 Надеюсь на разумный баланс в дискуссии с МВФ о ценах на газ после решения Стокгольмского арбитража, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Диалог с Фондом нужен. Принятие решений Стокгольмским арбитражем, изменение ценового паритета являются новыми обстоятельствам, которые должны быть учтены. Уверен, что Министерство финансов, которое проводит эти переговоры, и другие переговорщики приложат максимум усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств", - сказал президент на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Могерини: Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры по газу Украина - Еврокомиссия - "Газпром"

П.Порошенко отметил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для Украины, и необходимо сделать все, чтобы это сотрудничество было продолжено.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы в рамках дискуссии с нашими партнерами из Международного валютного фонда сделать максимум возможного, чтобы это сотрудничество было продолжено. Это приоритет мой, это приоритет правительства, это приоритет парламента, всей нашей команды", - сказал глава государства.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.