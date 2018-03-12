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 Политика Украины
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 Надеюсь на разумный баланс в дискуссии с МВФ о ценах на газ после решения Стокгольмского арбитража, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что во время переговоров представителей Украины с Международным валютным фондом должны быть учтены решения Стокгольмского арбитража по контрактам между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", что позволит найти разумный баланс в вопросе цены на газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Диалог с Фондом нужен. Принятие решений Стокгольмским арбитражем, изменение ценового паритета являются новыми обстоятельствам, которые должны быть учтены. Уверен, что Министерство финансов, которое проводит эти переговоры, и другие переговорщики приложат максимум усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств", - сказал президент на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник в Киеве.

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П.Порошенко отметил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для Украины, и необходимо сделать все, чтобы это сотрудничество было продолжено.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы в рамках дискуссии с нашими партнерами из Международного валютного фонда сделать максимум возможного, чтобы это сотрудничество было продолжено. Это приоритет мой, это приоритет правительства, это приоритет парламента, всей нашей команды", - сказал глава государства.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3055046
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
где деньги от разницы украинского угля и от схемы "роттердам+", казлина?
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Там где и разница между украинским газом и добытым трудолюбивыми словацкими буровиками. В мошне
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"Украинцев готовят к давно запланированному весеннему повышению тарифов на газ, чтобы наша власть получила и "распилила" перед побегом очередной транш МВФ. И виновата в повышении тарифов будет якобы не наша власть, а Путин. Думаю, для "патриотов" "прокатит". Переплатим больше - но покажем "Газпрому" дулю".
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да куда уж разумнее, цены европейские, а уровень жизни африканский, и где здесь баланс?
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О как! Что касается поднятия цен для гоев, то он рохкает, что можно искать консенсус и я подозреваю только в цифре, а не факте поднятия. А если касается антикоррупционного суда, то там он ришуче сдвигает брови и брынящим металлом голосом заявляет, что не позволит донорам лезть во внутренние дела. Каганат он такой каганат
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"баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств"
На хрена нам такое сотрудничество?
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ну если кацапы скинут в цене на газ долг по решению этого суда , и наши барыги эту разницу не прикарманят ...то нормальная тема
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Нафига МВФ интересы украинских домохозяйств?
Ему нужны гарантии возврата кредитов.
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мвф накуй не нужна туалетная бумага ...им нужна ЗЕМЛЯ и только ЗЕМЛЯ ...без КАЗЛОВ ...
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Ну и ну ,этот кадр вороватый,называет себя президентом независимой Украины а цены на газ в ней определяет МВФ ,люди,вы шо вообще шизанулись ,сметать нужно всю эту сволоту ...
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В этом году если и поднимут тариф то ненамного, а вот что будет если переизберут на второй срок сложно даже представить, там уже ему терять будет нечего и можно пускаться во все тяжкие.
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и хочется и колется
и МВФ... не велит
(или велит?)
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немецкий хаб для российского газа и вротимдам для лугандонского угля, цену определяет МВФ. это переможно-переможное управление где деньги, Педро?
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Куда бы пан Порошенко не пошел, со всех углов слышны только крики - "Ганьба", что это новое приветствие народа к своему "лидеру" или эдакий знак благодарности за его чудодейственные "реформы"!
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Скільки кричали про оприлюдення умов домовленостей з МВФ? І де? От і не брешіть з роттердамами+, з незалежністю від кацапського газу. Газ, як і електоенергія, у нас, за конституцією, народне багатство. Якого для населення досить. З яких таких хрінов всупереч конституції її хтось приватизував?
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ЙУХ ЛОЖИЛИ міжнародні рантьє на вас (нас) КАЗЛОВ ...їм потрібна ЗАМЛЯ і без "населения"...і барига гарно справляється ...і те що всякі пройдисвіти "дають" йому гроші на здійснення цьго плану лишній тому доказ ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь на разумный баланс в дискуссии с МВФ о ценах на газ после решения Стокгольмского арбитража, - Порошенко
 
 
 
 
 
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