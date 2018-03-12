 Савченко вызывают на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"В деле Рубана все очень серьезно. В интересах следствия я сейчас ограничусь лишь двумя фразами. Первое: Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Тем не менее сегодня в 4 часа утра она покинула территорию Украины для участия в международной конференции. (...) Я сейчас хотел бы обратиться к народному депутату Савченко. Если она и в самом деле такая мужественная, честная, как говорит на бесконечных эфирах, то завтра она должна быть в Службе безопасности Украины. Поскольку каждый народный депутат должен быть образцом гражданского долга, и сотрудничать завтра со следствием было бы очень важно и для Надежды, и для страны", - сказал он журналистам.

Генпрокурор также подчеркнул, что в деле Рубана "продолжение следует".

"Это очень серьезное дело и я никому не рекомендую посмеиваться над теми отдельными фактами, которые были обнародованы Службой безопасности Украины. Если их анализировать во всем массиве, и мы это сделаем в ближайшее время, после соответствующих следственных действий по отношению к другим членам этого террористического заговора", - добавил Луценко.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.