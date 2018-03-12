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 Политика Украины
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 "Газпром" тянет с выполнением решения арбитража, но это абсолютно бесперспективно. Украина получит все до копейки, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации НАК "Нафтогаз Украины" убытка от транзита российского газа будет стоить ПАО "Газпром" $0,5 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы выиграли кейс по транзиту. $4,6 млрд - это объем убытка, который российский "Газпром" должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить "Северный поток-2" имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: "Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу НАК "Нафтогаза"… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно. Деньги будут заплачены", - сказал президент на встрече с представителями бизнес сообщества в понедельник в Киеве.

Он отметил, что "Газпром" заплатит почти $0,5 млн за каждый день задержки платежа.

"День $0,5 млн – цена за невыполнение решения суда. И уверяю вас, что Украина получит все до копейки. Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в самое ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства", - сказал П.Порошенко.

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3055062
 
 
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Офшор уже открыл?
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Там уже все посчитано, сколько себе оставит а сколько порохобота достанется
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Газпром подаёт апелляцию и до окончательного решения еще далеко.
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Это вам так на Роисе по телевизору вещают.
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12.03.2018
Forbes: В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов .
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Да ну тут мотивация их раздерибанить и желательно перед выборами...посему будут бороться как львы за бабки
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Решение уже окончательное. Грязьпром тянет на процедурные вопросы, но это бесперспективно.
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И что даст газпрому апелляция? Кроме того тут, сказано что газпром в марте отказался поставки газа, и вернул предоплату, это называется грубое нарушения газпромом договорных обязательств, думаю этот факт тоже будет учитываться при рассмотрение апиляции!
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странно...предоплату вернул...нет чтоб забрать бабки в счет долга яныка (3 лярда)...шо ж они там совсем без коксу работать мозгой не хотят...
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Апелляция на решение арбитража? Ну, ну. По сути решения Стокгольмского арбитража никаких апелляций не предусмотрено. Решение окончательное. Апеллировать допускается лишь по поводу процессуальных нюансов.
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Ты бы почитал для начала то, что написано в контракте, за который вас голодранцев по миру пустили ... особенно пункт 8.3 .... Воистину, договоры с мокшами не стоят бумаги на которой они написаны .....
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как война на донбассе, за две недели? "Газпром" тянет с выполнением решения арбитража, но это абсолютно бесперспективно. Украина получит все до копейки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2665
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вот когда получит, тогда и рапортуй. А так..все это, пока что, вилами по воде...есть решение, но это кацапы...
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да этому трепачу врать и хвастаться, что с горы катиться
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если Педро так сказал, значит все будет с точностью до наоборот! (проверенно временем)
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вау "Газпром" зволікає з виконанням рішення арбітражу, але це абсолютно безперспективно. Україна отримає все до копійки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5972, это всё? Выстраданный безвиз три раза давали по словам шоколадного. Выклянчил как милостыню "Газпром" зволікає з виконанням рішення арбітражу, але це абсолютно безперспективно. Україна отримає все до копійки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5972
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безвиз - это когда он о нем объявлял раз 30?
ну есть еще много чего, чем он может гордиться ...
https://www.facebook.com/antac.ua/videos/1723197007732995/
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Получит - не получит.. Мне, честно говоря, похер. Вы за четыре года долгов на сто лет вперёд наклянчили и что? Где эти бабки? Народ из страны бежит, как из зачумленного барака.
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Надеюсь тебя уже не будет в природе к этому времени,и ты не успеешь и эти деньги скомуниздить
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За три миллиарда "правильно России объяснили", мол не мы брали.Сейчас и те,объясняет,мол мы ничего не отпускали.Не отдавать можно и это перспективно.
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Тем, кто сбивает гражданские самолеты и применяет ОМП, много чего нельзя.
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Это экономический блок, ответственность Премьера и Парламента. Офшоренко тут каким боком?
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Всё хорошее для Украины делает только Порошенко, а во всём плохом виноваты Йулька и Усама бен Саакашвили.
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как отвечать, то да - он не при чем, а хвастаться любит чаще чужими делами
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А кто в Украине эти деньги получит, если не секрет?
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Раскидывай мозгами, но не сиди на узлах! "Газпром" тянет с выполнением решения арбитража, но это абсолютно бесперспективно. Украина получит все до копейки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7458
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Нафтогаз с Кобелевым, а не бюджет. А лохи уже планируют с коммуналкой расплатиться, думают что им что-то перепадет.
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Вот Пете я верю, не меньше чем Гройсману и Реве. Человек слова. Сказал как отрезал. Открывай закрома, уже несут чемоданы.
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Ботва кацапская возбудилась. Не туда только акценты смещаете. Что там пэця брешет-не суть. Арбитраж сказал отдать-отдадите. Нет-собственность позабираем. Всё просто,хоть на гавно изойдите.😊
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газпром тож не дураки...ждут, чтоб антикоррупционный суд Украины заработал...ну чтоб отдать и их не разворовали...
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это какой уже третий? Пообещал нагнуть агрессора и газпром получив уже шкуру неубитого медведя "Газпром" тянет с выполнением решения арбитража, но это абсолютно бесперспективно. Украина получит все до копейки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 333. Год с небольшим до выборов - всё больше будет перемог из пальца высосанных. Напёрсточники
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Газпром" тянет с выполнением решения арбитража, но это абсолютно бесперспективно. Украина получит все до копейки, - Порошенко
 
 
 
 
 
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