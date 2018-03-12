 Скончался российский актер Олег Табаков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Смотрите: "Вы поддерживаете Кремль и называете украинцев людьми третьего сорта. Актер вы замечательный, но человек очень плохой", - народный артист России Назаров обратился к Олегу Табакову. ВИДЕО

"Олег Павлович скончался сегодня в больнице, о времени и дате похорон будет сообщено дополнительно", - сообщили в понедельник в пресс-службе театра.

Ранее о том, что народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве на 83 году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

Как сообщалось, Табаков в конце ноября 2017 года был госпитализирован в первую Градскую больницу. Сообщалось, что он находился в реанимации в тяжелом состоянии.



Табаков был художественным руководителем МХТ имени Чехова и созданного им московского театра "Табакерка".

Как известно, многие фильмы с участием Олега Табакова стали классикой советского кино. В частности, он снимался в таких фильмах, как "Семнадцать мгновений весны", "Война и мир", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов" и многих других. Кроме этого, за плечами артиста работа в Театре им. Чехова и "Табакерке".

Отметим, Олегу Табакову был запрещен въезд на территорию Украины за его антиукраинские высказывания.

В частности в своем комментарии насчет черного списка российских артистов, который составлен в Украине, Табаков заявил: "Они (украинцы. - Ред.) в каком-то смысле убогие. Скажу крамольную мысль. Во все времена, их лучшие времена, их самые яркие представители интеллигенции были где-то на вторых и третьих позициях после русских. Мне неловко за них".