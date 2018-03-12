 Савченко вызывают на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.
"В деле Рубана все очень серьезно. В интересах следствия я сейчас ограничусь лишь двумя фразами. Первое: Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Тем не менее сегодня в 4 часа утра она покинула территорию Украины для участия в международной конференции. (...) Я сейчас хотел бы обратиться к народному депутату Савченко. Если она и в самом деле такая мужественная, честная, как говорит на бесконечных эфирах, то завтра она должна быть в Службе безопасности Украины. Поскольку каждый народный депутат должен быть образцом гражданского долга, и сотрудничать завтра со следствием было бы очень важно и для Надежды, и для страны", - сказал он журналистам.
Генпрокурор также подчеркнул, что в деле Рубана "продолжение следует".
"Это очень серьезное дело и я никому не рекомендую посмеиваться над теми отдельными фактами, которые были обнародованы Службой безопасности Украины. Если их анализировать во всем массиве, и мы это сделаем в ближайшее время, после соответствующих следственных действий по отношению к другим членам этого террористического заговора", - добавил Луценко.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Тяжела ноша борца...
Всі, кого злочинна влада на чолі з Порошенко не покликала на зустріч блогерів, запрошені до мене в адміністрацію цариці у Кончі Заспі.
Я дослухаюсь до усіх і обіцяю, що жоден олешко не пролізе на справжню демократичну подію розмови з простими людьми різних професій.
Гарантую чай не з пакетиків і воду зі скляних пляшок, а також всім селфі з майбутньою президентесою України.
Все це стало можливим завдяки ВО "Батьківщина", моїм газовим контрактам та кожному фейсбуківцю.
Oleksii Krasnoshchokov
его когда вызвут в СБУ
Кто дал Савченко Героя Украины хйлоПутин да ты сосем е б анулся
А чо все так возбудились-то?
Путину очень трудно терпеть и нас не убивать. Он волнуется, когда долго не может этого делать. У него накапливается в таких случаях каждый раз и потом взрывается. Сейчас у него выборы на носу, вот и вынужден потерпеть. А потом начнёт, конечно.
А что, в этот раз он планировал не в Марьинке какой-нибудь, а в Киеве - тю, а чо? Вы думали, что те, кто в Киеве живут, Путину дороже чем-то, чем мирняк мариупольский? А чо? Потому что цена за метр недвиги выше, в вас и с миномета что ли теперь не стрельнуть? Так наоборот как раз.
Война - она везде война. И там, где латте с молоком, и там, где со сгущенкой. И там, где стейк, и там, где тушняк. Не надо сильно забывать.
Знаю, какой ужас может натворить минометная батарея.
Не знаю точно, но точно понимаю, что вели и документировали очень и очень давно.Вопрос теперь к "экспертам": вопросы безопасности, досмотры и рамки - действительно вам все еще это кажется глупым?
Я обязательно посмотрю пресс-конференцию очільника СБУ пана Грицака, але по обилию информации выплеснутой на просторы интернета, кажется, что дело было так…
- … Співробітники наших спецслужб, після ретельно проведеної операції затримали громадянина Р., який перевозив великий вантаж зброї та боєприпасів. На оперативному відео чітко видно, як із мікроавтобуса, за кермом котрого був затриманий, вилучають міни калібром 120 мм…
- Пане очільнику, журналіст видання «Останній бодун» Наталка Волоханич, - худая, как спиннинг, пигалица вскочила со своего места, - А скажіть, будь ласка, а з чего видно, що ці міни важать саме 120 мм?
- Шановна Наталко, калібр - це у нашому випадку діаметр міни, але не її вага!
- Да?! Ну, ладно, - журналист кокетливым движением поправила чёлку, - У мене наступне питання. Скажіть, будь ласка, міни сірого коліру! А я бачила у кіно про війну, що міни були зелені, прямокутні та зроблені з дерева! Не вважаєте ви, пане генерал, що це зовсім не міна, а якась-то велика х@ня металева?!. Ой! Я, що, матюкнулась?! - лицо девушки стало пунцовым и она плюхнулась на стул.
- Те, що Ви бачили у кіно, напевне, про німців, - генерал улыбнулся, - вважається протипіхотною міною. А це міни для стрільби з міномета, які ми теж вилучили.
- Монтана Василенко, інтернет видання «Крок до унітазу»…
- Як Ваше ім'я? Монтана? - удивленно спросил генерал, - Ви - американка?!
- Ні. То батько мене так назвав на радощах, коли нарешті гроші на ті кляті джинси назбирав, - парировала высокая брюнетка.
- Вибачте.
- Нічого, я вже звикла… Пане очільнику, але ж я не бачу ніякого… як ви кажете, міномета?!
- Ось вони, шість штук.
- Оці труби, як від самовара?!
- Так, це саме міномети.
- Жартуєте?! - ехидно скривилась Монтана, - Як з них стріляти?! У них же приклада немає.
- Чого-чого немає?! - удивленно спросил генерал.
- У батька була рушниця. Він з неї іноді стріляв по горобцях. Там був приклад та курок. А тут я нічого не бачу. Виходить, що з оціеї труби від самовара стріляти неможливо. Затриманий невинен.
- Добре. Я вам розповім, як працює міномет, - генерал маркером рисует на большом куске ватмана миномет и показывает аудитории, - Зрозуміло?!
- Ні! Зовсім нічого не зрозуміло, - взвизгнула полная дама средних лет, - Маричка Гудзик, телеканал «Ранкові шмарклі». Як ця міна може полетіти на сім кілометрів, якщо я не бачу у неї двигуна, як на ракеті?
- Бачите ці білі мішечки? Це порох. Він спалахує від спеціального патрона, який знаходиться ось тут, в хвостовій частині, бачите?!
- Ну, бачу, і що?
- І після цього порохові гази виштовхують міну, і вона летить у ціль.
- Цього бути не може, пане очільнику. Шо ви нам тут брешете? - фыркнула Маричка.
- Чого це не може?
- Того що у цього сірого… баклажана немає крил! У літака є, а у нього немає. Маячня - все це, що ви тут нам розповідаєте! - журналист с недовольным видом села на стул и принялась быстро шелестеть пальцами по клавиатуре ноутбука.
- Дозвольте, пане генерале? - Наталка Волоханыч вскочила со своего места.
- Я слухаю Вас.
- Ми бачимо це кіно, тобто оперативний відеозапис… А скажіть, будь ласка, як у автівку ваших співробітників все це влізло?
- Що саме?
- Ну як що?! Режисер, його крісло. Жіночка оця, що кричить «дубль п'ятий, кадр дванадцятий», та оператор з асистентом? Як це можливо? Поясніть нам, будь ласка…
Генерал заскрипел зубами.- Ще питання є?
Мгновенно поднялся лес рук.
- А чому шафа жовта, якщо у мене вдома коричнева?!. Ви сказали, що міни 120 мм, а як ви це з'ясували без штангельциркуля?.. До речі, чому міни сірі, а самі міномети зелені?
До кінця прес-конференції залишалась ще година…
и сотни, тысячи орудий
слились в протяжный вой" (с) )))
Хлеба нету - нате вам зрелищ.
Точно так же недалекую дебилку Нелю Штепу объявили главно сепаратисткой и вазюкали по всем экранам и сайтам.
А в это время кое-кто себе и дальше прекрасно мутил с рахой бизнес. возил в лугандон фуры и сколачивал состояния на крови.
Так и эта троещинская селючка. которой все в свое время искренне сочувствовали. а сейчас увидели ее истинное лицо.
Надюха дурочка, но калибром побольше вредителей типа медведчука у власти схватить кишка тонка? СлабО. бо ответку можете получить как от него самого, так и от кума.
Поэтому остановились на этой мелкой дурепе. Працюэ ж наша влада. еге ж. зрадофилы?