєприпасів. На оперативному відео чітко видно, як із мікроавтобуса, за кермом котрого був затриманий, вилучають міни калібром 120 мм…
- Пане очільнику, журналіст видання «Останній бодун» Наталка Волоханич, - худая, как спиннинг, пигалица вскочила со своего места, - А скажіть, будь ласка, а з чего видно, що ці міни важать саме 120 мм?
- Шановна Наталко, калібр - це у нашому випадку діаметр міни, але не її вага!
- Да?! Ну, ладно, - журналист кокетливым движением поправила чёлку, - У мене наступне питання. Скажіть, будь ласка, міни сірого коліру! А я бачила у кіно про війну, що міни були зелені, прямокутні та зроблені з дерева! Не вважаєте ви, пане генерал, що це зовсім не міна, а якась-то велика х@ня металева?!. Ой! Я, що, матюкнулась?! - лицо девушки стало пунцовым и она плюхнулась на стул.
- Те, що Ви бачили у кіно, напевне, про німців, - генерал улыбнулся, - вважається протипіхотною міною. А це міни для стрільби з міномета, які ми теж вилучили.
- Монтана Василенко, інтернет видання «Крок до унітазу»…
- Як Ваше ім'я? Монтана? - удивленно спросил генерал, - Ви - американка?!
- Ні. То батько мене так назвав на радощах, коли нарешті гроші на ті кляті джинси назбирав, - парировала высокая брюнетка.
- Вибачте.
- Нічого, я вже звикла… Пане очільнику, але ж я не бачу ніякого… як ви кажете, міномета?!
- Ось вони, шість штук.
- Оці труби, як від самовара?!
- Так, це саме міномети.
- Жартуєте?! - ехидно скривилась Монтана, - Як з них стріляти?! У них же приклада немає.
- Чого-чого немає?! - удивленно спросил генерал.
- У батька була рушниця. Він з неї іноді стріляв по горобцях. Там був приклад та курок. А тут я нічого не бачу. Виходить, що з оціеї труби від самовара стріляти неможливо. Затриманий невинен.
- Добре. Я вам розповім, як працює міномет, - генерал маркером рисует на большом куске ватмана миномет и показывает аудитории, - Зрозуміло?!
- Ні! Зовсім нічого не зрозуміло, - взвизгнула полная дама средних лет, - Маричка Гудзик, телеканал «Ранкові шмарклі». Як ця міна може полетіти на сім кілометрів, якщо я не бачу у неї двигуна, як на ракеті?
- Бачите ці білі мішечки? Це порох. Він спалахує від спеціального патрона, який знаходиться ось тут, в хвостовій частині, бачите?!
- Ну, бачу, і що?
- І після цього порохові гази виштовхують міну, і вона летить у ціль.
- Цього бути не може, пане очільнику. Шо ви нам тут брешете? - фыркнула Маричка.
- Чого це не може?
- Того що у цього сірого… баклажана немає крил! У літака є, а у нього немає. Маячня - все це, що ви тут нам розповідаєте! - журналист с недовольным видом села на стул и принялась быстро шелестеть пальцами по клавиатуре ноутбука.
- Дозвольте, пане генерале? - Наталка Волоханыч вскочила со своего места.
- Я слухаю Вас.
- Ми бачимо це кіно, тобто оперативний відеозапис… А скажіть, будь ласка, як у автівку ваших співробітників все це влізло?
- Що саме?
- Ну як що?! Режисер, його крісло. Жіночка оця, що кричить «дубль п'ятий, кадр дванадцятий», та оператор з асистентом? Як це можливо? Поясніть нам, будь ласка…
Генерал заскрипел зубами.- Ще питання є?
Мгновенно поднялся лес рук.
- А чому шафа жовта, якщо у мене вдома коричнева?!. Ви сказали, що міни 120 мм, а як ви це з'ясували без штангельциркуля?.. До речі, чому міни сірі, а самі міномети зелені?
До кінця прес-конференції залишалась ще година…

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Серьезно - это когда Кучма ,Медведчук ,Ахметов энд К будут на нарах сидеть а так это все кино для населения и страшилка тем кто несогласен с властью
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"спешались в кучу кони, люди
и сотни, тысячи орудий
слились в протяжный вой" (с) )))
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"... українці, ви хочете щоб я була вашим президентом?? .. хорошо... я буду.." Савченко викликають на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Рубана, - Луценко - Цензор.НЕТ 2292 ..
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Дешевый цирк для недалекого пипла.
Хлеба нету - нате вам зрелищ.
Точно так же недалекую дебилку Нелю Штепу объявили главно сепаратисткой и вазюкали по всем экранам и сайтам.
А в это время кое-кто себе и дальше прекрасно мутил с рахой бизнес. возил в лугандон фуры и сколачивал состояния на крови.
Так и эта троещинская селючка. которой все в свое время искренне сочувствовали. а сейчас увидели ее истинное лицо.
Надюха дурочка, но калибром побольше вредителей типа медведчука у власти схватить кишка тонка? СлабО. бо ответку можете получить как от него самого, так и от кума.
Поэтому остановились на этой мелкой дурепе. Працюэ ж наша влада. еге ж. зрадофилы?
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.....консерва ВСКРЫЛАСЬ и подвела под МОНАСТЫРЬ бабу ЮЛЮ и К *
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко вызывают на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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