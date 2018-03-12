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 Политика Украины
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Все про:Бакулин (39) ВР (21716) Луценко (6924) неприкосновенность (793)

 Бакулин ключевой свидетель в деле о "буровых установках", - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-руководитель "Нафтогаза Украины" Евгений Бакулин получал указание от бывшего главы НБУ Сергея Арбузова завысить цену на буровые установки в два раза.

Об этом он сообщил в перерыве заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента, на котором рассматривалось представление ГПУ о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Благодаря применению такой институции как сделка со следствием, мы получили доказательства, которые потом подтвердились другими следственными действиями, того, что руководитель "Нафтогаза Украины" тех времен Бакулин получил указание от главы НБУ, приближенного к Януковичу лица по финансовым вопросам, Арбузова завысить цену необходимых для Украины буровых установок вдвое, организовать фиктивный тендер, в котором должны были выиграть специально созданные, подконтрольные членам преступной организации фирмы, и таким образом украсть более 300 млн долларов США", - сказал Генпрокурор.

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Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле о "буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности.

16 февраля 2018 года в ГПУ сообщили, что представления о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписаны и направлены в Верховную Раду Украины.

12 марта регламентный комитет поддержал представления ГПУ по Бакулину и направил их на рассмотрение Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3055068
 
 
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А почему они называются вышки Бойка,тов.генпрокугор?
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бойко министр энергетики и топлива при януковиче. луценко шельма и они все прокуратурой работали не над тем, что бы выяснить Истину, а для того, что бы отмазать всех реальных схемщиков которые находятся в Украине и повесить всех собак на тех кто в бегах. хотя первую вышку порвали без участия семьи. но журналисты раскрыли их и овощ начал следствие после чего получил свою долю и забыл о бойко.
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i 500mln $ переложить из карманов бойких бакулиных в шоколадные
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когда они разговаривают между собой то друг друга упрекают, - как вы посмели без нас этот пирог съесть? это непорядок...А за нас там даже и речи нет, мы для них насекомые. они шкуры и их надо линчевать без всяких угрызений совести. это наоборот правильный поступок - линчевать гниду. это как на фронте пару сепаров завалить, - достойно Уважения.
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так и получилось
Система яныка осталась неприкосновенной
только один Фунт сменил другого а все уворованное не вернули в бюджет а между собой переделили
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алко-югик, а где находится главный свидетель?
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а он там как имя... нарицательное
ну вот как тачка-кравчучка Бакулин ключевой свидетель в деле о "буровых установках", - Луценко - Цензор.НЕТ 7471
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На Бойко Юра еще сцыт заводить дело,видать весовая категория для него и Пети неподъемна...
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та да...
вспомните как бойко ляжку по сопле врезал... на раз... без размаху
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Того клоуна ,по моему ,только ленивый не бил.
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Судить заочно?Но вас падлы будет судить народный суд.
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- че глаза закрываешь - от красоты моей ослеп?
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А Бойко он потерпевший ,от несчастный сирота .... Бакулин ключевой свидетель в деле о "буровых установках", - Луценко - Цензор.НЕТ 2619 Бакулин ключевой свидетель в деле о "буровых установках", - Луценко - Цензор.НЕТ 2619 Бакулин ключевой свидетель в деле о "буровых установках", - Луценко - Цензор.НЕТ 2619
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Бойко ни ф чём не финофат.....он рядом проходил. Просто очень нужен во второй тур выборов. Сейчас Бойко по всем ТВ показывают , как он по стране , по трудовым коллективам с заботливой рожей разъезжает.
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Для допроса Бакулина в качестве свидетеля нужно снимать его неприкосновенность?
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Судя по тексту, его собираются допрашивать не как свидетеля.

"Благодаря применению такой институции как сделка со следствием, мы получили доказательства, которые потом подтвердились другими следственными действиями, того, что руководитель "Нафтогаза Украины" тех времен Бакулин получил указание от главы НБУ, приближенного к Януковичу лица по финансовым вопросам, Арбузова завысить цену необходимых для Украины буровых установок вдвое, организовать фиктивный тендер, в котором должны были выиграть специально созданные, подконтрольные членам преступной организации фирмы, и таким образом украсть более 300 млн долларов США", - сказал Генпрокурор.
Источник: https://censor.net.ua/n3055068
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Так вышки уже 4 года в мордоре, кто может провести экспертизу по цене и комплектации? А Бакулин скажет, что цену даже со скидкой получили.
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"Бакулин ключевой свидетель в деле о "буровых установках", - Луценко.
_______
Бакулин, теперь ты, падла, понял, что тебя ожидает если ты не убежишь, как Садовник по делу о расстреле Майдана?
Давай за поребрик. "Лолита" с Ху*лом уже обо всем договорилась.
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Да уж...Луцыфер уже "мишень" на Вороненкове нарисовал...Орал направо и налево какой у него суперценный свидетель по януковичу.....Придурь кайтавая алкоголическая.
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А может Бойко нужен или не при делах? Вот всегда так у Луценко - нужны те, которые сдрыснули с Украины.
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у тебя чутье сто процентное. так и есть в реале как ты предполагаешь. кто здесь остался того отмазуют, а вешают на тех кто стал на лыжню. совок голимый. мы все помним и нас не купить.
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у меня не чутье, а жизненный опыт, это происходит из года в год, ничего не меняется.
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Что за фигня как сдыхает очередная рашистско-фашисткая мразь, закрывают комментарии.
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Ну а Бойко где? Где его следы обогащения в рыгоопповских потоках?
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А дел о бесславной сдаче дрыстлявым пастором Крыма вместе с буровыми установками не будет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБакулин ключевой свидетель в деле о "буровых установках", - Луценко
 
 
 
 
 
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