 Регламентный комитет счел мотивированным и обоснованным представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Бакулина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Данные решения были приняты единогласно (нардеп от "Оппоблока" Михаил Папиев участия в голосвании не принимал из-за конфликта интересов).

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Нардепы на заседании комитета рассмотрели представления, инициированные и внесенные в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В., "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича"," О даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)" (№ 14/2 / 1-36811- 16).

Регламентный комитет пришел к заключению, что данные представления являются законными и постановил направить их с сопуствующими материалами главе Верховной Рады Андрею Парубию для рассмотрения в сессионном зале. В своем заключении комитет акцентировал внимание на аргументах ГПУ о том, что Бакулин имеет возможность скрываться от следствия или влиять на участников уголовного процесса.

"Комитет пришел к заключению, что ходатайство Генпрокурора на предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина Евгения Николаевича является с точки зрения поданных материалов законным, достаточно мотивированным и обоснованным… Относительно представления на задержание Бакулина комитет пришел к заключению, что представление, внесенное Генпрокурором, является законным", - сказано в резолютивной части заключения регламентного комитета .

Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

16 февраля 2018 года в ГПУ сообщили, что представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину подписано и направлено в Верховную Раду Украины.