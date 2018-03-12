"Бакулин ключевой свидетель в деле о "буровых установках", - Луценко.

Об этом он сообщил в перерыве заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента, на котором рассматривалось представление ГПУ о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Благодаря применению такой институции как сделка со следствием, мы получили доказательства, которые потом подтвердились другими следственными действиями, того, что руководитель "Нафтогаза Украины" тех времен Бакулин получил указание от главы НБУ, приближенного к Януковичу лица по финансовым вопросам, Арбузова завысить цену необходимых для Украины буровых установок вдвое, организовать фиктивный тендер, в котором должны были выиграть специально созданные, подконтрольные членам преступной организации фирмы, и таким образом украсть более 300 млн долларов США", - сказал Генпрокурор.

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Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле о "буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности.

16 февраля 2018 года в ГПУ сообщили, что представления о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписаны и направлены в Верховную Раду Украины.

12 марта регламентный комитет поддержал представления ГПУ по Бакулину и направил их на рассмотрение Рады.